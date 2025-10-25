Aliansi Baru Membuka Jalur Bitcoin dalam Sistem Pembayaran

Dalam upaya signifikan untuk mendorong penggunaan cryptocurrency, sebuah perusahaan teknologi finansial bernama Tether berkolaborasi dengan beberapa mitra untuk membangun platform pembayaran berorientasi Bitcoin. Inisiatif ini menargetkan penyederhanaan transaksi blockchain, menandai langkah strategis menuju peningkatan kenyamanan dan efisiensi proses keuangan terdesentralisasi.
Lanjutkan Membaca: Aliansi Baru Membentuk Jalur Bitcoin dalam Sistem Pembayaran
Sumber: https://en.bitcoinhaber.net/new-alliances-forge-bitcoin-pathways-in-payment-systems