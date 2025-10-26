Postingan Core Scientific Melaporkan Penurunan 55% dalam Output Penambangan Bitcoin muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Core Scientific melaporkan penurunan 55% dalam output penambangan Bitcoin. Pendapatan dari penambangan mandiri dan penambangan terkelola menurun. Perusahaan mempertahankan cadangan kas dan Bitcoin yang signifikan. Core Scientific, yang terdaftar di Nasdaq, melaporkan penurunan 55% dalam output penambangan Bitcoin pada kuartal ketiga 2025, mempengaruhi kinerja keuangan mereka. Pengurangan output ini menimbulkan kekhawatiran tentang profitabilitas penambangan Bitcoin dan dapat menandakan pergeseran sentimen pasar, mempengaruhi posisi perdagangan dan strategi industri masa depan. Core Scientific Melaporkan Penurunan 55% dalam Output Penambangan Bitcoin Laporan keuangan kuartal ketiga Core Scientific menyoroti penurunan 55% dalam output penambangan Bitcoin, menandai periode yang menantang bagi raksasa penambangan tersebut. Perusahaan melaporkan pendapatan sebesar $57,4 juta dari aktivitas penambangan mandiri, turun dari $68,1 juta tahun sebelumnya. Pendapatan penambangan terkelola juga mengalami penurunan, mencapai $8,7 juta. Untuk data keuangan terperinci, lihat data EDGAR dari pengajuan Q3 2025 Core. Keuangan Core Scientific menunjukkan total pendapatan sebesar $81,1 juta, menggambarkan penurunan tajam dari tahun sebelumnya. Kerugian bersih menyempit menjadi $146,7 juta dari kerugian $455,3 juta tahun lalu. Angka-angka ini menunjukkan penyesuaian dalam efisiensi operasional, meskipun tantangan masih ada. Saat ini, tidak ada kutipan langsung dari eksekutif Core Scientific mengenai hasil keuangan Q3 2025. Rilis pendapatan resmi memang mengkonfirmasi data tersebut tetapi tidak memiliki komentar spesifik dari CEO Adam Sullivan, Presiden dan COO Erik Svenson, atau eksekutif lainnya. Bitcoin Stabil Meskipun Tantangan Sektor Penambangan Tahukah Anda? Core Scientific memegang $453,4 juta dalam bentuk kas dan $241,4 juta dalam BTC pada akhir kuartal, menunjukkan manajemen likuiditas strategis. Bitcoin (BTC) saat ini bernilai $111.555,74 dengan kapitalisasi pasar mencapai $2,22 triliun, mendominasi dengan 59,02% dominasi pasar, menurut CoinMarketCap. BTC telah mengalami kenaikan harga moderat sebesar 0,72% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan selama 24 jam adalah $27,01 miliar, menunjukkan penurunan 44,49%.… Postingan Core Scientific Melaporkan Penurunan 55% dalam Output Penambangan Bitcoin muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Core Scientific melaporkan penurunan 55% dalam output penambangan Bitcoin. Pendapatan dari penambangan mandiri dan penambangan terkelola menurun. Perusahaan mempertahankan cadangan kas dan Bitcoin yang signifikan. Core Scientific, yang terdaftar di Nasdaq, melaporkan penurunan 55% dalam output penambangan Bitcoin pada kuartal ketiga 2025, mempengaruhi kinerja keuangan mereka. Pengurangan output ini menimbulkan kekhawatiran tentang profitabilitas penambangan Bitcoin dan dapat menandakan pergeseran sentimen pasar, mempengaruhi posisi perdagangan dan strategi industri masa depan. Core Scientific Melaporkan Penurunan 55% dalam Output Penambangan Bitcoin Laporan keuangan kuartal ketiga Core Scientific menyoroti penurunan 55% dalam output penambangan Bitcoin, menandai periode yang menantang bagi raksasa penambangan tersebut. Perusahaan melaporkan pendapatan sebesar $57,4 juta dari aktivitas penambangan mandiri, turun dari $68,1 juta tahun sebelumnya. Pendapatan penambangan terkelola juga mengalami penurunan, mencapai $8,7 juta. Untuk data keuangan terperinci, lihat data EDGAR dari pengajuan Q3 2025 Core. Keuangan Core Scientific menunjukkan total pendapatan sebesar $81,1 juta, menggambarkan penurunan tajam dari tahun sebelumnya. Kerugian bersih menyempit menjadi $146,7 juta dari kerugian $455,3 juta tahun lalu. Angka-angka ini menunjukkan penyesuaian dalam efisiensi operasional, meskipun tantangan masih ada. Saat ini, tidak ada kutipan langsung dari eksekutif Core Scientific mengenai hasil keuangan Q3 2025. Rilis pendapatan resmi memang mengkonfirmasi data tersebut tetapi tidak memiliki komentar spesifik dari CEO Adam Sullivan, Presiden dan COO Erik Svenson, atau eksekutif lainnya. Bitcoin Stabil Meskipun Tantangan Sektor Penambangan Tahukah Anda? Core Scientific memegang $453,4 juta dalam bentuk kas dan $241,4 juta dalam BTC pada akhir kuartal, menunjukkan manajemen likuiditas strategis. Bitcoin (BTC) saat ini bernilai $111.555,74 dengan kapitalisasi pasar mencapai $2,22 triliun, mendominasi dengan 59,02% dominasi pasar, menurut CoinMarketCap. BTC telah mengalami kenaikan harga moderat sebesar 0,72% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan selama 24 jam adalah $27,01 miliar, menunjukkan penurunan 44,49%.…