Pengungkapan: Artikel ini tidak mewakili saran investasi. Konten dan materi yang ditampilkan di halaman ini hanya untuk tujuan edukasi.

FortMiner meluncurkan Program Smart Cloud Mining XRP + DOGE, memungkinkan pengguna menghasilkan kripto secara pasif melalui kontrak cloud.

Ringkasan FortMiner meluncurkan program cloud mining XRP dan DOGE berbasis AI, menawarkan pendapatan pasif dan akses mudah.

Program FortMiner baru memungkinkan pengguna menambang XRP dan DOGE tanpa peralatan, menggunakan kontrak cloud pintar.

Cloud mining berbasis AI oleh FortMiner mengoptimalkan hasil XRP dan DOGE, menciptakan jalur berisiko rendah untuk pendapatan kripto.

Pasar cryptocurrency telah mengalami rebound kuat lainnya, terutama dengan lonjakan popularitas XRP dan DOGE yang terus berlanjut. Dengan latar belakang ini, platform cloud mining FortMiner telah mengumumkan peluncuran "Program Smart Cloud Mining XRP + DOGE" barunya.

Program ini memungkinkan pengguna berpartisipasi dalam penambangan melalui kontrak daya komputasi cloud platform tanpa membeli peralatan atau mengoperasikannya sendiri, mencapai pendapatan pasif dan apresiasi aset.

Program ini mengandalkan sistem penjadwalan daya komputasi berbasis AI untuk secara otomatis mengalokasikan dan mengoptimalkan sumber daya daya komputasi yang diinvestasikan oleh pengguna, bertujuan untuk menyediakan layanan cloud mining yang efisien, stabil, dan berisiko rendah.

Pengguna cukup memilih kontrak, dan platform beroperasi di cloud, dengan keuntungan langsung tercermin di akun pengguna. FortMiner menyatakan bahwa layanan ini secara khusus ditargetkan untuk investor individu dan institusi yang ingin mencari pendapatan pasif di pasar kripto yang fluktuatif dan mendiversifikasi portofolio investasi mereka.

Dengan integrasi XRP dan DOGE dan munculnya model cloud mining generasi berikutnya, program cloud mining yang baru diluncurkan FortMiner menjadi fokus perhatian pasar, membuka jalan untuk pengembangan cerdas dan berorientasi layanan dalam keuangan daya komputasi.

Bagaimana cara mendapatkan pendapatan pasif dengan FortMiner?

Daftar sekarang untuk menerima hadiah penambangan $15.

Setelah membuat akun, jelajahi berbagai kontrak penambangan yang dirancang untuk investor yang berbeda.

Penyelesaian keuntungan otomatis, periksa detail penghasilan kapan saja, pengembalian pokok penuh saat kontrak berakhir, memungkinkan investor menikmati pendapatan pasif dengan tenang!

Mengapa memilih FortMiner?

FortMiner membuat penambangan Bitcoin menjadi sederhana, aman, dan dapat diakses oleh semua orang — baik seseorang adalah investor berpengalaman atau pemula cryptocurrency.

Sepenuhnya Diatur: Patuh secara ketat pada peraturan keuangan internasional. Semua proses transparan dan dapat diaudit, memastikan pengguna selalu memiliki kendali penuh atas investasi mereka.

Mudah Digunakan: Tidak memerlukan peralatan mahal atau keterampilan khusus. Siapa pun dapat memulai penambangan ringan dan mendapatkan pendapatan pasif harian hanya dengan beberapa klik.

Energi Hijau Berkelanjutan: Infrastruktur penambangan global perusahaan didukung oleh energi terbarukan. Pusat data energi hijau mereka di Eropa Utara dan Afrika memastikan penambangan stabil sepanjang waktu, berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan.

Pembayaran Multi-Mata Uang: FortMiner mendukung beberapa cryptocurrency, termasuk USDT, BTC, ETH, BNB, LTC, XRP, dan SOL, memungkinkan investor global untuk dengan mudah bergabung dan mengelola hadiah penambangan mereka.

Dukungan dari Pemimpin Industri: Dengan investasi strategis dari raksasa penambangan Bitmain, FORT MINER tampaknya berada dalam posisi yang baik untuk pertumbuhan global jangka panjang dan ekspansi berkelanjutan.

Keamanan Tingkat Perusahaan: Aset digital dilindungi dengan keamanan tingkat perusahaan, termasuk perlindungan DDoS Cloudflare®, enkripsi EV SSL, dan otentikasi multi-faktor. FortMiner selalu memprioritaskan keamanan, memberikan ketenangan pikiran bagi penggunanya saat mereka menambang.

Program Referral: Undang teman untuk mendaftar dan membeli kontrak, dan secara permanen terima komisi 4,5% dari investasi mereka. Semakin banyak referral, semakin tinggi penghasilan.

Tentang FortMiner

FortMiner adalah perusahaan cloud mining dan infrastruktur blockchain global terkemuka yang berkantor pusat di Inggris, berfokus pada penyediaan layanan komputasi cloud Bitcoin yang aman, efisien, dan patuh kepada pengguna. Dengan dukungan strategis dari pemimpin industri Bitmain dan teknologi komputasi canggih, FortMiner telah berkembang menjadi merek cloud mining global yang melayani lebih dari 100 negara. Perusahaan ini mematuhi prinsip-prinsip inti stabilitas, keamanan, dan transparansi, memastikan platform kami sepenuhnya mematuhi standar regulasi keuangan utama Inggris dan global. Melalui penjadwalan daya komputasi cerdas dan penerapan energi hijau, FortMiner menyediakan solusi pertumbuhan aset digital berkelanjutan untuk pengguna di seluruh dunia. FortMiner membuat cloud mining lebih sederhana dan blockchain lebih mudah diakses. FortMiner berkomitmen untuk memungkinkan semua orang dengan mudah berpartisipasi dalam ekonomi digital dan berbagi manfaat jangka panjang dari Bitcoin dan keuangan terdesentralisasi.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web resmi.