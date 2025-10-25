BursaDEX+
Investasi $500M BlackRock pada Polygon Mendorong Aset Blockchain

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/25 07:40
Poin Kunci:
  • Dana BUIDL BlackRock melakukan deposit $500 juta di Polygon.
  • Meningkatkan kepercayaan terhadap blockchain untuk kerja sama keuangan tradisional.
  • Berpotensi mendorong solusi Layer 2 dan adopsi DeFi.

Dana tokenisasi BUIDL BlackRock telah menyetor sekitar $500 juta di jaringan Polygon, dikonfirmasi oleh CEO Polygon, menandai dukungan signifikan terhadap blockchain.

Investasi besar ini menyoroti peningkatan minat institusional terhadap blockchain, berpotensi mendorong ekosistem Polygon dan kepercayaan pasar terhadap solusi skalabilitas Layer 2.

Dorongan $500 Juta untuk Polygon dari BlackRock

Investasi signifikan BlackRock di jaringan Polygon setara dengan sekitar $500 juta. Penempatan dana ini dikonfirmasi oleh kepemimpinan Polygon, sebagai sinyal peningkatan kepercayaan institusional dalam lingkungan blockchain. Operasi ini menunjukkan bahwa jaringan Polygon akan dimanfaatkan secara strategis untuk manajemen aset masa depan oleh institusi besar.

Investasi institusional di Polygon memiliki potensi implikasi bagi ekosistemnya, berpotensi meningkatkan adopsi dan aktivitas jaringan. Token terkait, seperti MATIC dari Polygon, mungkin mengalami perubahan permintaan seiring meningkatnya kepercayaan terhadap blockchain. Data on-chain secara prediktif menunjukkan tingkat likuiditas yang lebih tinggi mencerminkan kepercayaan terhadap kemampuan skalabilitas Polygon.

Komunitas dan pemimpin industri telah merespons positif terhadap keterlibatan BlackRock dengan keuangan berbasis blockchain. Meskipun pernyataan resmi dari BlackRock terbatas, diskusi di berbagai forum dan platform menandakan konsensus bahwa langkah ini dapat membuka jalan bagi pelibatan institusional lebih lanjut dalam strategi aset digital.

Minat Institusional Menandakan Adopsi Blockchain yang Lebih Luas

Tahukah Anda? Deposit $500 juta BlackRock ke Polygon adalah salah satu keterlibatan institusional terbesar untuk solusi Layer 2 Ethereum, mengingatkan pada keterlibatan blockchain institusional sebelumnya yang memperkuat validasi pasar.

Data CoinMarketCap mengungkapkan bahwa Polygon (MATIC) memiliki kapitalisasi pasar terdilusi sepenuhnya sebesar $2,18 miliar pada pembaruan terakhir. Meskipun stabilitas ini, berita investasi terbaru belum menandakan pergeseran harga segera, dengan nilai MATIC menyaksikan tren yang bervariasi, ditandai dengan penurunan 26,70% selama sebulan terakhir.

Polygon(MATIC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 06:48 UTC pada 24 Maret 2025. Sumber: CoinMarketCap

Para ahli dari tim penelitian Coincu menunjukkan bahwa keterlibatan BlackRock di Polygon menandai titik balik bagi lembaga keuangan yang mengadopsi teknologi blockchain. Analisis sejarah pasar menunjukkan potensi peningkatan pemanasan regulasi terhadap aset digital, karena pemain institusional seperti BlackRock menetapkan preseden dalam pemanfaatan blockchain untuk manajemen aset.

DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/blackrock-invests-500m-in-polygon/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

