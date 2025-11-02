NVIDIA Bermitra dengan Korea Selatan untuk Proyek Infrastruktur AI Besar



Caroline Bishop



CEO NVIDIA Jensen Huang mengumumkan inisiatif infrastruktur AI penting di Korea Selatan, melibatkan lebih dari 250.000 GPU dan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar Korea.

Dalam pengumuman penting di KTT APEC, CEO NVIDIA Jensen Huang mengungkapkan inisiatif terobosan untuk membangun infrastruktur AI nasional di Korea Selatan, didukung oleh penerapan ekstensif lebih dari 250.000 GPU NVIDIA. Proyek ambisius ini bertujuan untuk memposisikan Korea Selatan di garis depan revolusi industri AI dengan menciptakan ekosistem AI yang komprehensif, menurut postingan blog NVIDIA.

Investasi Nasional Besar dalam AI

Inisiatif ini, yang digambarkan sebagai salah satu investasi nasional terbesar dalam AI hingga saat ini, didukung oleh koalisi organisasi terkemuka Korea Selatan, termasuk Kementerian Sains dan ICT (MSIT), Samsung Electronics, SK Group, Hyundai Motor Group, dan NAVER Cloud. Kolaborasi ini bertujuan untuk menerapkan infrastruktur AI skala nasional di seluruh cloud berdaulat dan pabrik AI industri.

Merayakan Warisan NVIDIA di Korea

Pengumuman ini bertepatan dengan peringatan 25 tahun GeForce NVIDIA di Korea, yang dirayakan dengan Festival Gamer GeForce di COEX di Seoul. Acara ini menyoroti kontribusi historis Korea terhadap industri game dan perannya yang berkelanjutan dalam kemajuan teknologi.

Mengembangkan Infrastruktur AI Berdaulat

Inti dari inisiatif ini adalah program infrastruktur AI berdaulat yang dipimpin oleh MSIT. Program ini akan melihat penerapan hingga 50.000 GPU NVIDIA melalui penyedia cloud seperti NHN Cloud, Kakao Corp., dan NAVER Cloud. Proyek ini awalnya akan meluncurkan 13.000 GPU NVIDIA Blackwell, dengan lebih banyak lagi yang diharapkan di masa depan.

Pabrik AI Industri

Perusahaan-perusahaan besar Korea berinvestasi besar dalam AI. Samsung, SK Group, dan Hyundai Motor Group masing-masing membangun pabrik AI dengan hingga 50.000 GPU NVIDIA, sementara NAVER berencana untuk menerapkan lebih dari 60.000. Fasilitas-fasilitas ini akan mendorong kemajuan dalam manufaktur, mobilitas, telekomunikasi, dan robotika.

Penelitian dan Pengembangan AI

Pemerintah Korea juga berfokus pada penelitian AI fundamental. MSIT, bekerja sama dengan LG AI Research, NAVER Cloud, dan mitra lainnya, sedang mengerjakan proyek Model Dasar AI Berdaulat. Inisiatif ini akan menggunakan perangkat lunak NVIDIA NeMo untuk mengembangkan model bahasa Korea dengan kemampuan penalaran dan ucapan yang canggih.

Memajukan Jaringan Seluler

NVIDIA juga berkolaborasi dengan Samsung, SK Telecom, dan mitra lainnya untuk mengembangkan infrastruktur AI-RAN dan 6G, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi jaringan seluler dan mendukung adopsi robotika secara luas.

Mendukung Inovasi

Untuk mendorong inovasi AI, NVIDIA memperluas program Inception-nya untuk mendukung startup Korea. Ini termasuk menyediakan akses ke infrastruktur komputasi canggih dan program pelatihan melalui NVIDIA Deep Learning Institute.

Melalui upaya-upaya ini, Korea Selatan siap menjadi pemimpin dalam teknologi AI, mengubah basis industrinya dan membuka jalan bagi inovasi masa depan.

Sumber gambar: Shutterstock