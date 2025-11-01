Otoritas Hangzhou telah mengumumkan bahwa sebuah sindikat penipuan sedang menargetkan para gamer sekolah dasar, menipu mereka untuk mentransfer uang dan kemudian mencucinya melalui mata uang kripto.

PANews melaporkan pada 1 November bahwa, menurut akun WeChat resmi Pemerintah Kota Hangzhou, beberapa siswa sekolah dasar baru-baru ini menjadi korban penipuan saat bermain game bernama "Egg Party." Sebuah geng kriminal menyamar sebagai petugas polisi, mengklaim bahwa akun game telah disalahgunakan oleh penjahat, dan membujuk korban untuk "bekerja sama dengan penyelidikan" dan mentransfer uang, beberapa jumlahnya mencapai puluhan ribu yuan. Kejaksaan Rakyat Distrik Fuyang di Hangzhou telah menuduh geng tersebut dengan cepat mengkonversi hasil kejahatan menjadi cryptocurrency dan kemudian mencuci uang melalui transfer on-chain. Jaksa memperingatkan bahwa siapa pun yang mengaku sebagai penegak hukum dan meminta transfer ke "akun aman" yang disebut-sebut adalah penipuan, dan orang tua harus memperkuat pendidikan anti-penipuan untuk anak-anak mereka.