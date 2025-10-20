Pendiri Hex Richard Heart mentransfer 81.000 ETH dalam 5 jam terakhir

PANews melaporkan pada 20 Oktober bahwa menurut Ember, alamat-alamat yang diduga terkait dengan Richard Heart, pendiri proyek seperti Hex, PulseChain, dan PulseX, telah mentransfer 81.000 ETH (sekitar $323 juta) dalam lima jam terakhir. Kelompok alamat ini sebelumnya membeli 132.000 ETH on-chain pada Maret 2023 menggunakan 499 juta DAI dengan harga rata-rata sekitar $3.770. Dengan pengecualian 9.500 ETH yang ditransfer melalui Tornado Cash selama enam bulan terakhir, sisa ETH tetap dalam kepemilikan mereka.
