Dana Kripto Melihat Rekor Arus Masuk $3,17B Meskipun Ada Koreksi Harga dan Kekhawatiran Tarif

Aset digital terbukti mengejutkan tangguh minggu lalu, dengan investor mengalirkan modal segar ke produk yang diperdagangkan di bursa meskipun harga berfluktuasi liar di tengah kegelisahan perdagangan AS-Tiongkok yang kembali muncul. Buletin mingguan terbaru CoinShares, "Volume 255," menunjukkan produk investasi menarik arus masuk sebesar US$3,17 miliar selama periode tujuh hari, mengangkat arus masuk tahun berjalan ke rekor baru sebesar US$48,7 miliar untuk tahun 2025.

Angka-angka utama menutupi minggu yang sibuk: volume perdagangan memecahkan rekor sebelumnya, volume ETP mingguan melonjak hingga sekitar US$53 miliar, sekitar dua kali lipat rata-rata mingguan tahun ini, dan Jumat saja menghasilkan perdagangan satu hari terberat yang tercatat sebesar US$15,3 miliar. Namun, pengaruh geopolitik terlihat pada aset yang dikelola, yang turun 7 persen dari minggu sebelumnya menjadi US$242 miliar setelah berita tarif.

Bitcoin Mendominasi Arus

Cryptocurrency unggulan ini menarik sekitar US$2,67 miliar modal segar di berbagai produk, mendorong arus masuk YTD-nya menjadi sekitar US$30,2 miliar, meskipun masih tertinggal dari tahun megaflow 2024 ketika produk BTC menerima US$41,7 miliar. Pergerakan harga minggu ini dramatis: penjualan tajam terkait dengan ancaman tarif AS baru terhadap Tiongkok menurunkan harga di akhir minggu.

CoinShares mencatat volatilitas intraday menghasilkan salah satu volume perdagangan satu hari terbesar yang tercatat, sekitar US$10,4 miliar, meskipun arus bersih pada hari koreksi minimal. Pasar kemudian mulai pulih saat retorika kebijakan melunak, dengan Bitcoin kembali diperdagangkan di atas $115.000 pada hari Senin. Ethereum mengalami gambaran yang lebih beragam.

Produk mencatat arus masuk sebesar US$338 juta untuk minggu ini, tetapi investor juga menarik US$172 juta dari produk ETH pada hari Jumat, arus keluar aset tunggal terbesar hari itu, tanda bahwa beberapa alokator memandang Ether sebagai aset yang sangat terekspos selama koreksi.

Pergerakan harga mencerminkan kegelisahan itu: Ethereum terjun dari level yang lebih tinggi ke koreksi sebelum pulih; pada hari Senin, ia telah merebut kembali area sekitar US$4.100 setelah volatilitas yang intens. Token yang lebih kecil tetapi diawasi ketat yang terkait dengan ETF AS yang tertunda kehilangan momentum dalam minggu ketakutan tarif.

Solana dan XRP, keduanya menjadi fokus utama bagi investor yang bertaruh pada produk institusional baru, mengalami perlambatan arus masuk masing-masing menjadi US$93,3 juta dan US$61,6 juta. Koreksi harga Solana sangat jelas: satu catatan pasar menangkap penurunan sekitar 15 persen dalam satu hari saat pasar yang lebih luas kehilangan lebih dari US$250 miliar dalam nilai.

Ini adalah pergerakan yang disebut oleh pedagang dan analis sebagai pembilasan likuiditas menjelang potensi persetujuan ETF. Sementara itu, XRP tetap berada di bawah spekulasi ETF yang intens, dengan pengajuan dan perbincangan yang semakin cepat karena peserta pasar memperkirakan peluang permintaan institusional yang substansial jika persetujuan tiba.

Konteks Penting

Penjualan pada hari Jumat lalu dipicu oleh lonjakan penghindaran risiko global setelah tweet administrasi mengancam tarif tinggi pada impor Tiongkok, dan pasar awalnya menjual dengan tajam sebagai respons. Namun, pada Minggu malam hingga Senin, bahasa yang lebih lunak dan pembicaraan tentang de-eskalasi membantu saham, komoditas, dan kripto mendapatkan kembali posisinya, menunjukkan betapa sensitifnya aset berisiko terhadap risiko headline.

Emas dan perak juga naik pada eskalasi, mencerminkan rotasi klasik risk-off. Apa yang dikatakan arus tentang niat investor sama menariknya dengan pergerakan harga. Skala volume ETP rekor menunjukkan partisipasi berat dari meja institusional dan penyedia likuiditas algoritmik; arus masuk berlanjut meskipun ada koreksi, menunjukkan bahwa banyak investor menggunakan dislokasi untuk menambah eksposur daripada melarikan diri.

Pada saat yang sama, konsentrasi arus ke Bitcoin menunjukkan bahwa, bagi banyak alokator, BTC masih dilihat sebagai eksposur gerbang utama ke kelas aset. Ke depan, trajektori pasar kemungkinan akan dibentuk oleh dua angin silang: geopolitik dan ketersediaan produk.

Berita tarif dan guncangan makro lainnya dapat dengan cepat membalikkan sentimen, tetapi potensi yang mengintai untuk ETF AS baru, terutama untuk XRP dan SOL, tetap menjadi cerita struktural yang kuat. Analis yang melacak pengajuan dan arus kustodian institusional berpendapat bahwa persetujuan, jika tiba, dapat memicu gelombang permintaan baru yang akan menyerap pasokan spot yang tersedia dan berpotensi memperketat pasar; penentang memperingatkan bahwa guncangan regulasi atau makro dapat menunda atau meredam efek tersebut.