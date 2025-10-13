Bagaimana Kebiasaan Sederhana Ini Sepenuhnya Mengubah Hasil Trading Saya

Bayangkan ini: "Anda telah mempelajari grafik selama bertahun-tahun, mencoba setiap strategi, dan masih tidak bisa konsisten."
Itu adalah saya, sampai satu kebiasaan harian sederhana benar-benar mengubah hasil trading saya. Bukan indikator ajaib, atau rumus rahasia, hanya sesuatu yang mengejutkan sederhana yang mengubah segalanya.
Saya akan jujur. untuk waktu yang lama, saya pikir saya adalah trader yang cukup baik.
Saya memahami pergerakan harga, saya bisa membaca grafik, dan saya memiliki beberapa rentetan bagus.
Tapi setiap kemenangan akhirnya berubah menjadi frustrasi. Satu minggu saya merasa seperti jenius, minggu berikutnya, saya kehilangan semuanya kembali. Saya akan mengubah indikator, menyesuaikan kerangka waktu, dan menyalahkan pasar.
Butuh bertahun-tahun bagi saya untuk menyadari bahwa masalahnya bukan strategi saya, tetapi kurangnya kesadaran saya.
Saya tidak membuatnya rumit.
Sebelum setiap trading, saya akan cepat menulis: