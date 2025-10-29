Pendiri Bersama F2Pool Menolak Soft Fork Anti-Spam Bitcoin

Chun Wang, salah satu pendiri pool penambangan Bitcoin besar F2Pool, menolak usulan soft fork sementara yang bertujuan untuk membatasi spam data di jaringan Bitcoin.

Wang menulis dalam postingan X pada hari Senin bahwa "BIP-444 adalah ide yang buruk." Dia menambahkan bahwa dia, dan kemungkinan F2Pool, "tidak akan melakukan soft fork apapun," baik itu "sementara atau tidak."

Dia mengatakan, "Merasa sedih bahwa beberapa pengembang [sedang] bergerak semakin jauh ke arah yang salah."

Bitcoin Improvement Proposal (BIP)-444 adalah proposal soft fork sementara untuk jaringan Bitcoin yang bertujuan membatasi penyertaan data arbitrer, yang oleh pendukungnya dianggap terutama sebagai spam. Soft fork ini akan membatasi data non-transaksi — yang memungkinkan penggunaan alternatif untuk blockchain Bitcoin — menjadi 83 byte, di antara batasan lainnya.

BIP-444 dan alasan keberadaannya

BIP-444 tampaknya merupakan respons terhadap pembaruan akhir September dari perangkat lunak node Bitcoin terkemuka Bitcoin Core. Pembaruan tersebut menghapus batas 80-byte pada OP_RETURN, bagian dari skrip transaksi yang memungkinkan pengguna menyematkan data arbitrer.

Banyak yang melihat perubahan ini sebagai pengambilalihan korporasi terhadap blockchain Bitcoin, karena memungkinkan perusahaan membangun layer 2 dan infrastruktur lain di Bitcoin. Selain itu, beberapa berpendapat bahwa mengizinkan lebih banyak data arbitrer onchain mengakibatkan peningkatan ukuran blockchain yang lebih cepat, persyaratan node yang lebih tinggi, dan sentralisasi yang lebih besar.

Yang lain menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari debat yang berasal dari masa-masa awal Bitcoin (BTC). Selain itu, pendukung perubahan menekankan bahwa sulit untuk memastikan penambang menegakkan aturan yang bertentangan dengan insentif mereka sendiri. Sebuah tinjauan Januari 2024 mengungkapkan bahwa penambang, seperti F2Pool, sudah memasukkan transaksi non-standar yang melebihi batas OP_RETURN.

BIP yang diajukan oleh pengembang pseudonim Dathon Ohm, disebut "Reduced Data Temporary Softfork" dan menyarankan untuk "sementara membatasi ukuran bidang data pada tingkat konsensus." Batas ini akan berlangsung hingga blok Bitcoin 987.424, atau sekitar 1,27 tahun dari sekarang.

Dalam mailing list khusus, pembuatnya menjelaskan bahwa "idenya adalah untuk menegaskan kembali dengan kuat dalam konsensus bahwa bitcoin adalah uang, bukan penyimpanan data." "Setelah satu tahun, soft fork berakhir, memberi kita waktu untuk menghasilkan solusi yang lebih permanen," kata mereka.

Apa yang dilakukan BIP-444?

BIP-444 adalah soft fork sementara yang akan menutup sebagian besar jalur penyematan data di Bitcoin, termasuk pembatasan ukuran yang lebih ketat pada output dan push, larangan pada annex, versi witness yang tidak dikenal, pohon Taproot yang dalam, OP_SUCCESS* dan cabang bersyarat. Ini membatasi pembuatan token non-fungible (NFT) berbasis Ordinal, muatan data besar, dan skrip kompleks sambil tetap menjaga fungsi moneter sederhana tidak terpengaruh.

Teks BIP berpendapat bahwa dengan kompresi data modern, dimungkinkan untuk menyematkan "gambar yang tidak pantas (sering ilegal untuk dimiliki) dalam hanya 300-400 byte." Ini akan memungkinkan "aktor jahat untuk menambang satu transaksi dengan konten ilegal atau yang secara universal dibenci dan dengan kredibel mengklaim bahwa Bitcoin itu sendiri adalah sistem untuk mendistribusikannya."

Pengembang Bitcoin dan cypherpunk Peter Todd, di sisi lain, menyatakan bahwa pendekatan ini juga tidak efektif dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan. Todd mendemonstrasikan ini dengan menyematkan seluruh teks BIP-444 dalam transaksi Bitcoin yang akan sesuai dengan soft fork tersebut.

Namun, pendukung perubahan menekankan bahwa mengirimnya membutuhkan biaya lebih dari $100 dan berpendapat bahwa jika penyematan data ilegal dibuat lebih sulit, "tidak akan masuk akal untuk meminta operator node bertanggung jawab secara hukum." Mereka menjelaskan:

Namun, beberapa melihat perbedaan ini sebagai sewenang-wenang dan tidak realistis. Satu pengguna X mendemonstrasikan ide tersebut dengan membagikan dua perintah yang akan mengumpulkan data dari gambar yang disimpan di jaringan Bitcoin, menyoroti betapa langkanya perbedaan dalam praktik.

