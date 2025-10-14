Aktivitas perdagangan stablecoin Ethereum mencapai rekor baru, dengan rata-rata mingguan pengirim unik melebihi 1 juta

PANews melaporkan pada 14 Oktober bahwa menurut The Block, jumlah pengirim stablecoin unik di Ethereum telah tumbuh secara eksponensial selama 12 bulan terakhir. Dari Januari 2020 hingga Juli 2024, jumlahnya rata-rata sekitar 400.000 per minggu. Mulai Agustus 2024, peningkatan mingguan rata-rata melebihi 1,7%, mencapai rekor tertinggi baru. Pada 2025, jumlah mingguan rata-rata pengirim stablecoin unik di Ethereum mencapai 720.000, dan dalam dua minggu terakhir saja, rata-rata mingguan telah melebihi 1 juta.
Lonjakan pengirim stablecoin independen terutama didorong oleh adopsi stablecoin yang semakin meningkat. Misalnya, di negara-negara dengan volatilitas nilai tukar atau kontrol modal, stablecoin secara efektif berfungsi sebagai pengganti dolar AS. Selain itu, penggunaan stablecoin untuk penyelesaian perpetual swaps, pasar prediksi, dan sebagian besar aset dunia nyata menghasilkan alamat-alamat baru. Lebih jauh lagi, sebagai tempat penyelesaian Layer 1, Ethereum menangkap lalu lintas dari pengguna baru, membawa banyak pengirim stablecoin baru.