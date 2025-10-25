DOJ menangkap dua orang karena diduga membantu ISIS melalui transfer Bitcoin, PayPal

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah mendakwa dua pria, Abdullah At Taqi dan Mohammed David Hashimi, karena berkonspirasi dan berusaha memberikan dukungan material kepada Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS), sebuah organisasi teroris asing yang ditetapkan, menggunakan Bitcoin, PayPal, dan bentuk mata uang elektronik lainnya.

Menurut laporan, kedua tersangka telah diadili dan dihukum di pengadilan federal di Brooklyn, New York. Keduanya dinyatakan bersalah oleh juri atas semua dakwaan yang menuduh mereka berkonspirasi dan berusaha memberikan bantuan material kepada organisasi teroris. Selain itu, Hashimi dan At Taqi juga didakwa dengan pencucian uang.

DOJ menghukum dua orang karena membantu ISIS

Menurut DOJ, Hashimi telah mengaku bersalah atas semua dakwaan pada 6 Oktober, hari di mana seleksi juri dijadwalkan dimulai. DOJ mengklaim bahwa At Taqi mengirim Bitcoin dalam 15 transaksi terpisah kepada seseorang bernama Osama Obeida, seorang yang mengaku anggota ISIS, selama kurun waktu satu tahun. Dalam percakapan dengan sumber rahasia secara online, At Taqi mengklaim bahwa dia menggunakan aset digital untuk mengirim uang "tanpa terdeteksi" melalui seorang "saudara," yang biasanya berarti pengikut ISIS lainnya.

Dalam percakapan selanjutnya, At Taqi memberi tahu sumber rahasia tersebut, melalui platform komunikasi terenkripsi, bahwa saudara yang telah mengirim cryptocurrency tersebut telah kembali menghubungi. Dalam percakapan lain, DOJ mengklaim bahwa dia meyakinkan sumber rahasia bahwa dia yakin saudara tersebut berasal dari Dawlah, merujuk pada ISIS. Agensi tersebut menyebutkan bahwa saudara yang dimaksud dalam percakapan ini adalah Obeida. Dalam percakapan selanjutnya, dia memperkenalkan Obeida kepada sumber rahasia, menjamin kredibilitasnya.

Setelah Obeida menghubungi sumber rahasia, dia menyebutkan bahwa dia telah mengenal At Taqi selama sekitar dua tahun, dan selama waktu itu, dia telah secara rutin mengiriminya uang. Obeida juga mengirimkan foto bendera ISIS dan senjata kepada sumber rahasia, menunjukkan kepada pihak lain bahwa uang yang Obeida dapatkan dari terdakwa digunakan untuk membeli senjata bagi pejuang ISIS. Dia menambahkan stempel waktu pada foto tersebut untuk membuktikan bahwa foto itu diambil secara real time.

Tersangka menggunakan BTC, PayPal, dan GoFundMe

Terdakwa lainnya, Hashimi, adalah bagian dari obrolan grup untuk pendukung ISIS di platform terenkripsi. Pada April 2021, anggota obrolan grup mendiskusikan tentang memposting tautan yang akan digunakan untuk mengumpulkan dana untuk upaya kemanusiaan, tetapi mencatat bahwa uang tersebut akan dialihkan untuk membantu ISIS. DOJ mengklaim seorang rekan konspirasi memposting alamat Bitcoin, dan yang lain memposting tautan PayPal, keduanya berada di bawah kendali Obeida. Sebagai tanggapan, Hashimi memperingatkan anggota kelompok untuk berhati-hati karena mereka bisa terdeteksi oleh penegak hukum.

Menurut DOJ, Obeida dikirim ribuan dolar, dengan dana yang berasal dari kampanye mereka di berbagai platform, termasuk Bitcoin, PayPal, dan GoFundMe. Selain Obeida, rekan konspirasi lain yang diidentifikasi adalah Hashimi, At Taqi, terdakwa ketiga bernama Seema Rahman, dan satu lagi bernama Khalilullah Yousuf. Kelompok tersebut menyumbangkan lebih dari $24.000 ke alamat Bitcoin Obeida, dengan Yousuf bertanggung jawab atas $20.347 dari seluruh dana. Yang lain menyumbang antara $2.000 dan $900 ke dompet tersebut.

Para terdakwa juga mengirim dana ke akun PayPal yang dioperasikan oleh Obeida, membuat beberapa kampanye amal di GoFundMe, di mana mereka mengumpulkan $10.000 dan mengirim dana tersebut ke individu yang terhubung dengan Obeida menggunakan Western Union. Pada saat penjatuhan hukuman, setiap individu diperkirakan akan menghadapi hukuman maksimal 60 tahun penjara. Rahman juga telah mengaku bersalah awal tahun ini atas tuduhan memberikan materi untuk mendukung organisasi teroris dan sedang menunggu penjatuhan hukuman.

Sumber: https://www.cryptopolitan.com/doj-docks-two-support-isis-btc-paypal/