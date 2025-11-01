Ulasan Noomez ($NNZ): Menguraikan Mengapa Noomez adalah Investasi yang Baik untuk Pembeli Awal

Ulasan Noomez ($NNZ) yang kuat harus dimulai dengan apa yang membuat struktur penjualan awalnya berbeda. Sementara kebanyakan koin meme mengandalkan hype spontan dan lonjakan harga saat listing, Noomez meluncurkan tokennya dalam format multi-fase di mana kelangkaan, visibilitas, dan transparansi membentuk kasus investasi.

Penjualan awal telah dimulai, namun setiap elemen kunci, termasuk harga, reward, pembakaran, dan pasokan, diungkapkan secara lengkap.

Entri Terstruktur: 28 Tahap Dengan Kemajuan Terukur

Noomez diluncurkan dalam 28 tahap yang telah ditentukan, masing-masing dengan harga token tetap dan tujuan pendanaan yang jelas. Saat ini, Tahap 1 sedang berlangsung dengan harga $0,00001, dan dashboard menunjukkan:

Total terkumpul: $4.572 dari $127.000.

$4.572 dari $127.000. Pemegang: 39 dompet.

39 dompet. Token terjual: 457.200.000 $NNZ dari 12,7 miliar di Tahap 1.

Pengaturan ini menghilangkan tebak-tebakan. Pembeli melihat dengan tepat berapa banyak token yang tersisa, berapa lama mereka harus bertindak, dan kapan harga akan naik. Setiap tahap berlangsung hingga 7 hari, menciptakan urgensi tanpa tekanan waktu buatan.

Yang lebih penting, token yang tidak terjual akan dibakar, secara permanen mengurangi pasokan dan meningkatkan kelangkaan sebelum peluncuran.

Model Deflasi Yang Dimulai Dari Hari Pertama

Noomez mengintegrasikan kelangkaan ke dalam logika intinya. Dengan setiap tahap, token yang tidak terjual tidak diakumulasikan – mereka menghilang. Ini berarti proyek menjadi lebih deflasi sebelum mencapai bursa mana pun.

Vault pembakaran bukan simbolis. Ini dikodekan dalam mekanisme penjualan awal, dengan pasokan yang secara alami mengencang setiap minggu.

Jumlah pemegang saat ini (39 dompet) membuat efek pembakaran awal ini bahkan lebih kuat, karena sebagian besar token dari setiap tahap berisiko dihapus dari peredaran sepenuhnya jika tidak terpenuhi.

Tidak ada penjualan awal koin meme lain yang saat ini beroperasi dengan tingkat visibilitas on-chain dan kelangkaan yang dipaksakan seperti ini.

Stage X Million: Airdrop Yang Meningkat Seiring Waktu

Noomez juga memperkenalkan model reward yang tidak terdilusi oleh skala. Sistem Stage X Million Airdrop secara acak memilih satu dompet yang memenuhi syarat per tahap untuk menerima jutaan token, terkait dengan nomor tahap tersebut.

Ini bukan sistem bonus datar. Ini meningkat secara agresif:

Tahap 1 = 1 juta $NNZ

= 1 juta $NNZ Tahap 14 = 14 juta $NNZ

= 14 juta $NNZ Tahap 28 = 28 juta $NNZ

Satu-satunya persyaratan adalah pembelian minimum $20 pada tahap tersebut. Dengan ambang masuk yang rendah dan jumlah dompet minimal di Tahap 1, peluangnya tak tertandingi untuk pembeli awal.

Namun, saat tahap-tahap terisi dan perhatian bertambah, keseimbangan bergeser dari peluang lebih tinggi ke reward lebih tinggi, memberi penghargaan pada profil investor yang berbeda sepanjang siklus hidup penjualan awal.

Noom Map: Roadmap Berjadwal Dengan Milestone Tertanam

Yang membuat Noomez lebih dari sekadar token adalah Noom Map. Sebuah roadmap lima-busur yang terorganisir secara visual yang menghubungkan peluncuran teknis dengan lore dan milestone komunitas.

Saat ini, Noomez berada dalam Arc II – The Awakening, di mana:

Penjualan awal telah diluncurkan.

Noom Gauge sudah aktif.

Airdrop berbasis tahap telah dimulai.

Segmen pengukur menyala secara real time saat dana terkumpul.

Ke depan, Arc III dan Arc IV akan memperkenalkan pembukaan vault, distribusi NFT, acara pembakaran, dan integrasi token mitra. Busur terakhir bertransisi ke staking dan perdagangan penuh, dengan mesin Noomverse diaktifkan dan likuiditas dikunci secara permanen.

Tokenomics Yang Memprioritaskan Partisipasi Awal dan Pengawasan Publik

Distribusi token bersih, dibatasi, dan diungkapkan sepenuhnya:

50% Penjualan Awal

15% Kunci Likuiditas (disegel secara permanen)

10% Pemasaran

5% Noom Stake (66% APY pasca-peluncuran)

5% Ekosistem dan Alat

5% Noom Recruit (reward berbasis referral)

5% Vault Pembakaran

5% Dompet Tim & Pengembang (vested dan publik)

Semua alokasi sepenuhnya transparan. Dompet tim dan pengembang terlihat, reward staking ditetapkan dan dibatasi hingga setelah peluncuran, dan likuiditas dikunci sejak hari pertama.

