JPMorgan Chase: Coinbase dapat membuka nilai $34 miliar jika meluncurkan token Base

PANews melaporkan pada 25 Oktober bahwa, menurut The Block, analis JPMorgan menyatakan bahwa peluncuran token jaringan Base oleh Coinbase pada akhirnya dapat membuka nilai hingga $34 miliar. Bank tersebut juga menyoroti perubahan mekanisme reward USDC Coinbase dan fungsi DEX baru yang terintegrasi dengan Base sebagai pengungkit utama untuk keuntungan dan manajemen risiko.
Tim riset ekuitas JPMorgan meningkatkan peringkat Coinbase dan menaikkan target harga Desember 2026 menjadi $404 dalam laporan yang dirilis Jumat, mengutip "peluang keuntungan yang muncul dan risiko yang berkurang" karena perusahaan memperluas integrasinya ke dalam ekosistem Layer 2 dan ekonomi stablecoin. JPMorgan menyatakan bahwa token Base dapat "memanfaatkan secara adil" kesuksesan jaringan Layer 2 berbasis Ethereum milik Coinbase. Berdasarkan aktivitas jaringan saat ini dan "ekonomi token yang tinggi," bank tersebut memprediksi kapitalisasi pasar Coinbase bisa mencapai $12 miliar hingga $34 miliar seiring waktu, dengan Coinbase berpotensi mempertahankan 40% dari pasokan, setara dengan sekitar $4 miliar hingga $12 miliar dalam nilai ekuitas.
JPMorgan juga menunjuk program yield USDC Coinbase sebagai peluang leverage margin potensial. Perusahaan saat ini mengembalikan sebagian besar bunga yang diperolehnya dari cadangan USDC Circle (sekitar $400 juta per tahun) kepada pelanggan sebagai rewards. Namun, analis mengatakan Coinbase sedang mengevaluasi perubahan yang akan membatasi pembayaran hanya untuk pelanggan Coinbase One. Jika pengguna biasa berhenti mendapatkan yield, Coinbase dapat mempertahankan sekitar $374 juta per tahun dan mendistribusikannya kepada pelanggan.
Akhirnya, para analis mencatat bahwa Coinbase mengintegrasikan agregator DEX ke dalam aplikasi Base sebagai lindung nilai terhadap pertumbuhan bursa terdesentralisasi, yang saat ini menyumbang sekitar 25% dari semua perdagangan spot cryptocurrency.