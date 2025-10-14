Griffin AI – #1 Pembuat Agen AI untuk DeFi

Griffin AI adalah platform tanpa kode pertama untuk membangun agen AI otonom yang disesuaikan untuk DeFi dan keuangan kripto. Toolkit mereka memungkinkan pengguna untuk menjalankan agen dalam hitungan menit, memberi mereka data harga real-time, likuiditas, dan berita, serta menerapkannya di berbagai blockchain dan dompet — semua tanpa menulis kode. Mereka sangat fokus pada alur kerja multi-agen, memungkinkan kreator menggabungkan modul analitik, eksekusi, dan risiko dalam satu "jaringan agen."
Modul unggulan mereka termasuk Transaction Execution Agent (TEA) — yang menerjemahkan bahasa alami menjadi perdagangan, pertukaran, dan operasi dompet — ditambah Alpha Hunter, yang terus memindai lebih dari 950 bursa terdesentralisasi untuk menemukan daftar baru dan momentum. Griffin juga menyematkan agen pendukung seperti peringkas berita, penganalisis harga, dan bot penelitian, memberikan pengguna "taman bermain agen" lengkap dalam ekosistem
