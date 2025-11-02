MetaMask meluncurkan program rewards, menekankan keterkaitannya dengan, namun berbeda dari, TGE di masa depan.

PANews melaporkan pada 2 November bahwa MetaMask mengetweet bahwa program rewardsnya kini telah aktif, dirancang untuk memberikan rewards nyata berdasarkan perilaku pengguna, mirip dengan program rewards off-chain yang sudah ada. Rewards diukur dalam "poin," yang dapat ditukarkan dengan hadiah dunia nyata. MetaMask menambahkan, "Program rewards dan TGE di masa depan akan saling terhubung, tetapi keduanya adalah dua hal yang terpisah, keduanya dirancang untuk memberikan kembali kepada Anda dan ekosistem dengan cara yang bermakna."
