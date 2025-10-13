Berita Pi Network: Setelah Jatuh ke $0,15, Bisakah Acara Mendatang Menyelamatkan Pi Coin?

Postingan Berita Jaringan Pi: Setelah Jatuh ke $0,15, Bisakah Acara Mendatang Menyelamatkan Pi Coin? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News
Jaringan Pi terus berjuang di tahun 2025 karena harganya cenderung menurun. Pi coin saat ini diperdagangkan mendekati $0,2157, hanya beberapa minggu setelah mencapai titik terendah sepanjang masa di $0,1585 pada 11 Oktober. Pada level ini, token tersebut berada dalam posisi berbahaya mendekati nol, menimbulkan pertanyaan apakah acara-acara mendatang dapat membalikkan penurunannya.
Menurut Pi News, jaringan ini sekarang menampung lebih dari 210 aplikasi terdesentralisasi (DApps), dengan lebih dari 23.000 proyek yang sedang mempersiapkan peluncuran melalui Pi Studio di mainnet. Aktivitas pengembang yang terus bertumbuh ini menunjukkan bahwa minat untuk membangun dalam ekosistem Pi tetap kuat. Jika berkelanjutan, hal ini pada akhirnya dapat mendukung pemulihan token tersebut.
Dua acara juga dapat mempengaruhi harga Pi dalam beberapa bulan mendatang: Pi Hackathon dan peningkatan protokol ke versi 23.
Meskipun perkembangan ini menunjukkan kemajuan berkelanjutan, mereka tidak menjamin pemulihan harga. Pada 1 Oktober, Jaringan Pi menambahkan fungsi pertukaran terdesentralisasi (DEX) dan pembuat pasar otomatis (AMM) ke testnet-nya, memungkinkan pengguna bereksperimen dengan pertukaran token dan kumpulan likuiditas. Terlepas dari kemajuan ini, Pi masih mencatat dua titik terendah baru dalam bulan yang sama.
Untuk saat ini, fundamental jaringan tampaknya membaik, tetapi pasar belum merespons. Apakah katalis-katalis ini dapat mencegah Pi meluncur lebih dekat ke nol masih harus dilihat.