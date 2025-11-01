BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Mencari jawaban yang jelas tentang presale kripto terbaik 2025 untuk dibeli sekarang? BlockchainFX ($BFX) mendapatkan posisi itu hari ini karena sudah berfungsi seperti bisnis nyata, bukan sekadar janji. Super app ini menangani kripto, saham, forex, dan komoditas dalam satu antarmuka dengan keamanan yang telah diaudit dan KYC. Pembeli menerima reward USDT harian dari trading [...] Artikel Hyperliquid Breakout Levels, Avalanche Treasury Roadmap, dan BlockchainFX Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang pertama kali muncul di Blockonomi.Mencari jawaban yang jelas tentang presale kripto terbaik 2025 untuk dibeli sekarang? BlockchainFX ($BFX) mendapatkan posisi itu hari ini karena sudah berfungsi seperti bisnis nyata, bukan sekadar janji. Super app ini menangani kripto, saham, forex, dan komoditas dalam satu antarmuka dengan keamanan yang telah diaudit dan KYC. Pembeli menerima reward USDT harian dari trading [...] Artikel Hyperliquid Breakout Levels, Avalanche Treasury Roadmap, dan BlockchainFX Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang pertama kali muncul di Blockonomi.

Level Breakout Hyperliquid, Peta Jalan Treasury Avalanche, dan Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang dari BlockchainFX

Oleh: Blockonomi
2025/11/01 19:09
Nowchain
NOW$0.00211+1.44%
Everclear
CLEAR$0.01212+4.57%
Wink
LIKE$0.004802+0.18%
RealLink
REAL$0.06732+1.12%
Notcoin
NOT$0.0007596-3.34%

Mencari jawaban yang jelas tentang presale kripto terbaik 2025 untuk dibeli sekarang? BlockchainFX ($BFX) mendapatkan posisi itu hari ini karena sudah berfungsi seperti bisnis nyata, bukan sekadar janji. Super app ini menangani kripto, saham, forex, dan komoditas dalam satu antarmuka dengan keamanan yang telah diaudit dan KYC. Pembeli menerima reward USDT harian dari biaya trading, plus kartu Visa di seluruh dunia. Sementara itu, Hyperliquid (HYPE) menguji resistensi dan Avalanche (AVAX) menarik institusi, tetapi keduanya tidak menawarkan pendapatan langsung dan jalur peluncuran tetap seperti BFX.

Berikut fakta-fakta konkret untuk membangun kepercayaan sejak awal. BFX memiliki 10.000+ pengguna harian, audit CertiK, dan jutaan dalam volume yang diproses. Presale naik dari $0,01 menjadi $0,029 dengan harga peluncuran terkonfirmasi $0,05 dan kenaikan terjadwal setiap Senin. Lebih dari $10,5 juta telah terkumpul dari 16.500+ pembeli, sementara hingga 70% biaya trading mengalir ke pemegang sebagai USDT. Pengguna melaporkan reward harian 4-7%, dengan APY mendekati 90% selama presale. Kartu Visa tersedia dalam tingkatan Gold, Green, dan Metal untuk pengeluaran di dunia nyata.

Beli presale kripto terbaik sekarang dan klaim reward harian.

Mengapa BlockchainFX adalah presale kripto terbaik 2025 untuk utilitas dan pendapatan

BlockchainFX adalah super app trading langsung di mana aktivitas menciptakan nilai bagi pemegangnya. Redistribusi biaya hingga 70% dalam USDT berarti pendapatan pasif kripto yang nyata, bukan janji samar. Dengan harga saat ini $0,029, investasi $50.000 mengamankan sekitar 1.724.138 BFX. Pada peluncuran $0,05, tumpukan itu bernilai sekitar $86.207, peningkatan cepat sebelum reli pertukaran. Jika BFX bergerak menuju $0,10-$0,25 pasca-peluncuran, potensi keuntungan semakin bertambah seiring pertumbuhan pengguna, pendapatan, dan volume harian.

Tambahkan kode Halloween CANDY40 dan tumpukan naik menjadi sekitar 2.413.793 BFX. Pada $0,05, itu sekitar $120.690. Jika target jangka panjang analis $1 tercapai, tumpukan yang sama bernilai sekitar $2,41 juta. Tingkatan Founder's Club membawa kartu Visa, peningkatan staking, kredit trading, dan NFT. Lima listing CEX terkonfirmasi, hadiah $500.000, dan kompetisi buy-in $100.000 menambah daya tarik. Perpaduan utilitas, pendapatan, dan harga terjadwal ini menjawab apa yang seharusnya diberikan presale kripto kepada pembeli saat ini.

Amankan BFX sekarang untuk mengunci harga presale dan reward USDT harian.

Berita Hyperliquid hari ini: resistensi di sekitar $52 sementara jalur ATH mengarah ke $60

Analisis terbaru menunjukkan HYPE menguji area resistensi penting sekitar $52. Breakout yang bersih bisa membuka jalan menuju all-time high baru di sekitar $60, tetapi kegagalan berisiko retracement ke zona $42-$44. Liputan menyoroti volume yang kuat dan pasar yang masih menimbang arah tren, yang membuat trader taktis mengawasi sinyal konfirmasi dengan cermat sebelum mengukur risiko. Ini menciptakan skenario if-then daripada pergerakan yang dijamin, konteks yang berguna bagi pembaca yang membandingkan katalis jangka pendek.

Referensi harga membantu membingkai setup. Pelacak terbaru menempatkan HYPE di kisaran rendah hingga pertengahan $40-an dengan volume 24 jam yang besar dan kapitalisasi pasar di dalam dua puluh besar berdasarkan ukuran. Token ini juga diperdagangkan jauh di bawah level tertinggi yang tercatat, yang menyisakan ruang jika breakout bertahan. Angka-angka ini mendukung level yang dibahas dalam liputan teknis dan menggarisbawahi mengapa konfirmasi penting. Bagi investor yang mencari matematika entri yang jelas dan pendapatan, harga peluncuran tetap BFX dan pembagian biaya tetap lebih mudah dimodelkan saat ini.

Headline Avalanche: CEO Avalanche Treasury Bart Smith menguraikan strategi institusional aktif

Investing News Network mewawancarai CEO Avalanche Treasury Bart Smith, yang menggambarkan perusahaan publik yang dirancang untuk bertindak sebagai mitra strategis aktif di Avalanche daripada sekadar pemegang token pasif. Misi yang dinyatakan menjembatani TradFi dan DeFi, memberikan institusi akses yang disesuaikan dan penyelarasan dengan jaringan. Fokus institusional itu cocok dengan narasi tokenisasi yang lebih luas, di mana aset dunia nyata bergerak on-chain melalui program dan tata kelola yang dikurasi. Dorongan ini dapat membentuk arus modal dan adopsi perusahaan di sekitar ekosistem Avalanche.

Untuk konteks minat pasar, pelaporan independen telah membahas rencana modal besar yang menargetkan akumulasi AVAX dan upaya tokenisasi, memperkuat cerita seputar partisipasi institusional. Meskipun timeline dan struktur bervariasi, tema ini menandakan perhatian yang berkembang pada Avalanche dari alokator profesional. Bagi pembeli yang mempertimbangkan potensi jangka pendek, inisiatif ini bersifat multi-kuartal. Sebaliknya, BFX menawarkan harga presale hari ini, reward USDT harian, dan listing exchange terkonfirmasi segera setelah peluncuran, membuat proposisi nilai jangka pendek lebih nyata bagi pembaca ritel.

Tabel perbandingan dengan harga saat ini, perkiraan peluncuran, dan target jangka panjang

Angka memperjelas keputusan. Tabel di bawah menggunakan snapshot harga saat ini dari pelacak terpercaya untuk HYPE dan AVAX, serta data presale dan peluncuran terkonfirmasi untuk BFX. Ini memungkinkan pembaca membandingkan token pendapatan yang berfungsi dengan dua pemimpin pasar yang bergerak berdasarkan headline teknis dan institusional. Fokus pada hubungan antara biaya saat ini, katalis jangka pendek yang diketahui, dan target jangka panjang yang realistis daripada hanya pergerakan grafik. Di sinilah mekanisme pendapatan BFX dan harga terjadwal dapat menyaingi alternatif yang bergantung pada momentum.

Uji resistensi HYPE dan dorongan treasury AVAX adalah katalis nyata, tetapi masing-masing bergantung pada konfirmasi eksternal. BFX memiliki jalur yang jelas dengan langkah harga mingguan, angka peluncuran yang pasti, dan reward yang bertambah setiap hari terlepas dari hari hijau atau merah. Itu adalah perbedaan berarti bagi siapa pun yang mencari pendapatan pasif kripto dan matematika potensi keuntungan yang jelas. Gunakan data untuk mencocokkan preferensi risiko, horizon waktu, dan kebutuhan pendapatan, kemudian ukur entri secara bertanggung jawab dengan diversifikasi dan pembelian bertahap.

AsetHarga saat ini*Perkiraan peluncuranTarget jangka panjangCatatan
BFX$0,029$0,05 terkonfirmasi$0,10-$0,25 pasca-peluncuran, >$1 jangka panjangHingga 70% biaya untuk pemegang, kartu Visa, reward USDT harian
HYPE~$44,1N/ARentang yang dibahas menuju $60 jika breakout bertahanResistensi di sekitar $52, skenario breakout ke ATH ~$60
AVAX~$17,8N/ATema tokenisasi dan treasury menjadi fokusNarasi partisipasi institusional sedang dibangun
Pilihan proyek presale kripto terbaik 2025 adalah BFX. Masuk hari ini untuk potensi peluncuran yang jelas dan reward harian.

Apa yang paling penting saat memilih presale kripto terbaik 2025?

Pemenang berbagi tiga ciri. Mereka memecahkan masalah nyata, mendistribusikan nilai secara adil kepada pemegang, dan mempublikasikan roadmap yang dapat diverifikasi pembeli segera. BlockchainFX cocok dengan ciri-ciri tersebut dengan super app yang berfungsi, pembagian biaya hingga 70% dalam USDT, dan langkah harga mingguan menuju peluncuran terkonfirmasi $0,05. Struktur ini menjawab cara membeli presale kripto, dari mana pendapatan pasif kripto berasal, dan mengapa utilitas plus adopsi dapat mendorong kripto 100x berikutnya. Ini memberikan matematika yang jelas, bukan tebakan, untuk entri awal.

Untuk pembaca yang membandingkan daftar presale kripto teratas dan berita pasar kripto paling viral, gunakan filter sederhana. Bisakah proyek membayar saat Anda menunggu, bisakah Anda menggunakannya di dunia nyata, dan bisakah Anda melihat tanggal dan angka di depan? Kartu Visa BFX, pembagian biaya, harga terjadwal, dan rencana exchange terkonfirmasi lulus. Pengawasan breakout HYPE di sekitar $52 dan pembangunan treasury AVAX adalah siklus yang lebih panjang. Itulah mengapa kripto terbaik untuk dibeli sekarang dan altcoin berkapitalisasi rendah yang menjanjikan mengarah ke BFX.

Investasikan di BlockchainFX ($BFX) hari ini untuk utilitas, pendapatan, dan potensi peluncuran yang siap. Dorongan terakhir untuk entri awal: gunakan kode Halloween CANDY40 untuk mendapatkan 40% BFX ekstra, padukan dengan referral dan hadiah untuk melipatgandakan manfaat.

Temukan Informasi Lebih Lanjut Di Sini

Website: https://blockchainfx.com/ 
X: https://x.com/BlockchainFXcom
Telegram Chat: https://t.me/blockchainfx_chat

Artikel Hyperliquid Breakout Levels, Avalanche Treasury Roadmap, and BlockchainFX Best Crypto to Buy Now pertama kali muncul di Blockonomi.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00209+0.48%
Bitcoin
BTC$102,741.85+0.58%
Major
MAJOR$0.10223+4.35%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.062-2.23%
Starpower
STAR$0.12363+1.12%
Ambire Wallet
WALLET$0.01889-1.61%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Para trader mengawasi grafik, tetapi keyakinan belum sepenuhnya ada. Diskusi seputar prediksi harga Ethereum belum [...] Artikel Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Karena Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M pertama kali muncul di Coindoo.
Ethereum
ETH$3,452+1.25%
Threshold
T$0.01261-2.55%
Bagikan
Coindoo2025/11/09 20:35

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,821.58
$102,821.58$102,821.58

+1.09%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,454.73
$3,454.73$3,454.73

+2.30%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.21
$160.21$160.21

+2.25%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2806
$2.2806$2.2806

+1.07%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$595.31
$595.31$595.31

+16.48%