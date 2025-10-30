BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
FortMiner meluncurkan Program Smart Cloud Mining XRP + DOGE, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan kripto secara pasif melalui kontrak cloud. Pasar cryptocurrency telah mengalami rebound kuat lainnya, terutama dengan terus meningkatnya popularitas XRP dan DOGE. Dengan latar belakang ini,...FortMiner meluncurkan Program Smart Cloud Mining XRP + DOGE, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan kripto secara pasif melalui kontrak cloud. Pasar cryptocurrency telah mengalami rebound kuat lainnya, terutama dengan terus meningkatnya popularitas XRP dan DOGE. Dengan latar belakang ini,...

FortMiner meluncurkan program smart cloud mining XRP, DOGE

Oleh: Crypto.news
2025/10/30 00:50
XRP
XRP$2.2831-0.20%
DOGE
DOGE$0.17625-0.87%
Smart Blockchain
SMART$0.003352+0.72%
Cloud
CLOUD$0.09183-7.62%
Octavia
VIA$0.0137-8.66%

Pengungkapan: Artikel ini tidak mewakili saran investasi. Konten dan materi yang ditampilkan di halaman ini hanya untuk tujuan edukasi.

FortMiner meluncurkan Program Smart Cloud Mining XRP + DOGE, memungkinkan pengguna menghasilkan kripto secara pasif melalui kontrak cloud.

Ringkasan
  • FortMiner meluncurkan program cloud mining XRP dan DOGE berbasis AI, menawarkan pendapatan pasif dan akses mudah.
  • Program FortMiner baru memungkinkan pengguna menambang XRP dan DOGE tanpa peralatan, menggunakan kontrak cloud pintar.
  • Cloud mining berbasis AI oleh FortMiner mengoptimalkan hasil XRP dan DOGE, menciptakan jalur berisiko rendah untuk pendapatan kripto.

Pasar cryptocurrency telah mengalami rebound kuat lainnya, terutama dengan lonjakan popularitas XRP dan DOGE yang terus berlanjut. Dengan latar belakang ini, platform cloud mining FortMiner telah mengumumkan peluncuran "Program Smart Cloud Mining XRP + DOGE" barunya.

Program ini memungkinkan pengguna berpartisipasi dalam penambangan melalui kontrak daya komputasi cloud platform tanpa membeli peralatan atau mengoperasikannya sendiri, mencapai pendapatan pasif dan apresiasi aset.

FortMiner launches XRP, DOGE smart cloud mining program - 2

Program ini mengandalkan sistem penjadwalan daya komputasi berbasis AI untuk secara otomatis mengalokasikan dan mengoptimalkan sumber daya daya komputasi yang diinvestasikan oleh pengguna, bertujuan untuk menyediakan layanan cloud mining yang efisien, stabil, dan berisiko rendah. 

Pengguna cukup memilih kontrak, dan platform beroperasi di cloud, dengan keuntungan langsung tercermin di akun pengguna. FortMiner menyatakan bahwa layanan ini secara khusus ditargetkan untuk investor individu dan institusi yang ingin mencari pendapatan pasif di pasar kripto yang fluktuatif dan mendiversifikasi portofolio investasi mereka.

Dengan integrasi XRP dan DOGE dan munculnya model cloud mining generasi berikutnya, program cloud mining yang baru diluncurkan FortMiner menjadi fokus perhatian pasar, membuka jalan untuk pengembangan cerdas dan berorientasi layanan dalam keuangan daya komputasi.

Bagaimana cara mendapatkan pendapatan pasif dengan FortMiner?

Daftar sekarang untuk menerima hadiah penambangan $15.

Setelah membuat akun, jelajahi berbagai kontrak penambangan yang dirancang untuk investor yang berbeda.

Penyelesaian keuntungan otomatis, periksa detail penghasilan kapan saja, pengembalian pokok penuh saat kontrak berakhir, memungkinkan investor menikmati pendapatan pasif dengan tenang!

Mengapa memilih FortMiner?

FortMiner membuat penambangan Bitcoin menjadi sederhana, aman, dan dapat diakses oleh semua orang — baik seseorang adalah investor berpengalaman atau pemula cryptocurrency.

Sepenuhnya Diatur: Patuh secara ketat pada peraturan keuangan internasional. Semua proses transparan dan dapat diaudit, memastikan pengguna selalu memiliki kendali penuh atas investasi mereka.

Mudah Digunakan: Tidak memerlukan peralatan mahal atau keterampilan khusus. Siapa pun dapat memulai penambangan ringan dan mendapatkan pendapatan pasif harian hanya dengan beberapa klik.

Energi Hijau Berkelanjutan: Infrastruktur penambangan global perusahaan didukung oleh energi terbarukan. Pusat data energi hijau mereka di Eropa Utara dan Afrika memastikan penambangan stabil sepanjang waktu, berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan.

Pembayaran Multi-Mata Uang: FortMiner mendukung beberapa cryptocurrency, termasuk USDT, BTC, ETH, BNB, LTC, XRP, dan SOL, memungkinkan investor global untuk dengan mudah bergabung dan mengelola hadiah penambangan mereka.

Dukungan dari Pemimpin Industri: Dengan investasi strategis dari raksasa penambangan Bitmain, FORT MINER tampaknya berada dalam posisi yang baik untuk pertumbuhan global jangka panjang dan ekspansi berkelanjutan.

Keamanan Tingkat Perusahaan: Aset digital dilindungi dengan keamanan tingkat perusahaan, termasuk perlindungan DDoS Cloudflare®, enkripsi EV SSL, dan otentikasi multi-faktor. FortMiner selalu memprioritaskan keamanan, memberikan ketenangan pikiran bagi penggunanya saat mereka menambang.

Program Referral: Undang teman untuk mendaftar dan membeli kontrak, dan secara permanen terima komisi 4,5% dari investasi mereka. Semakin banyak referral, semakin tinggi penghasilan.

Tentang FortMiner

FortMiner adalah perusahaan cloud mining dan infrastruktur blockchain global terkemuka yang berkantor pusat di Inggris, berfokus pada penyediaan layanan komputasi cloud Bitcoin yang aman, efisien, dan patuh kepada pengguna. Dengan dukungan strategis dari pemimpin industri Bitmain dan teknologi komputasi canggih, FortMiner telah berkembang menjadi merek cloud mining global yang melayani lebih dari 100 negara. Perusahaan ini mematuhi prinsip-prinsip inti stabilitas, keamanan, dan transparansi, memastikan platform kami sepenuhnya mematuhi standar regulasi keuangan utama Inggris dan global. Melalui penjadwalan daya komputasi cerdas dan penerapan energi hijau, FortMiner menyediakan solusi pertumbuhan aset digital berkelanjutan untuk pengguna di seluruh dunia. FortMiner membuat cloud mining lebih sederhana dan blockchain lebih mudah diakses. FortMiner berkomitmen untuk memungkinkan semua orang dengan mudah berpartisipasi dalam ekonomi digital dan berbagi manfaat jangka panjang dari Bitcoin dan keuangan terdesentralisasi.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web resmi.

Pengungkapan: Konten ini disediakan oleh pihak ketiga. Baik crypto.news maupun penulis artikel ini mendukung produk apa pun yang disebutkan di halaman ini. Pengguna harus melakukan penelitian mereka sendiri sebelum mengambil tindakan apa pun terkait dengan perusahaan.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00206-0.48%
Bitcoin
BTC$102,582.55+0.51%
Major
MAJOR$0.10246+4.27%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.06208-2.12%
Starpower
STAR$0.12291-0.36%
Ambire Wallet
WALLET$0.01888-1.66%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Melewatkan reli Cardano? LivLive ($LIVE) menggabungkan AR, blockchain, dan rewards, menawarkan bonus presale 200% dan potensi kenaikan 1000x bagi pembeli awal di Q4 2025.
SecondLive
LIVE$0.001263-49.70%
Arweave
AR$5.577-19.85%
Bagikan
Blockchainreporter2025/11/09 19:41

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Melewatkan Moonshot Cardano? LivLive ($LIVE) Bisa Jadi Kripto 1000x Berikutnya di Q4

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,766.84
$102,766.84$102,766.84

+1.03%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,453.08
$3,453.08$3,453.08

+2.26%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.33
$160.33$160.33

+2.33%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2831
$2.2831$2.2831

+1.18%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$599.00
$599.00$599.00

+17.20%