Opini: Simpanan bank yang ditokenisasi kurang memiliki fleksibilitas dan fitur teknis dari stablecoin.

PANews melaporkan pada 2 November bahwa, menurut Cointelegraph, bank dan lembaga keuangan telah mulai bereksperimen dengan deposit bank yang ditokenisasi, yang melibatkan pencatatan saldo bank di blockchain. Omid Malekan, profesor adjunct di Columbia Business School, percaya bahwa deposit bank yang ditokenisasi kurang memiliki fleksibilitas dan fitur teknis stablecoin, menjadikannya produk yang kurang menguntungkan, dan bahwa teknologi ini ditakdirkan akan digantikan oleh stablecoin.
Omid Malekan menyatakan bahwa penerbit stablecoin yang terlalu terkolateralisasi harus mempertahankan cadangan 1:1 dari uang tunai atau setara uang tunai jangka pendek untuk mendukung token mereka, menjadikannya lebih aman dari perspektif kewajiban dibandingkan bank cadangan fraksional yang menerbitkan deposit bank yang ditokenisasi.
Selain itu, stablecoin bersifat komposabel, artinya dapat ditransfer dalam ekosistem kripto dan digunakan dalam berbagai aplikasi, sementara deposit yang ditokenisasi memerlukan izin, tunduk pada kontrol verifikasi identitas pelanggan (KYC), dan memiliki fungsionalitas terbatas.