BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
TLDR: Pemotongan suku bunga Fed sebesar 25 bps sudah diperhitungkan, tetapi nada Powell pasca-pertemuan dapat mengarahkan sentimen kripto secara tajam. Mengakhiri QT dapat meningkatkan likuiditas, memicu pergerakan risk-on di pasar saham dan Bitcoin. Trader fokus pada apakah Fed membingkai pemotongan sebagai "penyesuaian pertengahan siklus" atau pergeseran ke pelonggaran. Nada dovish dari Powell [...] Artikel Is This the Fed Signal That Could Send Bitcoin and the Cypto Market Soaring? pertama kali muncul di Blockonomi.TLDR: Pemotongan suku bunga Fed sebesar 25 bps sudah diperhitungkan, tetapi nada Powell pasca-pertemuan dapat mengarahkan sentimen kripto secara tajam. Mengakhiri QT dapat meningkatkan likuiditas, memicu pergerakan risk-on di pasar saham dan Bitcoin. Trader fokus pada apakah Fed membingkai pemotongan sebagai "penyesuaian pertengahan siklus" atau pergeseran ke pelonggaran. Nada dovish dari Powell [...] Artikel Is This the Fed Signal That Could Send Bitcoin and the Cypto Market Soaring? pertama kali muncul di Blockonomi.

Apakah Ini Sinyal Fed Yang Bisa Membuat Bitcoin dan Pasar Kripto Melonjak?

Oleh: Blockonomi
2025/10/29 17:57
Suilend
SEND$0.2252-0.70%
Boost
BOOST$0.0751-0.70%

TLDR:

  • Pemotongan suku bunga Fed sebesar 25 bps sudah diperhitungkan, tetapi nada Powell pasca-pertemuan dapat mengarahkan sentimen kripto secara tajam.
  • Mengakhiri QT dapat meningkatkan likuiditas, memicu pergerakan risk-on di pasar saham dan Bitcoin.
  • Trader fokus pada apakah Fed membingkai pemotongan sebagai "penyesuaian siklus tengah" atau pergeseran ke pelonggaran.
  • Nada dovish dari Powell dapat melemahkan dolar, mengangkat imbal hasil, dan memicu lonjakan harga kripto lainnya.

Hari besar untuk pasar telah tiba. Federal Reserve AS akan mengumumkan keputusan suku bunganya pada pukul 2 siang ET, dengan trader yang sudah mengharapkan pemotongan 25 basis poin. Peluang langkah tersebut hampir pasti, tetapi cerita sebenarnya bukan pada pemotongan suku bunga itu sendiri. 

Yang penting adalah bagaimana Fed membingkainya dan nada yang diambil Ketua Jerome Powell setelahnya. Detail-detail tersebut dapat membentuk arah kripto dan aset berisiko global dalam hari-hari mendatang.

Langkah Fed dan Hubungannya dengan Kripto

Menurut Bull Theory di X (sebelumnya Twitter), keputusan hari ini sudah diperhitungkan dalam pasar. 

Artinya Bitcoin dan aset kripto utama lainnya mungkin tidak bereaksi terhadap pemotongan suku bunga saja. Sebaliknya, trader akan fokus pada pernyataan Fed dan bagaimana karakterisasi pergeseran kebijakan tersebut.

Jika bank sentral menyebut langkah ini sebagai "penyesuaian siklus tengah," pasar mungkin melihatnya sebagai pelonggaran satu kali, kemungkinan menghasilkan reaksi terbatas atau sedikit penarikan. 

Tetapi jika nada bergeser ke arah kekhawatiran tentang pertumbuhan yang melambat, investor dapat menafsirkannya sebagai awal dari siklus pelonggaran yang lebih luas. Ekspektasi itu sering mendorong likuiditas kembali ke aset berisiko tinggi seperti kripto dan saham teknologi.

Perhatian sekarang beralih ke bagaimana imbal hasil Treasury berperilaku. Pernyataan Fed yang dovish dapat mendorong imbal hasil dua tahun lebih rendah sambil melemahkan dolar. Secara historis, kombinasi tersebut cenderung mengangkat harga Bitcoin karena likuiditas global membaik dan investor berotasi ke aset alternatif.

Pengetatan Kuantitatif dan Nada Powell Dapat Mendorong Aksi Harga

Fokus utama lainnya hari ini adalah Pengetatan Kuantitatif (QT). Pengamat pasar mengharapkan Fed untuk secara resmi mengakhiri QT, yang berarti akan berhenti mengurangi neraca keuangannya. Jika dikonfirmasi, itu akan menandai langkah nyata pertama menuju ekspansi likuiditas dalam lebih dari setahun.

Pergeseran kebijakan ini secara historis mendukung perilaku "risk-on". Ketika likuiditas mengalir kembali ke sistem, aset seperti Bitcoin cenderung mendapat manfaat pertama. Investor kripto mengawasi dengan cermat, karena nada dovish dari Powell yang dipasangkan dengan akhir QT dapat menciptakan pengaturan yang menguntungkan untuk reli harga yang diperbarui.

Konferensi pers lanjutan pada pukul 2:30 sore ET mungkin membawa bobot yang lebih besar. Jika Powell mengakui pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat atau menandakan keyakinan bahwa inflasi terkendali, trader dapat melihatnya sebagai lampu hijau untuk pelonggaran lebih lanjut. 

Itu kemungkinan akan memicu reaksi berantai: imbal hasil obligasi turun, dolar melemah, dan aset berisiko, termasuk kripto, mendorong lebih tinggi.

Di sisi lain, jika Powell tetap berhati-hati dalam komentarnya dan menghindari petunjuk tentang pemotongan lebih lanjut, pasar mungkin akan konsolidasi. Harga kripto dapat tetap stabil karena investor menunggu kejelasan lebih lanjut sebelum membuat langkah yang lebih besar.

Untuk saat ini, semua mata tertuju pada jam dan bahasa Fed. Pemotongan suku bunga 25 bps hanyalah headline. Apa yang terjadi setelahnya dapat menentukan apakah BTC naik lebih tinggi atau tetap dalam kisaran melalui siklus berikutnya.

Postingan Apakah Ini Sinyal Fed Yang Dapat Mengirim Bitcoin dan Pasar Kripto Melambung? pertama kali muncul di Blockonomi.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00209+0.48%
Bitcoin
BTC$102,741.85+0.58%
Major
MAJOR$0.10223+4.35%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.062-2.23%
Starpower
STAR$0.12363+1.12%
Ambire Wallet
WALLET$0.01889-1.61%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Para trader mengawasi grafik, tetapi keyakinan belum sepenuhnya ada. Diskusi seputar prediksi harga Ethereum belum [...] Artikel Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Karena Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M pertama kali muncul di Coindoo.
Ethereum
ETH$3,452+1.25%
Threshold
T$0.01261-2.55%
Bagikan
Coindoo2025/11/09 20:35

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,985.97
$102,985.97$102,985.97

+1.25%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,460.68
$3,460.68$3,460.68

+2.48%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.49
$160.49$160.49

+2.43%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2862
$2.2862$2.2862

+1.32%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$598.51
$598.51$598.51

+17.10%