Apakah XRP Bersiap untuk Lonjakan Harga? Analis Menyoroti Dukungan Kunci

TLDR

Amonyx percaya XRP siap mengalami lonjakan harga yang signifikan, berdasarkan pola historis.

Struktur pasar XRP saat ini mencerminkan kinerjanya pada 2017, menunjukkan potensi pergerakan naik.

Analisis mengungkapkan bahwa XRP sedang menguji level support kunci, mirip dengan yang terjadi selama reli sebelumnya.

Proyeksi Fibonacci menunjukkan potensi level harga XRP di masa depan, berkisar dari $9,11 hingga $30,90.

Meskipun terjadi fluktuasi pasar yang lebih luas, XRP telah mempertahankan posisi kuat dalam saluran tren jangka panjangnya.

Komentator kripto Amonyx (@amonbuy) baru-baru ini menyarankan bahwa XRP mungkin berada di ambang lonjakan harga yang signifikan. Komentarnya mengikuti analisis oleh XRPunkie (@Shawnmark7899), yang membandingkan struktur pasar XRP saat ini dengan kinerjanya pada 2017-2018. Kesamaan teknis antara kedua periode tersebut menunjukkan bahwa XRP mungkin siap untuk pergerakan naik yang tajam.

Amonyx Menyoroti Potensi Lonjakan Harga XRP

Komentar Amonyx di X telah memicu minat di kalangan trader kripto dan analis pasar. Komentator kripto tersebut percaya bahwa XRP dapat mengikuti pola yang mirip dengan reli sebelumnya. Analisis XRPunkie menyoroti struktur pasar berulang yang diamati pada 2017 dan 2025. Pola ini, ditandai dengan sumbu dalam yang menguji level support yang lebih rendah, mendahului pemulihan XRP yang signifikan pada 2017.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa XRP mungkin mengulangi perilaku harga ini dan mengalami pergerakan naik signifikan lainnya. Kinerja XRP yang stabil dalam saluran naik jangka panjang menambah bobot pada spekulasi ini. Sumbu dalam yang terlihat pada grafik menunjukkan bahwa harga mendekati level support kunci, yang dapat memicu reli berikutnya.

Perbandingan Historis Menunjukkan Kemungkinan Kelanjutan

Grafik XRPunkie membandingkan struktur pasar saat ini dengan aksi harga XRP sebelumnya. Analisis menyoroti garis tren dan rata-rata bergerak eksponensial yang sama yang muncul pada 2017. Harga XRP sebelumnya menguji level yang lebih rendah ini sebelum membuat pemulihan tajam.

Menurut grafik, XRP saat ini berada pada titik yang mirip dengan posisinya pada 2017. Harga XRP sedang menguji garis tren terendah, menunjukkan potensi dasar untuk pergerakan naik lainnya. Pengaturan pasar sangat menyerupai reli XRP sebelumnya, di mana ia memantul dari dasar yang serupa sebelum melonjak.

Grafik tersebut juga menyertakan ekstensi Fibonacci, yang memproyeksikan kemungkinan level harga XRP di masa depan. Penanda Fibonacci pada 9,1146, 15,0450, dan 30,9 menunjukkan bahwa XRP dapat mencapai level ini jika pola tersebut berulang. Penanda kunci ini dapat menunjukkan ke mana harga XRP mungkin naik jika level support bertahan.

Status Pasar XRP Saat Ini dan Prospek Masa Depan

Pada saat analisis, XRP diperdagangkan pada $2,39. Meskipun terjadi fluktuasi di pasar kripto yang lebih luas, XRP telah mempertahankan posisi kuat dalam saluran tren jangka panjangnya. Banyak trader dan analis kini mengamati dengan cermat perilaku harga XRP untuk melihat apakah akan mencerminkan reli 2017.

Analisis teknis telah menarik perhatian pada potensi XRP dalam waktu dekat. Para trader berspekulasi bahwa XRP dapat mengikuti trajektori yang mirip dengan kinerjanya pada 2017. Dengan struktur pasar saat ini yang selaras dengan pola masa lalu, XRP mungkin berada di ambang terobosan signifikan.

Postingan Apakah XRP Bersiap untuk Lonjakan Harga? Analis Menyoroti Dukungan Kunci muncul pertama kali di CoinCentral.