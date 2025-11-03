BursaDEX+
Para investor sedang mengevaluasi proyek-proyek tahap awal untuk menemukan kripto terbaik untuk dibeli sekarang, dan kontras antara koin hype dan solusi fungsional sangat mencolok.

Pepe Node adalah Perjudian GameFi, Digitap ($TAP) adalah Investasi Fintech: Mengapa Pilihan Presale Crypto Terbaik Sudah Jelas

Oleh: Cryptodaily
2025/11/03 19:03
Investor sedang mengevaluasi proyek tahap awal untuk menemukan kripto terbaik untuk dibeli sekarang, dan kontras antara koin hype dan solusi fungsional sangat mencolok. Pepe Node telah menarik perhatian melalui meme, kampanye media sosial, dan pemasaran viral. Ini menimbulkan kegembiraan tetapi kurang utilitas dunia nyata dan adopsi untuk pertumbuhan multi-tahun yang berkelanjutan.

Digitap ($TAP), sebaliknya, memiliki aplikasi omni bank langsung yang tersedia dari toko Apple dan Google, mendukung onboarding tanpa KYC, saldo multi-mata uang, dan menawarkan kartu yang didukung Visa. Pengguna dapat melakukan staking hingga 124% APY dan 50% dari keuntungan platform dialokasikan untuk pembakaran token dan staking.

Bagi investor yang mencari peluang presale kripto terbaik dan altcoin teratas untuk dibeli hari ini, pilihannya sudah jelas.

Pepe Node: Hype Viral, Adopsi Terbatas

Pepe Node diposisikan sebagai token meme mine-to-earn yang menggabungkan mekanika permainan dengan penambangan kripto, tanpa memerlukan perangkat keras fisik. Di situs webnya, pengguna didorong untuk bergabung dengan presale dan membangun rig, menambahkan node, dan menghasilkan dalam permainan penambangan kripto. Situs web mengiklankan 634% staking APY dengan penggalangan dana $2M sejauh ini.

Daya tarik ritel ada di sana. Proyek meme dapat menghasilkan minat spekulatif besar dan mengalami apresiasi koin, sementara penambangan menawarkan hasil tanpa perlu membeli perangkat keras mahal. Tetapi faktanya tetap bahwa sebagian besar operasi penambangan presale kripto memiliki umur terbatas, menawarkan hasil tinggi sementara harga token kemudian anjlok sepenuhnya.

Mereka tidak memiliki produk fungsional atau pengujian pasar untuk memastikan stabilitas harga jangka panjang. Dengan demikian, meskipun kreativitasnya, adopsi untuk Pepe Node tetap sempit dan spekulatif. Platform ini masih off-chain, tidak memiliki aplikasi toko Apple dan Google, dan tidak memiliki integrasi yang jelas ke pasar nyata. Bagi investor yang memprioritaskan altcoin untuk dibeli, ini membuat Pepe Node menjadi opsi berisiko tinggi.

Momentum mungkin menghasilkan keuntungan bagi pendatang awal, tetapi pertumbuhan berkelanjutan belum terbukti. Dengan demikian bagi mereka yang mengevaluasi kripto terbaik untuk dibeli sekarang, model gaya permainan mungkin menarik bagi spekulan, tetapi tidak menawarkan fondasi struktural yang sama seperti platform yang dibangun berdasarkan adopsi terbukti. Di sinilah Digitap masuk.

Digitap ($TAP): Utilitas Fintech Dunia Nyata

Ekosistem Digitap menggabungkan perbankan dan kripto dalam satu platform langsung. Aplikasi omni-banking-nya tersedia di toko Apple dan Google, mendukung onboarding tanpa KYC, dan memungkinkan pengguna memegang fiat dan kripto secara bersamaan. Kartu yang terhubung dengan Visa memungkinkan pengeluaran global, sementara staking menghasilkan hingga 124% APY. 50% dari semua keuntungan platform diarahkan ke pembakaran token dan rewards, menciptakan loop deflasi yang terkait dengan adopsi.

Omni bank memiliki pasar yang sangat besar, termasuk 1,4 miliar orang yang tidak memiliki rekening bank secara global bersama dengan jutaan pekerja jarak jauh yang ingin akses ke keuangan di mana saja di dunia, dengan biaya rendah, dan tanpa gangguan privasi. Pengguna dapat menyetor, menarik, membayar, dan mentransfer kapan saja, di mana saja di dunia. Kemudahan penggunaan ini adalah sesuatu yang tidak dapat disediakan oleh perbankan tradisional.

Dengan kata lain, jika ini lebih maju dari sistem perbankan tradisional, tentu saja lebih maju dari proyek meme yang sama sekali tidak memiliki utilitas. Digitap bertujuan untuk bersaing dengan merek mapan seperti XRP dan BNB, tetapi dengan integrasi fiat tambahan.

Potensi untuk Pertumbuhan Jangka Panjang

Tokenomics Digitap dirancang secara cerdas untuk mempromosikan pertumbuhan multi-tahun dibandingkan dengan lonjakan jangka pendek. Harga token meningkat pada setiap tahap. Target $1 akan mewakili keuntungan sekitar 38x dari harga saat ini $0,0268. $TAP juga didiskon 80% dari harga peluncurannya $0,14.

Platform ini lebih lanjut menyediakan akun bisnis, pertukaran langsung, dan dukungan 24/7. Presale-nya telah mengumpulkan $1,3M dengan 90M token terjual. Fitur-fitur ini menjadikan Digitap sebagai presale kripto dengan kegunaan nyata, adopsi, dan tokenomics yang dirancang untuk pertumbuhan jangka panjang.

Kripto tahap awal sering bergantung pada hype atau spekulasi, tetapi Digitap menunjukkan adopsi yang terukur. Fungsionalitas omni bank dan ekosistem terintegrasi memudahkan pengguna untuk membelanjakan, mentransfer, dan mengelola aset digital. Aplikasi langsung, hasil staking, dan kartu yang terhubung dengan Visa memberikan utilitas nyata yang tidak dapat disamai oleh token hype.

Bank Omni Fintech Operasional Vs Presale Kripto Meme

Ketika membandingkan Pepe Node dan Digitap, keputusannya jelas. Digitap dapat digunakan hari ini untuk membayar karyawan, menerima upah, mengirim transfer internasional, menukar aset digital, melakukan pembayaran, melakukan staking koin, mengelola portofolio, dan banyak lagi. Sementara itu, Pepe Node menawarkan staking APY melalui penambangan virtual, dalam token yang bisa bangkrut karena kurangnya utilitas.

Digitap memiliki superapp keuangan yang tersedia dari Apple dan Google, dengan kemitraan Visa. Pepe Node memberikan hype tanpa produk yang berfungsi. Perbedaannya tidak bisa lebih jelas.

Bagi investor yang mencari kripto terbaik untuk dibeli, Digitap jelas berbeda dari token GameFi berbasis hype seperti Pepe Node, berada di liga yang sama sekali berbeda. Pilihan presale kripto terbaik sangat jelas. Perbedaan antara Digitap dan Pepe Node adalah perbedaan antara investasi dan perjudian.

Digitap LANGSUNG Tersedia SEKARANG. Pelajari lebih lanjut tentang proyek mereka di sini:

Disclaimer: Ini adalah artikel bersponsor dan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak mencerminkan pandangan Crypto Daily, juga tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, atau keuangan.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

