PBOC mempertahankan Loan Prime Rates tidak berubah pada Oktober

Postingan PBOC mempertahankan Suku Bunga Pinjaman Utama tidak berubah pada Oktober muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bank Sentral Tiongkok (PBOC) mengumumkan untuk mempertahankan Suku Bunga Pinjaman Utama (LPRs) tidak berubah pada hari Senin. LPR satu tahun dan lima tahun masing-masing berada pada 3,00% dan 3,50%. Reaksi pasar terhadap keputusan suku bunga PBoC Pada saat penulisan, AUD/USD diperdagangkan 0,09% lebih tinggi pada hari ini untuk diperdagangkan pada 1,1664. PBOC FAQs Tujuan utama kebijakan moneter Bank Sentral Tiongkok (PBoC) adalah untuk menjaga stabilitas harga, termasuk stabilitas nilai tukar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank sentral Tiongkok juga bertujuan untuk menerapkan reformasi keuangan, seperti membuka dan mengembangkan pasar keuangan. PBoC dimiliki oleh negara Republik Rakyat Tiongkok (PRC), sehingga tidak dianggap sebagai lembaga otonom. Sekretaris Komite Partai Komunis Tiongkok (CCP), yang dinominasikan oleh Ketua Dewan Negara, memiliki pengaruh kunci pada manajemen dan arah PBoC, bukan gubernur. Namun, Bapak Pan Gongsheng saat ini memegang kedua jabatan tersebut. Tidak seperti ekonomi Barat, PBoC menggunakan serangkaian instrumen kebijakan moneter yang lebih luas untuk mencapai tujuannya. Alat utama termasuk Reverse Repo Rate (RRR) tujuh hari, Medium-term Lending Facility (MLF), intervensi nilai tukar mata uang asing dan Rasio Cadangan Wajib (RRR). Namun, Suku Bunga Pinjaman Utama (LPR) adalah suku bunga acuan Tiongkok. Perubahan pada LPR secara langsung mempengaruhi suku bunga yang perlu dibayar di pasar untuk pinjaman dan hipotek serta bunga yang dibayarkan pada tabungan. Dengan mengubah LPR, bank sentral Tiongkok juga dapat mempengaruhi nilai tukar Renminbi Tiongkok. Ya, Tiongkok memiliki 19 bank swasta – sebagian kecil dari sistem keuangan. Bank swasta terbesar adalah pemberi pinjaman digital WeBank dan MYbank, yang didukung oleh raksasa teknologi Tencent dan Ant Group, menurut The Straits Times. Pada 2014, Tiongkok mengizinkan pemberi pinjaman domestik yang sepenuhnya dimodali oleh dana swasta untuk beroperasi...