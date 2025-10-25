BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Jepang telah membangun salah satu rezim stablecoin paling konservatif di dunia. Namun setelah mempelopori kerangka hukum komprehensif untuk stablecoin yang dipatok ke yen, struktur yang bergantung pada bank telah dikritik karena membatasi inovasi di sektor keuangan terdesentralisasi. Di Asia, Hong Kong, Singapura, dan Jepang menjadi sorotan karena mengeluarkan aturan perizinan bagi operator stablecoin. [...]Jepang telah membangun salah satu rezim stablecoin paling konservatif di dunia. Namun setelah mempelopori kerangka hukum komprehensif untuk stablecoin yang dipatok ke yen, struktur yang bergantung pada bank telah dikritik karena membatasi inovasi di sektor keuangan terdesentralisasi. Di Asia, Hong Kong, Singapura, dan Jepang menjadi sorotan karena mengeluarkan aturan perizinan bagi operator stablecoin. [...]

Undang-undang stablecoin Jepang menetapkan standar global untuk perlindungan konsumen tetapi membatasi inovasi di DeFi

Oleh: Cryptopolitan
2025/10/25 12:47
DeFi
DEFI$0.000792+1.79%
Lorenzo Protocol
BANK$0.07053+0.59%
FINANCE
FINANCE$0.0002924-15.88%
CyberKongz
KONG$0.00344-0.86%

Jepang telah membangun salah satu rezim stablecoin paling konservatif di dunia. Namun setelah mempelopori kerangka hukum komprehensif untuk stablecoin yang dipatok ke yen, struktur yang bergantung pada bank telah dikritik karena membatasi inovasi di sektor keuangan terdesentralisasi.

Di Asia, Hong Kong, Singapura, dan Jepang menjadi sorotan karena mengeluarkan aturan perizinan untuk operator stablecoin. Sementara regulator merayakan kejelasan hukum Jepang, kerangka kerjanya yang berorientasi ke dalam dapat membuat negara ini tertinggal dari rekan-rekan regionalnya seperti Singapura dan Hong Kong, memperingatkan Profesor Ekonomi Sayuri Shirai dari Universitas Keio.

Di bawah kerangka kerja Jepang saat ini, Shirai tidak melihat momentum untuk stablecoin berkembang. Dia menjelaskan bahwa regulasi Hong Kong jauh lebih ketat daripada Jepang. Tetapi mereka juga lebih terbuka terhadap non-bank dan pemain internasional yang menerbitkan stablecoin, yang merupakan perbedaan signifikan.

"Hong Kong dan Singapura terbuka untuk pihak luar selama mereka memenuhi regulasi. Juga sejak awal, mereka telah memikirkan pengembangan aset tokenisasi dan transaksi lintas batas. Tetapi Jepang sejak awal sangat domestik."

Aturan stablecoin memprioritaskan transaksi domestik

Status "pelopor" Jepang berasal dari amandemen tahun 2023 terhadap Undang-Undang Layanan Pembayaran (PSA), yang membatasi kelayakan stablecoin hanya untuk bank, bank trust, dan penyedia transfer kawat berlisensi. Penerbit stablecoin non-bank diharuskan bermitra dengan bank-bank Jepang.

Kerangka kerja ini termasuk yang paling kuat di seluruh dunia dalam hal perlindungan pengguna. Amandemen tersebut memperkenalkan perlindungan ketat seperti perlindungan kepercayaan penuh atas cadangan, jaminan penebusan, dan laporan transparansi berkala.

Profesor Asosiasi Tomonori Yuyama dari Fakultas Perdagangan Universitas Senshu mengatakan kerangka kerja tersebut mencerminkan penekanan Jepang pada stabilitas keuangan.

"Stablecoin menyerupai simpanan digital dan melibatkan tanggung jawab kustodian sehingga masuk akal bahwa hanya penerbit yang sangat diatur yang diizinkan. Mengingat stabilitas sangat penting dan dukungan penuh wajib, membatasi penerbitan hanya pada institusi keuangan utama adalah langkah yang valid."

Yuyama juga memperingatkan bahwa stablecoin Jepang yang didukung yen dapat memutuskan hubungannya dari ekosistem blockchain global.

"Stablecoin berbasis yen Jepang beredar dalam sistem tertutup dan tidak dapat terhubung dengan ekosistem DeFi atau Web3 global, membuat ekonomi digital Jepang berisiko terisolasi."

Kerangka regulasi Jepang secara efektif telah melarang stablecoin global utama seperti Tether dan USDC. Karena penerbit asing tidak memiliki lisensi domestik, token-token tersebut tidak dapat secara legal bergerak melalui bursa atau jaringan pembayaran yang diatur Jepang.

Yuyama mengatakan pembatasan tersebut mencerminkan preferensi Jepang untuk perlindungan konsumen bahkan dengan biaya membatasi akses ke pasar digital global.

"Stablecoin global utama seperti Tether dan USDC praktis tidak dapat digunakan di Jepang. Idealnya, sistem yang memungkinkan penggunaan aman mereka akan diinginkan. Tetapi, karena penerbit ini adalah asing, pengguna Jepang mungkin tidak dilindungi secara hukum yang menimbulkan masalah perlindungan pengguna."

Kurangnya permintaan konsumen yang kuat

Jepang telah mengadopsi aturan baru untuk membawa stablecoin di bawah pengawasan resmi, tetapi sedikit orang yang tampak bersemangat untuk menggunakannya. Profesor Sayuri Shirai dari Universitas Keio menjelaskan bahwa konsumen sudah menikmati berbagai pilihan pembayaran digital, dari PayPay hingga Apple Pay, yang membuat kehidupan tanpa uang tunai dapat diakses.

Di negara di mana hampir sepertiga warganya berusia di atas 65 tahun, Shirai mengatakan banyak konsumen puas dengan pilihan pembayaran yang ada yang menyisakan sedikit momentum bagi mata uang digital baru untuk berkembang.

Stablecoin juga kurang memiliki potensi apresiasi dan belum menawarkan alternatif yang menarik, menurut Shirai.

Penerbit stablecoin Jepang mencari keuntungan

Penerbit stablecoin di Jepang menghadapi jalan yang lebih sulit menuju profitabilitas dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di Amerika Serikat.

Profesor Asosiasi Tomonori Yuyama di Universitas Senshu mengatakan penerbit terutama mengandalkan pendapatan bunga dari aset cadangan, model yang didukung oleh imbal hasil AS yang lebih tinggi tetapi dibatasi oleh suku bunga Jepang yang kurang dari 1%.

Sementara beberapa penerbit stablecoin mungkin berencana untuk mendapatkan biaya dari layanan pembayaran atau pengiriman uang, model Jepang membutuhkan volume transaksi yang besar. Aturan ketat yang mewajibkan dukungan cadangan penuh dan investasi dalam aset berisiko rendah lebih lanjut membatasi pengembalian, kata Yuyama.

Pasar aset tokenisasi Jepang yang kurang berkembang

Shirai menekankan bahwa Jepang harus mengembangkan pasar aset tokenisasinya jika ingin stablecoin mendapatkan daya tarik. Dia berpendapat bahwa, saat ini, hampir tidak ada pasar yang berfungsi untuk aset tokenisasi di Jepang tidak seperti Amerika Serikat.

Pasar tokenisasi aset Jepang dinilai sebesar 500 juta pada tahun 2022 tetapi diproyeksikan mencapai 4,1 miliar pada tahun 2030.

Jepang telah menulis undang-undang untuk mengubah properti dan sekuritas menjadi token digital, tetapi pasar belum mengikuti. Yuyama mengatakan landasan hukum Jepang untuk tokenisasi aset sebagian besar sudah lengkap dan beberapa sektor seperti token real estat sudah beroperasi.

Yang hilang, katanya, adalah adopsi dan integrasi teknis. Investor yang sudah dapat membeli obligasi atau reksa dana secara online belum merasakan nilai tambah dari tokenisasi itu sendiri. Yuyama mengatakan juga ada hubungan yang hilang antara stablecoin yang didukung yen dan penyelesaian Delivery Versus Payment (DVP) real-time. Ini adalah peningkatan yang dapat membuka likuiditas dan skala untuk pasar token Jepang.

Shirai mengatakan tanpa pasar di mana instrumen keuangan seperti real estat, obligasi hijau, atau karya seni dapat direpresentasikan di blockchain, tidak ada alasan bagi konsumen untuk menggunakan stablecoin.

"Jika Badan Jasa Keuangan Jepang ingin orang menggunakan stablecoin, mereka juga harus mengembangkan pasar untuk itu," karena keduanya saling bergantung.

Klaim kursi gratis Anda dalam komunitas perdagangan kripto eksklusif - terbatas untuk 1.000 anggota.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00209+0.48%
Bitcoin
BTC$102,741.85+0.58%
Major
MAJOR$0.10223+4.35%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.062-2.23%
Starpower
STAR$0.12363+1.12%
Ambire Wallet
WALLET$0.01889-1.61%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Para trader mengawasi grafik, tetapi keyakinan belum sepenuhnya ada. Diskusi seputar prediksi harga Ethereum belum [...] Artikel Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Karena Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M pertama kali muncul di Coindoo.
Ethereum
ETH$3,452+1.25%
Threshold
T$0.01261-2.55%
Bagikan
Coindoo2025/11/09 20:35

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,995.58
$102,995.58$102,995.58

+1.26%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,461.06
$3,461.06$3,461.06

+2.49%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.43
$160.43$160.43

+2.39%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2851
$2.2851$2.2851

+1.27%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$597.81
$597.81$597.81

+16.96%