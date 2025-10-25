BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Penjualan awal LivLive melampaui $2M saat analis menyebutnya sebagai altcoin 100x berikutnya. Dapatkan hadiah nyata dengan SPOOKY40 untuk 40% lebih banyak token sebelum batas waktu 1 November.Penjualan awal LivLive melampaui $2M saat analis menyebutnya sebagai altcoin 100x berikutnya. Dapatkan hadiah nyata dengan SPOOKY40 untuk 40% lebih banyak token sebelum batas waktu 1 November.

Altcoin Gems 100x Berikutnya? LivLive Bertujuan Mencapai $1, Sementara Maxi Doge dan Little Pepe Menunjukkan Momentum Presale yang Besar

Oleh: Blockchainreporter
2025/10/25 17:36
Gems
GEMS$0,1725-2,84%
1
1$0,02227+4,35%
DOGE
DOGE$0,17599--%
Pepe
PEPE$0,000006-0,82%
RealLink
REAL$0,06734+1,36%
bull main

Pasar kripto kembali memanas saat investor mencari altcoin 100x berikutnya yang mampu mengubah investasi presale kecil menjadi keuntungan yang mengubah hidup. LivLive ($LIVE), Maxi Doge ($MAXI), dan Little Pepe ($LILPEPE) saat ini memimpin percakapan, masing-masing menarik pendanaan awal jutaan dolar dan ribuan pembeli yang ingin menangkap pergerakan besar berikutnya sebelum peluncuran.

LivLive 769 1

Di antara mereka, LivLive muncul sebagai pemimpin yang jelas — menggabungkan augmented reality, blockchain, dan keterlibatan dunia nyata menjadi satu ekosistem yang telah menulis ulang apa yang dapat dicapai oleh "token utilitas". Sementara Maxi Doge dan Little Pepe menunggangi momentum meme mereka, kesuksesan presale LivLive dan fundamental yang kuat menunjukkan bahwa ini bisa menjadi altcoin 100x berikutnya menuju 2026.

LivLive: Mengubah Tindakan Dunia Nyata Menjadi Hadiah Tertoken

Presale LivLive telah melampaui $2 juta yang terkumpul, menarik perhatian dengan pendekatan uniknya dalam menggabungkan keterlibatan fisik dan digital. Dengan harga hanya $0,02 per token dengan target peluncuran $0,25, visi proyek yang menghubungkan aktivitas manusia dengan hadiah blockchain telah menarik minat investor awal. Setiap tindakan terverifikasi — mulai dari pemindaian, ulasan, atau menghadiri acara dunia nyata — menghasilkan token $LIVE bagi pengguna, mengubah kehadiran dan partisipasi menjadi nilai ekonomi yang terukur.

Perangkat wearable LivLive menjembatani kesenjangan antara dunia digital dan fisik dengan mengautentikasi kehadiran dunia nyata dan membuka pengalaman augmented reality. Inovasi ini memungkinkan merek memverifikasi keterlibatan asli sambil memberikan hadiah token langsung kepada pengguna yang berpartisipasi. Bagi investor, itu berarti LivLive tidak dibangun berdasarkan hype — ini adalah ekosistem yang berfungsi di mana token memiliki permintaan intrinsik yang didorong aktivitas.

Utilitas Dengan Penciptaan Nilai Nyata

Fitur unggulan LivLive adalah bagaimana ia menangkap dan mendaur ulang perhatian. Tidak seperti model iklan tradisional di mana perhatian memudar, LivLive membangun jaringan loyalitas tertutup yang menghubungkan konsumen, bisnis, dan merek. Setiap tindakan menambah siklus keterlibatan dan hadiah yang berkembang, menciptakan keberlanjutan dalam nilai token dan retensi. Dengan 65% dari pasokan $LIVE yang dicadangkan untuk komunitas melalui presale, penambangan, dan misi, investor mendapatkan akses ke ekonomi token yang berfokus pada pertumbuhan pengguna, bukan keuntungan terpusat.

Pada harga $0,02, investasi awal $1.000 menggunakan kode spesial Halloween SPOOKY40 — yang memberikan bonus token +40% — membeli 70.000 token $LIVE. Jika token mencapai prediksi pasca-peluncuran $1, investasi yang sama bisa mencapai $70.000, ROI yang mencengangkan sebesar 6.900%. Analis bahkan memproyeksikan potensi tertinggi $5 hingga $10 dalam jangka panjang, menempatkan LivLive di antara prospek paling eksplosif tahun 2025-2026.

LivLive 769 2

Penawaran Terbatas Waktu Dengan FOMO Besar

Untuk merayakan Halloween, kode SPOOKY40 LivLive menawarkan investor 40% token tambahan dalam presale — tetapi penawaran ini tidak akan bertahan lama. Penawaran berakhir pada 1 November, meskipun permintaan komunitas yang tinggi mungkin mengakhirinya lebih cepat saat batas alokasi tercapai. Peserta awal yang mengklaim bonus mereka sekarang berpeluang memaksimalkan pengembalian sebelum kenaikan harga berikutnya. Dengan soft cap $15M dan daya tarik yang tumbuh pesat, jendela untuk masuk ke LivLive di level dasar akan segera tertutup.

Maxi Doge: Energi Meme Bertemu Hype Leverage Tinggi

Maxi Doge adalah nama presale kuat lainnya di antara pemburu altcoin 100x berikutnya. Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $2,2 juta, memanfaatkan daya tarik viral dari budaya meme yang dikombinasikan dengan APY ultra-tinggi mencapai 300%. Konsepnya berkisar pada budaya perdagangan "maxi" — memanfaatkan sensasi investasi berisiko tinggi dengan nada merek yang menyenangkan yang telah menarik perhatian influencer kripto.

Meskipun nilai hiburannya tidak dapat disangkal, keberlanjutan jangka panjang Maxi Doge bergantung pada mempertahankan momentum pasca-peluncuran. Untuk saat ini, ia menawarkan potensi hype jangka pendek, tetapi investor yang mencari fundamental yang kuat mungkin menemukan nilai yang lebih kuat dalam ekosistem berbasis utilitas LivLive.

Little Pepe: Koin Meme Dengan Permintaan Presale Kuat

Little Pepe ($LILPEPE) telah menjadi salah satu presale meme terlaris tahun ini, mengumpulkan lebih dari $25 juta. Mengandalkan penskalaan Layer-2 Ethereum dan skor audit CertiK terverifikasi 95,49%, proyek ini menggabungkan humor dengan lapisan kepercayaan investor yang jarang ditemukan pada koin meme. Harga masuk yang rendah dan branding meme yang kuat membuatnya menarik bagi trader spekulatif yang mengejar narasi altcoin 100x berikutnya.

Namun, meskipun Little Pepe menawarkan kesenangan yang didorong komunitas dan potensi likuiditas, ia kekurangan utilitas dunia nyata dan loop nilai berkelanjutan LivLive. Ketika hype meme akhirnya memudar, proyek seperti LivLive — yang dibangun berdasarkan tokenomics berbasis tindakan — cenderung mempertahankan minat investor jangka panjang dan apresiasi.

LivLive

Kesimpulan Akhir: LivLive Memimpin Perlombaan Untuk Altcoin 100x Berikutnya

Berdasarkan penelitian terbaru dan kinerja presale, LivLive menonjol sebagai presale kripto terbaik untuk diperhatikan musim ini. Fusi wearable AR, keterlibatan tertoken, dan integrasi dunia nyata memberinya keunggulan kompetitif unik dibandingkan token spekulatif murni. Dengan basis pengguna yang tumbuh pesat dan potensi ROI besar, entri presale LivLive $0,02 dapat mengubah early adopter menjadi gelombang jutawan kripto berikutnya.

Investor masih dapat mengamankan posisi mereka dalam peluang altcoin 100x berikutnya ini sebelum harga naik. Kode SPOOKY40 tetap aktif untuk waktu yang singkat, menawarkan kesempatan langka untuk mendapatkan 40% lebih banyak token sebelum penawaran menghilang. Mereka yang bertindak sebelum batas waktu bisa melihat $1.000 mereka berubah menjadi $70.000 — atau bahkan lebih jika prediksi analis terwujud.

Presale LivLive membangun momentum dengan cepat — dan melewatkannya sekarang bisa berarti menonton dari pinggir lapangan saat permata altcoin 100x berikutnya lepas landas.

Temukan Informasi Lebih Lanjut Di Sini

Website: www.livlive.com 

X: https://x.com/livliveapp     

Telegram Chat:https://t.me/livliveapp

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0,00211+1,93%
Bitcoin
BTC$102 966,58+1,01%
Major
MAJOR$0,10139+3,40%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0,0002918-15,73%
Union
U$0,006192-2,41%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102 886,42
$102 886,42$102 886,42

+1,15%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3 457,31
$3 457,31$3 457,31

+2,38%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159,90
$159,90$159,90

+2,06%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2,2765
$2,2765$2,2765

+0,89%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$595,44
$595,44$595,44

+16,50%