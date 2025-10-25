JPMorgan untuk Mengizinkan Bitcoin Dan Ethereum sebagai Jaminan Pinjaman

JPMorgan berencana menerima Bitcoin, Ethereum sebagai jaminan pinjaman pada akhir tahun 2025.

Kustodian pihak ketiga akan mengamankan token yang dijaminkan dalam program pinjaman global.

Langkah ini mengikuti penerimaan ETF terkait kripto oleh JPMorgan sebelumnya sebagai jaminan.

Perusahaan perbankan investasi JPMorgan Chase berencana mengizinkan klien institusional untuk menjaminkan kepemilikan Bitcoin dan Ethereum sebagai jaminan pinjaman. Program ini dijadwalkan diluncurkan pada akhir tahun ini, menurut laporan.

Inisiatif ini akan beroperasi secara global dan mengandalkan kustodian pihak ketiga untuk menyimpan aset digital yang dijaminkan. Ekspansi ini dibangun berdasarkan keputusan JPMorgan sebelumnya untuk menerima dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) terkait cryptocurrency sebagai jaminan. Langkah ini menandai pergeseran praktis dalam cara bank memperlakukan aset digital dalam operasi pinjaman mereka.

Bank-Bank Wall Street Mempercepat Integrasi Kripto

Perkembangan ini terjadi saat Bitcoin mencapai rekor tertinggi $126.251 pada awal bulan ini, meskipun pasar sejak itu mengalami volatilitas. Kondisi regulasi telah membaik di bawah administrasi saat ini. Hal ini memungkinkan lembaga keuangan tradisional untuk memperluas layanan cryptocurrency mereka.

JPMorgan awalnya mengeksplorasi pinjaman dengan jaminan Bitcoin pada 2022 tetapi menghentikan proyek tersebut. Permintaan klien untuk dukungan cryptocurrency telah meningkat seiring dengan ekspansi pasar dan kejelasan kerangka regulasi. CEO bank, Jamie Dimon, sebelumnya menolak Bitcoin sebagai "penipuan yang dibesar-besarkan" dan "batu peliharaan," tetapi institusi tersebut kini memperlakukan aset digital sebagai jaminan yang layak di samping sekuritas tradisional.

Dimon telah memoderasi sikap publiknya terhadap cryptocurrency dalam pernyataan terbaru. "Saya tidak berpikir kita harus merokok, tetapi saya membela hak Anda untuk merokok," katanya pada konferensi investor JPMorgan pada Mei. "Saya membela hak Anda untuk membeli Bitcoin, silakan lakukan."

Kejelasan Regulasi Memungkinkan Adopsi Institusional

Lembaga keuangan besar lainnya telah memperluas penawaran cryptocurrency mereka secara paralel. Morgan Stanley berencana menyediakan akses ke cryptocurrency populer bagi pelanggan platform ritel E*Trade pada paruh pertama tahun depan. State Street Corp., Bank of New York Mellon Corp., dan Fidelity kini menawarkan layanan termasuk solusi kustodi kripto.

Perubahan regulasi baru-baru ini mengizinkan perusahaan seperti BlackRock untuk menerima Bitcoin investor dan menukarnya dengan kepemilikan ETF yang melacak harga token tersebut. Penyesuaian ini menghilangkan hambatan bagi institusi yang ingin menawarkan eksposur cryptocurrency melalui kendaraan investasi yang diregulasi.

Kerangka regulasi yang mengatur cryptocurrency sudah aktif di Uni Eropa, Singapura, dan Uni Emirat Arab. Undang-undang untuk menetapkan regulasi struktur pasar kripto sedang berkembang melalui Kongres AS, memberikan kejelasan bagi institusi yang mengembangkan layanan aset digital.

Penerimaan Bitcoin dan Ethereum sebagai jaminan adalah integrasi fungsional aset digital ke dalam infrastruktur perbankan inti. Institusi kini dapat menjaminkan kepemilikan cryptocurrency untuk mengamankan pembiayaan, mirip dengan bagaimana saham, obligasi, dan komoditas berfungsi dalam pengaturan pinjaman tradisional.

