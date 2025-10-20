FSA Mempertimbangkan untuk Mengizinkan Bank Menyimpan dan Memperdagangkan Cryptocurrency di Jepang

TLDR

Jepang mungkin segera mengizinkan bank memperdagangkan dan menyimpan kripto seperti saham dan obligasi.

Reformasi FSA dapat membuka bank-bank Jepang ke pasar aset digital yang berkembang pesat.

Aturan kripto baru mungkin memungkinkan bank beroperasi sebagai platform pertukaran berlisensi.

FSA Jepang bergerak untuk memodernisasi perbankan dengan regulasi ramah kripto.

Perbankan bertemu blockchain: Jepang melirik perombakan regulasi kripto yang berani.

Badan Jasa Keuangan Jepang (FSA) sedang mempersiapkan perubahan besar pada regulasi cryptocurrency yang dapat membentuk kembali sektor perbankan negara tersebut. Badan ini bertujuan untuk merevisi pedoman yang saat ini mencegah bank memperdagangkan atau menyimpan aset digital karena volatilitas harga. Pembaruan ini muncul di tengah meningkatnya adopsi global aset digital dan tantangan ekonomi mendesak Jepang.

FSA Berencana Mereformasi Regulasi Cryptocurrency untuk Bank

FSA siap meninjau pedoman pengawasan yang diperkenalkan pada 2020 yang membatasi bank domestik menyimpan cryptocurrency. Otoritas percaya kerangka kerja yang sudah usang membatasi kemampuan lembaga keuangan untuk terlibat dalam ekonomi digital yang berkembang pesat. Akibatnya, FSA mungkin segera mengizinkan bank memperlakukan aset kripto serupa dengan saham dan obligasi pemerintah.

Sistem yang diusulkan akan memberikan izin kepada bank untuk membeli, menjual, dan menyimpan cryptocurrency untuk tujuan investasi. Pada saat yang sama, FSA akan membangun pagar pembatas regulasi baru untuk mengelola potensi risiko. Ini termasuk menilai volatilitas pasar dan stabilitas keuangan di bawah regulasi cryptocurrency baru.

Dewan Jasa Keuangan, kelompok penasihat Perdana Menteri, akan memeriksa rencana tersebut pada pertemuan resmi berikutnya. FSA akan menyajikan data, menguraikan potensi manfaat, dan mendiskusikan langkah-langkah risiko yang tepat. Melalui proses ini, badan tersebut bertujuan untuk membangun sistem yang seimbang yang menangani kebutuhan keamanan dan inovasi.

Bank Mungkin Beroperasi sebagai Operator Pertukaran Kripto Terdaftar

FSA juga mempertimbangkan untuk mendaftarkan kelompok perbankan yang memenuhi syarat sebagai operator pertukaran cryptocurrency di bawah regulasi cryptocurrency baru. Ini akan memungkinkan bank menawarkan layanan perdagangan kripto langsung kepada klien, merampingkan akses ke aset digital. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan partisipasi kripto sambil memastikan aliran melalui institusi terpercaya yang diregulasi.

Perubahan seperti itu akan secara signifikan menggeser struktur saat ini, di mana hanya pertukaran berlisensi yang mengelola layanan aset digital. Reformasi FSA dapat mendorong bank tradisional ke ruang kompetitif baru, memperluas penawaran investasi mereka. Langkah strategis ini sejalan dengan upaya Jepang yang lebih luas untuk memperkuat ekosistem keuangannya.

Model pendaftaran kemungkinan akan mencakup pemeriksaan kepatuhan yang ketat, penyangga keuangan, dan standar pemantauan transaksi. Elemen-elemen ini akan memastikan adopsi aktivitas kripto yang aman dalam sektor perbankan. Badan tersebut mengharapkan pembaruan ini akan membangun kepercayaan publik dan mengurangi risiko penipuan di pasar kripto yang berkembang.

Tekanan Ekonomi Mungkin Mempercepat Regulasi Cryptocurrency

Jepang menghadapi salah satu rasio utang terhadap PDB tertinggi di dunia, yang saat ini sekitar 240%. Situasi ini telah memicu kekhawatiran tentang kebijakan moneter jangka panjang, yang mungkin mempengaruhi urgensi di balik reformasi kebijakan kripto. Saat pemerintah mengeksplorasi alat represi keuangan, aset digital dapat menawarkan alternatif dalam lingkungan fiskal saat ini.

Tinjauan kebijakan FSA muncul saat banyak negara merevisi regulasi cryptocurrency untuk mendukung pertumbuhan sambil mengatasi risiko sistemik. Pergeseran regulasi Jepang mencerminkan tren di AS, Eropa, dan Asia Tenggara, di mana bank mendapatkan eksposur ke aset digital. Langkah ini juga mencerminkan pengakuan yang berkembang tentang peran kripto dalam keuangan masa depan.

Meskipun jadwal pasti untuk keputusan FSA tetap tidak jelas, sumber menunjukkan bahwa diskusi akan dimulai sebelum akhir tahun. Sikap progresif Jepang mungkin menempatkan sektor perbankannya di depan pesaing global. Regulasi cryptocurrency baru dapat membentuk kembali bagaimana institusi tradisional beroperasi dalam ekonomi digital.

