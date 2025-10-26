BTC Terjebak Dalam Rentang Sempit: Peta Panas Likuiditas Menunjukkan Titik Harga Kunci Di $115K, 106K

Harga Bitcoin kesulitan untuk menetapkan arah yang stabil dalam minggu lalu, karena tingkat volatilitas yang intens terus mengguncang pasar. Setelah dua minggu koreksi pasar, cryptocurrency utama ini mencoba rebound harga, mencapai sekitar $112.000 sebelum kembali ke zona harga $107.000. Saat ini, Bitcoin diperdagangkan di kisaran harga $111.000 setelah beberapa kenaikan stabil dalam 48 jam terakhir. Menariknya, seorang analis populer dengan nama pengguna X DaanCrypto telah mengidentifikasi tren yang berwawasan di tengah ketidakpastian pasar ini. Dalam sebuah postingan pada hari Jumat, DaanCrypto membagikan perkembangan on-chain penting dari pasar Bitcoin setelah pergerakan harga yang sangat volatil pada Oktober 2025. Meskipun ayunan harga yang konsisten, analis menjelaskan bahwa BTC tetap terkunci dalam kisaran harga lokal selama dua minggu terakhir, dengan harga saat ini melayang di atas titik tengah struktur ini. Aksi sideways ini didorong oleh pembeli dan penjual yang berulang kali menggagalkan upaya satu sama lain untuk keluar, sehingga mencegah aset tersebut membentuk pola breakout yang menentukan. Di tengah konsolidasi berkelanjutan, level likuidasi yang belum terpicu terakumulasi tepat di atas dan di bawah kisaran harga lokal. Pola ini khas dari fase pra-breakout Bitcoin. DaanCrypto menjelaskan bahwa semakin lama harga terkonsolidasi dalam koridor yang sempit, semakin banyak kumpulan likuiditas yang terbentuk di luarnya. Terutama, ketika harga akhirnya menyapu kluster ini, sering memicu kaskade likuidasi dan perintah stop, yang memicu pergerakan harga besar berikutnya. Menggunakan data dari Coinglass, DaanCrypto telah mengidentifikasi $106.000 sebagai level dengan konsentrasi likuidasi long terberat. Oleh karena itu, titik harga ini berfungsi sebagai zona dukungan kritis, dan sumbu ke bawah di bawahnya dapat memicu kekuatan penjualan yang mendorong Bitcoin ke level yang lebih dalam. Sementara itu, wilayah $115.000 memiliki likuiditas sisi pendek yang tebal, yang berarti dorongan di atas ambang batas ini dapat memicu short squeeze cepat dan mendorong BTC ke level yang lebih tinggi, mungkin melampaui all-time high saat ini di $126.210. Berbeda dengan sentimen populer tentang "Uptober" dan Q4 yang berkembang, Bitcoin gagal mencapai pertumbuhan harga yang berkelanjutan pada Oktober. Laporan dari Bitcoin Archive menyatakan bahwa pengembalian aset kripto di Q4 2025 sekarang diperkirakan sebesar -2,84%. Angka ini menunjukkan kinerja yang sangat buruk karena rata-rata Q4 Bitcoin dinilai pada 74,77%. Namun, dengan lebih dari 60 hari tersisa hingga akhir 2025, masih ada waktu yang cukup bagi cryptocurrency utama ini untuk melakukan pemulihan pasar. Setelah data CPI memenuhi ekspektasi, peluang pemotongan suku bunga telah meningkat, dan pengumuman akhirnya oleh Federal Reserve mungkin dapat memicu rebound Bitcoin, di antara faktor-faktor lainnya. Pada saat penulisan, Bitcoin terus diperdagangkan pada $111.424, mencerminkan kenaikan 3,91% dalam tujuh hari terakhir. 