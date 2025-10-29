Pinjam Dengan XRP? Langkah Uphold di Desember Mengisyaratkan Perubahan Besar

TLDR

Uphold akan meluncurkan pinjaman berbasis aset digital pada Desember dimulai dengan peluncuran di Florida.

Layanan pinjaman akan memungkinkan pengguna untuk meminjam dengan jaminan XRP, Bitcoin, Ethereum, dan USDC.

Dana pinjaman dapat digunakan secara instan melalui kartu kredit Visa yang disediakan oleh Uphold.

Pelanggan akan terus mendapatkan imbal hasil dari XRP mereka dan aset lain yang didukung selama meminjam.

Proses peminjaman akan sepenuhnya on-chain dan didukung oleh integrasi Exactly Protocol.

Uphold telah mengumumkan bahwa mereka akan memperkenalkan pinjaman berbasis aset digital pada Desember, dimulai secara eksklusif di Florida. Layanan ini akan memungkinkan pengguna untuk meminjam dengan jaminan XRP, Bitcoin, Ethereum, dan USDC, serta menggunakan dana pinjaman melalui kartu Visa.

Peminjaman XRP Debut dengan Kemampuan On-Chain

Uphold mengkonfirmasi bahwa pengguna akan segera dapat mengakses pinjaman dengan jaminan XRP melalui proses yang sepenuhnya on-chain. Penawaran ini bertujuan untuk menyederhanakan peminjaman berbasis kripto bagi pengguna mainstream. Pelanggan juga akan mendapatkan imbal hasil dari kepemilikan XRP mereka melalui antarmuka yang sama.

Perkembangan ini muncul saat Uphold berintegrasi dengan Exactly Protocol untuk mendukung operasi peminjaman on-chain mereka. "Kami membawa kegunaan dunia nyata kepada pemegang kripto," kata perusahaan tersebut. Proses ini menjanjikan tidak ada perantara dan akses instan ke dana pinjaman.

Platform Uphold memungkinkan pengguna untuk mempertahankan kepemilikan XRP sambil membuka likuiditas untuk penggunaan sehari-hari. Jumlah pinjaman akan tersedia melalui kartu kredit Visa. Ini meningkatkan fleksibilitas bagi pengguna yang membutuhkan dana tanpa harus menjual aset mereka.

Fitur pinjaman XRP baru ini dirancang untuk kesederhanaan, aksesibilitas, dan transparansi. Uphold menyatakan bahwa sistem akan beroperasi sepenuhnya on-chain untuk meningkatkan kontrol pengguna. Perusahaan menyoroti XRP sebagai salah satu aset awal yang didukungnya.

Bitcoin dan Ethereum Didukung untuk Peminjaman

Bersama dengan XRP, Uphold akan mendukung Bitcoin dan Ethereum sebagai jaminan untuk pinjaman mulai Desember. Layanan ini dirancang untuk menguntungkan pemegang yang menginginkan likuiditas tanpa harus menjual. Dana pinjaman akan dapat diakses secara instan menggunakan kartu Visa terintegrasi.

Pengguna akan terus mendapatkan imbal hasil dari Bitcoin dan Ethereum selama meminjam. Uphold telah mengkonfirmasi bahwa semua aset akan tetap dalam pengawasan pengguna secara on-chain. Peluncuran ini dirancang untuk memastikan akses cepat ke dana sambil mempertahankan eksposur aset.

Platform ini bertujuan untuk menawarkan pengalaman peminjaman yang konsisten di seluruh aset digital yang didukung. Namun, XRP tetap menjadi pusat fase peluncuran pertama layanan ini. Perusahaan mengantisipasi bahwa pinjaman berbasis kripto akan menjadi lebih ramah pengguna seiring berjalannya waktu.

USDC Bergabung dengan Aset yang Didukung untuk Akses Pinjaman

USD Coin (USDC) juga akan didukung sebagai jaminan dalam layanan pinjaman baru Uphold. Pelanggan akan mendapatkan likuiditas sambil menjaga USDC mereka tetap utuh. Seperti XRP, ini menawarkan fleksibilitas tanpa memicu peristiwa kena pajak melalui penjualan aset.

Uphold menyatakan bahwa proses untuk USDC akan identik dengan proses untuk XRP dan koin lainnya. Peminjam dapat menggunakan kartu Visa segera setelah persetujuan. Pengguna juga menerima imbal hasil dari USDC yang disimpan dalam protokol.

Layanan ini tidak memerlukan persetujuan off-chain, menjaga semua transaksi di blockchain. Ini sejalan dengan misi yang lebih luas Uphold untuk meningkatkan alat keuangan terdesentralisasi. XRP, BTC, ETH, dan USDC semuanya akan mengikuti model yang sama.

Layanan pinjaman XRP dijadwalkan akan diluncurkan di Florida pada Desember. Uphold mengkonfirmasi rencana untuk memperluas ke lebih banyak negara bagian AS tahun depan. Peluncuran global dijadwalkan pada awal 2026.

Chad Steingraber membagikan berita tersebut di X, menyoroti fitur peminjaman XRP. Komunitas kripto menyambut baik postingan tersebut, mencatat kasus penggunaan XRP yang semakin berkembang. Uphold menegaskan kembali komitmennya terhadap peminjaman yang aman dan transparan.

Postingan Pinjam Dengan Jaminan XRP? Langkah Uphold di Bulan Desember Mengisyaratkan Perubahan Besar pertama kali muncul di CoinCentral.