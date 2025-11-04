Temui Cwallet: Perusahaan Minggu Ini dari HackerNoon

Di HackerNoon, kami merayakan perusahaan teknologi yang membentuk masa depan. Minggu ini, kami menampilkan Cwallet dari database perusahaan teknologi abadi kami. Cwallet adalah platform fintech perintis yang menjembatani kesenjangan antara kripto dan pengeluaran dunia nyata, dan peningkatan terbaru mereka membuktikan bahwa mereka serius dalam mendefinisikan ulang bagaimana orang menggunakan aset digital.
:::info Ingin ditampilkan sebagai Perusahaan Minggu Ini di HackerNoon? Ajukan Halaman Perusahaan Teknologi Anda di HackerNoon!
:::
\ Cwallet baru-baru ini mengumumkan dompet generasi berikutnya dan desain ulang CozyCard melalui siaran pers resmi HackerNoon. Pembaruan ini memperkenalkan antarmuka modern dan kegunaan yang ditingkatkan, menandai apa yang disebut perusahaan sebagai "lompatan signifikan dalam menghubungkan aset digital dengan kenyamanan dunia nyata." Dengan peluncuran ini, Cwallet mendefinisikan ulang bagaimana pengguna berinteraksi dengan kripto, mengubahnya dari aset spekulatif menjadi bagian yang mulus dari pengeluaran sehari-hari.
Seperti yang dikatakan Cwallet dalam pengumuman mereka, desain ulang ini menandai "lompatan signifikan dalam menghubungkan aset digital dengan kenyamanan dunia nyata," menekankan misi mereka untuk membuat kripto dapat digunakan oleh semua orang, bukan hanya pedagang. Yang membedakan Cwallet adalah misinya untuk membuat mata uang digital dapat dibelanjakan seperti fiat. Dengan CozyCard, pengguna dapat langsung menghubungkan kepemilikan kripto mereka ke transaksi dunia nyata, membuka pembayaran di jutaan pedagang secara global.
Inilah alasan mengapa perusahaan teknologi mendistribusikan siaran pers mereka melalui HackerNoon:
Distribusikan cerita teknologi Anda ke jutaan orang melalui Layanan Siaran Pers Teknologi HackerNoon dan bergabunglah dengan komunitas inovator kami yang terus berkembang.
Itu saja untuk minggu ini, teman-teman!
Tim HackerNoon