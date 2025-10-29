Apakah Ini Sinyal Fed Yang Bisa Membuat Bitcoin dan Pasar Kripto Melonjak?

TLDR :

Pemotongan suku bunga Fed sebesar 25 bps sudah diperhitungkan, tetapi nada Powell pasca-pertemuan dapat mengarahkan sentimen kripto secara tajam.

Mengakhiri QT dapat meningkatkan likuiditas, memicu pergerakan risk-on di pasar saham dan Bitcoin.

Trader fokus pada apakah Fed membingkai pemotongan sebagai "penyesuaian siklus tengah" atau pergeseran ke pelonggaran.

Nada dovish dari Powell dapat melemahkan dolar, mengangkat imbal hasil, dan memicu lonjakan harga kripto lainnya.



Hari besar untuk pasar telah tiba. Federal Reserve AS akan mengumumkan keputusan suku bunganya pada pukul 2 siang ET, dengan trader yang sudah mengharapkan pemotongan 25 basis poin. Peluang langkah tersebut hampir pasti, tetapi cerita sebenarnya bukan pada pemotongan suku bunga itu sendiri.

Yang penting adalah bagaimana Fed membingkainya dan nada yang diambil Ketua Jerome Powell setelahnya. Detail-detail tersebut dapat membentuk arah kripto dan aset berisiko global dalam hari-hari mendatang.

Langkah Fed dan Hubungannya dengan Kripto

Menurut Bull Theory di X (sebelumnya Twitter), keputusan hari ini sudah diperhitungkan dalam pasar.

Artinya Bitcoin dan aset kripto utama lainnya mungkin tidak bereaksi terhadap pemotongan suku bunga saja. Sebaliknya, trader akan fokus pada pernyataan Fed dan bagaimana karakterisasi pergeseran kebijakan tersebut.

Jika bank sentral menyebut langkah ini sebagai "penyesuaian siklus tengah," pasar mungkin melihatnya sebagai pelonggaran satu kali, kemungkinan menghasilkan reaksi terbatas atau sedikit penarikan.

Tetapi jika nada bergeser ke arah kekhawatiran tentang pertumbuhan yang melambat, investor dapat menafsirkannya sebagai awal dari siklus pelonggaran yang lebih luas. Ekspektasi itu sering mendorong likuiditas kembali ke aset berisiko tinggi seperti kripto dan saham teknologi.

Perhatian sekarang beralih ke bagaimana imbal hasil Treasury berperilaku. Pernyataan Fed yang dovish dapat mendorong imbal hasil dua tahun lebih rendah sambil melemahkan dolar. Secara historis, kombinasi tersebut cenderung mengangkat harga Bitcoin karena likuiditas global membaik dan investor berotasi ke aset alternatif.

Pengetatan Kuantitatif dan Nada Powell Dapat Mendorong Aksi Harga

Fokus utama lainnya hari ini adalah Pengetatan Kuantitatif (QT). Pengamat pasar mengharapkan Fed untuk secara resmi mengakhiri QT, yang berarti akan berhenti mengurangi neraca keuangannya. Jika dikonfirmasi, itu akan menandai langkah nyata pertama menuju ekspansi likuiditas dalam lebih dari setahun.

Pergeseran kebijakan ini secara historis mendukung perilaku "risk-on". Ketika likuiditas mengalir kembali ke sistem, aset seperti Bitcoin cenderung mendapat manfaat pertama. Investor kripto mengawasi dengan cermat, karena nada dovish dari Powell yang dipasangkan dengan akhir QT dapat menciptakan pengaturan yang menguntungkan untuk reli harga yang diperbarui.

Konferensi pers lanjutan pada pukul 2:30 sore ET mungkin membawa bobot yang lebih besar. Jika Powell mengakui pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat atau menandakan keyakinan bahwa inflasi terkendali, trader dapat melihatnya sebagai lampu hijau untuk pelonggaran lebih lanjut.

Itu kemungkinan akan memicu reaksi berantai: imbal hasil obligasi turun, dolar melemah, dan aset berisiko, termasuk kripto, mendorong lebih tinggi.

Di sisi lain, jika Powell tetap berhati-hati dalam komentarnya dan menghindari petunjuk tentang pemotongan lebih lanjut, pasar mungkin akan konsolidasi. Harga kripto dapat tetap stabil karena investor menunggu kejelasan lebih lanjut sebelum membuat langkah yang lebih besar.

Untuk saat ini, semua mata tertuju pada jam dan bahasa Fed. Pemotongan suku bunga 25 bps hanyalah headline. Apa yang terjadi setelahnya dapat menentukan apakah BTC naik lebih tinggi atau tetap dalam kisaran melalui siklus berikutnya.

