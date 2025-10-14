Badan Pengawas Global FSB Akan Mengatasi Risiko Terkait Stablecoin Dengan Pembaruan Pengawasan – Laporan

Financial Stability Board (FSB), sebuah badan internasional yang memantau dan membuat rekomendasi tentang sistem keuangan global, dilaporkan telah berjanji untuk mengatasi ancaman yang berkembang dari keuangan swasta dan penggunaan stablecoin yang semakin meningkat.

Badan Pengawas Global Merencanakan Pembaruan Pengawasan

Pada hari Senin, Gubernur Bank of England (BoE) dan Ketua FSB Andrew Bailey berjanji untuk meningkatkan respons kebijakan badan pengawas global terhadap risiko yang muncul terkait dengan sektor keuangan swasta dan stablecoin.

Menurut Bloomberg, Bailey berjanji untuk memperbarui pengawasan FSB dalam surat yang disampaikan menjelang pertemuan Kelompok 20 (G20) minggu ini, dengan tujuan membuatnya "lebih fleksibel dan lebih cepat untuk mengenali, dan merespons, kerentanan yang muncul."

"Baik itu kebangkitan keuangan swasta, implikasi dari ketegangan geopolitik, atau peran stablecoin yang semakin meningkat untuk tujuan pembayaran dan penyelesaian, kemampuan kita untuk mendeteksi dan mengatasi risiko yang muncul sangat penting," tulisnya dalam surat tersebut.

Pada bulan Juni, Financial Action Task Force (FATF) menyatakan kekhawatiran tentang "risiko yang meningkat" terkait dengan adopsi stablecoin, mencatat bahwa penggunaan aset digital ini yang semakin meningkat oleh pihak ilegal menimbulkan tantangan bagi keamanan keuangan global.

FATF menekankan bahwa adopsi massal stablecoin dapat meningkatkan risiko-risiko ini mengingat "penerapan yang tidak konsisten" dari standarnya di berbagai yurisdiksi. Demikian pula, Bailey menganggap ada potensi untuk "arbitrase regulasi" karena kesenjangan dalam mengatasi risiko stabilitas keuangan dan rendahnya jumlah kerangka regulasi yang telah diselesaikan untuk pengaturan stablecoin global.

Dia menegaskan bahwa FSB akan mengadakan "diskusi terbuka dan jujur di antara anggota" tentang langkah selanjutnya untuk badan pengawas internasional, dan akan "meningkatkan jangkauan ke sektor swasta untuk mendapatkan manfaat dari keahlian dan perspektif mereka tentang risiko dan kerentanan."

Ketua FSB juga memperingatkan bahwa tren deregulasi global telah "menimbulkan kekhawatiran bahwa upaya reformasi mungkin melemah." Perlu dicatat, Bailey sebelumnya telah berbagi perspektif skeptis tentang sektor ini, memperingatkan bahwa stablecoin mengancam untuk mengganggu kepercayaan publik terhadap uang.

Namun, baru-baru ini dia berbagi pendekatan yang tampaknya lebih lunak, menegaskan bahwa "akan salah untuk menentang stablecoin sebagai prinsip," yang bisa menunjukkan pergeseran dari pendekatannya yang banyak dikritik.

Regulasi Stablecoin Menghadapi Tantangan

Di tengah momentum stablecoin yang terus berkembang, didorong oleh upaya regulasi AS, badan pengawas stabilitas keuangan teratas Eropa dilaporkan mendorong regulasi yang lebih ketat untuk sektor ini, yang dapat berdampak pada bagaimana penerbit seperti Circle dan Paxos beroperasi lintas batas.

Seperti dilaporkan oleh Bitcoinist, European Central Bank (ECB) telah menyerukan larangan stablecoin multi-penerbitan di blok dan yurisdiksi lain, mengikuti rekomendasi yang baru saja disahkan oleh European Systemic Risk Board (ESRB) untuk melarang stablecoin yang diterbitkan bersama.

Meskipun didukung oleh dewan gubernur bank sentral dan pejabat Uni Eropa (UE) yang berpengaruh, panduan ESRB tidak mengikat secara hukum. Namun, hal ini kemungkinan akan menekan otoritas untuk "menerapkan pembatasan atau menjelaskan bagaimana stabilitas keuangan dapat dipertahankan tanpa adanya pembatasan tersebut."

Sementara itu, UE dilaporkan berencana untuk mengalihkan kekuasaan pengawasan area pasar keuangan utama, seperti kripto, dari otoritas nasional ke otoritas pengawas terpusat, dengan tujuan mendorong pasar modal blok dan mengatasi fragmentasi pasar yang berkelanjutan.

Ketua European Securities and Markets Authority (ESMA), Verena Ross, menegaskan bahwa Komisi Eropa sedang menyiapkan aturan baru yang akan mengalihkan pengawasan bursa saham, perusahaan kripto, dan lembaga kliring dari otoritas lokal ke ESMA untuk "menciptakan pasar modal yang lebih terpadu di Eropa."

Meskipun demikian, negara-negara UE yang lebih kecil, seperti Luksemburg, Irlandia, dan Malta, telah mengkritik proposal tersebut, dengan argumen bahwa regulator keuangan tunggal akan menjadi "monster" dan mempertanyakan kemampuan badan pengawas untuk mengawasi pasar kripto yang berkembang pesat.