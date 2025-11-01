BursaDEX+
BlockchainFX mendapatkan momentum dengan cepat saat presale-nya mendekati soft cap, memberikan pembeli awal harga masuk yang rendah dan akses ke platform perdagangan kripto dan aset yang terpadu.BlockchainFX mendapatkan momentum dengan cepat saat presale-nya mendekati soft cap, memberikan pembeli awal harga masuk yang rendah dan akses ke platform perdagangan kripto dan aset yang terpadu.

Apakah BlockchainFX ($BFX) Cryptocurrency Terbaik untuk Dibeli Dengan $1000 Saat Ini?

Oleh: Blockchainreporter
2025/11/01 19:39
TOP Network
TOP$0.000096--%
Nowchain
NOW$0.0021+1.44%
Capverse
CAP$0.1165+1.06%
rocket46533-1

Ada momen dalam kripto di mana sebuah proyek tidak hanya terlihat menarik – tetapi juga terlihat masih dini. BlockchainFX dengan cepat menjadi pemicu percakapan di antara para trader yang mencoba memutuskan cryptocurrency terbaik untuk dibeli dengan anggaran terbatas. Semakin banyak investor yang mulai memperhatikan karena presale-nya terus mendapatkan momentum, melampaui $10,4 juta yang terkumpul dan menarik lebih dari 16.000 peserta. Dengan harga presale saat ini hanya $0,029, BlockchainFX diposisikan sebagai peluang masuk awal yang langka sebelum harga peluncurannya naik menjadi $0,05.

BFX867

Tetapi kegembiraan ini bukan hanya tentang masuk lebih awal. BlockchainFX mungkin adalah salah satu dari sedikit platform yang sedang berkembang yang bertujuan untuk menyatukan perdagangan kripto, saham, forex, komoditas, ETF, dan lainnya ke dalam satu lingkungan perdagangan terdesentralisasi. Kombinasi aksesibilitas, kesederhanaan, dan jangkauan pasar yang kuat inilah yang membuat para analis menempatkannya di antara cryptocurrency terbaik untuk dibeli saat ini.

BlockchainFX Melampaui Ekspektasi Awal

BlockchainFX saat ini dalam tahap presale, mengumpulkan dana dengan cepat sementara momentum terus bertumbuh setiap hari. Platform ini telah dianugerahi "Aplikasi Trading Kripto Baru Terbaik 2025," dan umpan balik positif dari pengguna beta menunjukkan fondasi awal yang kuat. Dengan lebih dari $10,4 juta yang terkumpul, dan soft cap $11 juta yang hampir tercapai, angka-angka ini menunjukkan kepercayaan dari komunitas ritel dan investor kripto tahap awal yang mencari token berikutnya yang didukung bursa besar. Harga masuk saat ini tetap rendah di $0,029, tetapi terus naik seiring berjalannya presale. Salah satu alasan terbesar BlockchainFX dibicarakan sebagai cryptocurrency terbaik untuk dibeli adalah fungsionalitas platformnya yang unik. BlockchainFX memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan aset kripto dan tradisional bersama-sama di satu tempat, sambil mempertahankan kontrol atas dana mereka melalui arsitektur terdesentralisasi. Ini menyelesaikan salah satu frustrasi pengguna terbesar di pasar: terus-menerus beralih antara aplikasi dan bursa untuk mengelola berbagai jenis investasi.

bfx

Platform yang Dirancang untuk Trader Sejati

BlockchainFX menawarkan akses ke berbagai pasar yang dapat diperdagangkan. Fleksibilitas ini memberikan trader kemampuan untuk beradaptasi dalam kondisi pasar bullish atau bearish, alih-alih terbatas pada satu kelas aset. Ini juga berarti trader dapat menemukan peluang keuntungan baru dengan lebih mudah, daripada mengejar kumpulan likuiditas terbatas yang sama yang diperebutkan oleh setiap investor kripto lainnya. Selain itu, BlockchainFX menyediakan imbalan staking yang dibayarkan dalam BFX dan USDT, memungkinkan pengguna untuk menghasilkan sambil mereka menyimpan, memperdagangkan, atau membangun posisi dari waktu ke waktu.

Platform ini juga mencakup Kartu Visa BFX, yang mengkonversi kripto menjadi nilai yang dapat dibelanjakan secara instan. Ini menawarkan kegunaan dunia nyata, sesuatu yang diklaim oleh sebagian besar proyek kripto tetapi jarang dicapai. Detail seperti inilah yang membuat BlockchainFX terasa lebih seperti ekosistem keuangan yang berkembang daripada sekadar peluncuran token. Beli lebih dari $100 dalam BFX selama presale, dan pemegang mendapatkan akses ke kumpulan hadiah Gleam senilai $500.000.

Skenario ROI yang Membuat Semua Orang Membicarakannya

Inilah di mana BlockchainFX menjadi lebih dari sekadar koin baru. Harga token presale-nya sebesar $0,029 ditetapkan untuk naik menjadi $0,05 saat peluncuran, dan para analis memposisikan $1 sebagai target tonggak berikutnya setelah peluncuran di bursa.

Pertimbangkan investasi $1.000 hari ini:

  • $1.000 / $0,029 ≈ 34.482 BFX
  • Menggunakan kode bonus CANDY40 (spesial Halloween berakhir 3 November pukul 6 sore UTC), investor menerima 40% token lebih banyak, meningkatkan total kepemilikan menjadi sekitar 48.275 BFX.
  • Pada harga peluncuran ($0,05): 48.275 BFX ≈ $2.413
  • Jika BFX mencapai $1 pasca-peluncuran: 48.275 BFX ≈ $48.275

Itu berarti investasi presale $1.000 berpotensi menghasilkan hampir $50.000 jika proyeksi awal analis terwujud. Potensi keuntungan seperti inilah yang membuat BlockchainFX saat ini disebut sebagai cryptocurrency terbaik untuk dibeli di antara proyek presale baru. Bonus CANDY40 adalah salah satu penawaran terbesar sejauh ini, tetapi akan segera berakhir. Setelah tanggal 3 November berlalu, biaya untuk mendapatkan jumlah token yang sama akan meningkat tajam. Inilah mengapa para trader mempercepat pembelian daripada menunggu.

bfx

Haruskah Investor Bertindak Sekarang?

BlockchainFX telah memasuki sorotan pada waktu yang tepat, menarik perhatian dengan fundamental yang kuat, utilitas pasar nyata, dan potensi pertumbuhan awal yang besar. Berdasarkan penelitian saat ini, traksi presale, dan perkiraan analis, BlockchainFX diakui sebagai peluang presale kripto terbaik yang tersedia saat ini. Bagi mereka yang mengevaluasi cryptocurrency terbaik untuk dibeli dengan $1.000 saat ini, BlockchainFX menonjol sebagai entri tahap awal dengan potensi keuntungan tinggi sebelum pasar mengejar.

Presale ini mendekati soft cap-nya, harga token naik menuju level peluncuran, dan kode bonus CANDY40 tinggal beberapa hari lagi sebelum kedaluwarsa. Melewatkan entri seperti ini di siklus masa lalu – BNB, SOL, MATIC awal – telah menjadi penyesalan yang familiar. BlockchainFX mungkin adalah proyek yang akan dilihat kembali oleh investor dengan cara yang sama.

Sekarang adalah jendela kesempatan. Sebelum harga naik. Sebelum bonus berakhir. Sebelum pasar menjadi ramai.

Periksa situs BlockchainFX dan amankan BFX sebelum pergerakan harga berikutnya.

Temukan Informasi Lebih Lanjut Di Sini:

Website: https://blockchainfx.com/ 

X: https://x.com/BlockchainFX.com 

Telegram Chat: https://t.me/blockchainfx_chat

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

