Undang-undang stablecoin Jepang menetapkan standar global untuk perlindungan konsumen tetapi membatasi inovasi di DeFi

Jepang telah membangun salah satu rezim stablecoin paling konservatif di dunia. Namun setelah mempelopori kerangka hukum komprehensif untuk stablecoin yang dipatok ke yen, struktur yang bergantung pada bank telah dikritik karena membatasi inovasi di sektor keuangan terdesentralisasi.

Di Asia, Hong Kong, Singapura, dan Jepang menjadi sorotan karena mengeluarkan aturan perizinan untuk operator stablecoin. Sementara regulator merayakan kejelasan hukum Jepang, kerangka kerjanya yang berorientasi ke dalam dapat membuat negara ini tertinggal dari rekan-rekan regionalnya seperti Singapura dan Hong Kong, memperingatkan Profesor Ekonomi Sayuri Shirai dari Universitas Keio.

Di bawah kerangka kerja Jepang saat ini, Shirai tidak melihat momentum untuk stablecoin berkembang. Dia menjelaskan bahwa regulasi Hong Kong jauh lebih ketat daripada Jepang. Tetapi mereka juga lebih terbuka terhadap non-bank dan pemain internasional yang menerbitkan stablecoin, yang merupakan perbedaan signifikan.

"Hong Kong dan Singapura terbuka untuk pihak luar selama mereka memenuhi regulasi. Juga sejak awal, mereka telah memikirkan pengembangan aset tokenisasi dan transaksi lintas batas. Tetapi Jepang sejak awal sangat domestik."

Aturan stablecoin memprioritaskan transaksi domestik

Status "pelopor" Jepang berasal dari amandemen tahun 2023 terhadap Undang-Undang Layanan Pembayaran (PSA), yang membatasi kelayakan stablecoin hanya untuk bank, bank trust, dan penyedia transfer kawat berlisensi. Penerbit stablecoin non-bank diharuskan bermitra dengan bank-bank Jepang.

Kerangka kerja ini termasuk yang paling kuat di seluruh dunia dalam hal perlindungan pengguna. Amandemen tersebut memperkenalkan perlindungan ketat seperti perlindungan kepercayaan penuh atas cadangan, jaminan penebusan, dan laporan transparansi berkala.

Profesor Asosiasi Tomonori Yuyama dari Fakultas Perdagangan Universitas Senshu mengatakan kerangka kerja tersebut mencerminkan penekanan Jepang pada stabilitas keuangan.

"Stablecoin menyerupai simpanan digital dan melibatkan tanggung jawab kustodian sehingga masuk akal bahwa hanya penerbit yang sangat diatur yang diizinkan. Mengingat stabilitas sangat penting dan dukungan penuh wajib, membatasi penerbitan hanya pada institusi keuangan utama adalah langkah yang valid."

Yuyama juga memperingatkan bahwa stablecoin Jepang yang didukung yen dapat memutuskan hubungannya dari ekosistem blockchain global.

"Stablecoin berbasis yen Jepang beredar dalam sistem tertutup dan tidak dapat terhubung dengan ekosistem DeFi atau Web3 global, membuat ekonomi digital Jepang berisiko terisolasi."

Kerangka regulasi Jepang secara efektif telah melarang stablecoin global utama seperti Tether dan USDC. Karena penerbit asing tidak memiliki lisensi domestik, token-token tersebut tidak dapat secara legal bergerak melalui bursa atau jaringan pembayaran yang diatur Jepang.

Yuyama mengatakan pembatasan tersebut mencerminkan preferensi Jepang untuk perlindungan konsumen bahkan dengan biaya membatasi akses ke pasar digital global.

"Stablecoin global utama seperti Tether dan USDC praktis tidak dapat digunakan di Jepang. Idealnya, sistem yang memungkinkan penggunaan aman mereka akan diinginkan. Tetapi, karena penerbit ini adalah asing, pengguna Jepang mungkin tidak dilindungi secara hukum yang menimbulkan masalah perlindungan pengguna."

Kurangnya permintaan konsumen yang kuat

Jepang telah mengadopsi aturan baru untuk membawa stablecoin di bawah pengawasan resmi, tetapi sedikit orang yang tampak bersemangat untuk menggunakannya. Profesor Sayuri Shirai dari Universitas Keio menjelaskan bahwa konsumen sudah menikmati berbagai pilihan pembayaran digital, dari PayPay hingga Apple Pay, yang membuat kehidupan tanpa uang tunai dapat diakses.

Di negara di mana hampir sepertiga warganya berusia di atas 65 tahun, Shirai mengatakan banyak konsumen puas dengan pilihan pembayaran yang ada yang menyisakan sedikit momentum bagi mata uang digital baru untuk berkembang.

Stablecoin juga kurang memiliki potensi apresiasi dan belum menawarkan alternatif yang menarik, menurut Shirai.

Penerbit stablecoin Jepang mencari keuntungan

Penerbit stablecoin di Jepang menghadapi jalan yang lebih sulit menuju profitabilitas dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di Amerika Serikat.

Profesor Asosiasi Tomonori Yuyama di Universitas Senshu mengatakan penerbit terutama mengandalkan pendapatan bunga dari aset cadangan, model yang didukung oleh imbal hasil AS yang lebih tinggi tetapi dibatasi oleh suku bunga Jepang yang kurang dari 1%.

Sementara beberapa penerbit stablecoin mungkin berencana untuk mendapatkan biaya dari layanan pembayaran atau pengiriman uang, model Jepang membutuhkan volume transaksi yang besar. Aturan ketat yang mewajibkan dukungan cadangan penuh dan investasi dalam aset berisiko rendah lebih lanjut membatasi pengembalian, kata Yuyama.

Pasar aset tokenisasi Jepang yang kurang berkembang

Shirai menekankan bahwa Jepang harus mengembangkan pasar aset tokenisasinya jika ingin stablecoin mendapatkan daya tarik. Dia berpendapat bahwa, saat ini, hampir tidak ada pasar yang berfungsi untuk aset tokenisasi di Jepang tidak seperti Amerika Serikat.

Pasar tokenisasi aset Jepang dinilai sebesar 500 juta pada tahun 2022 tetapi diproyeksikan mencapai 4,1 miliar pada tahun 2030.

Jepang telah menulis undang-undang untuk mengubah properti dan sekuritas menjadi token digital, tetapi pasar belum mengikuti. Yuyama mengatakan landasan hukum Jepang untuk tokenisasi aset sebagian besar sudah lengkap dan beberapa sektor seperti token real estat sudah beroperasi.

Yang hilang, katanya, adalah adopsi dan integrasi teknis. Investor yang sudah dapat membeli obligasi atau reksa dana secara online belum merasakan nilai tambah dari tokenisasi itu sendiri. Yuyama mengatakan juga ada hubungan yang hilang antara stablecoin yang didukung yen dan penyelesaian Delivery Versus Payment (DVP) real-time. Ini adalah peningkatan yang dapat membuka likuiditas dan skala untuk pasar token Jepang.

Shirai mengatakan tanpa pasar di mana instrumen keuangan seperti real estat, obligasi hijau, atau karya seni dapat direpresentasikan di blockchain, tidak ada alasan bagi konsumen untuk menggunakan stablecoin.

"Jika Badan Jasa Keuangan Jepang ingin orang menggunakan stablecoin, mereka juga harus mengembangkan pasar untuk itu," karena keduanya saling bergantung.

Klaim kursi gratis Anda dalam komunitas perdagangan kripto eksklusif - terbatas untuk 1.000 anggota.