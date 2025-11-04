Mosi FTX untuk memulihkan kepercayaan dan menarik "proses yurisdiksi terbatas" menandai kemenangan parsial bagi para kreditor.

PANews melaporkan pada 4 November bahwa, menurut dokumen dari Pengadilan Kepailitan Delaware, FTX Restoration Trust secara resmi menarik kembali mosi yang sebelumnya diajukan pada 3 November untuk melanjutkan rencana restrukturisasi melalui "proses terbatas" di yurisdiksi asing tertentu. Mosi tersebut ditarik tanpa syarat setelah pengadilan menyatakan keberatan pada sidang tanggal 23 Oktober, menandai kemenangan signifikan bagi kreditor yang terkena dampak dalam perjuangan mereka untuk hak-hak mereka. Jika proses ini akan dimulai kembali di masa depan, mosi baru harus diajukan dan prosedur pemberitahuan harus dipenuhi.
