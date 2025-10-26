BursaDEX+
Polymarket, platform pasar prediksi terbesar di dunia, telah secara resmi mengonfirmasi rencana untuk meluncurkan token POLY aslinya dan mendistribusikannya melalui airdrop kepada pengguna.

Polymarket Mengonfirmasi Peluncuran Token POLY dan Airdrop Setelah Kembali ke A.S.

Oleh: Brave Newcoin
2025/10/26 05:56
Pengumuman tersebut datang pada 24 Oktober 2025, ketika Chief Marketing Officer Matthew Modabber menyatakan di podcast Degenz Live: "Akan ada token, akan ada airdrop."

Konfirmasi ini mengakhiri spekulasi berbulan-bulan tentang apakah platform taruhan kripto populer ini akan memberikan hadiah token kepada basis penggunanya yang terus bertumbuh. Namun, ada catatannya—token tersebut tidak akan diluncurkan segera. Polymarket memprioritaskan peluncuran kembali di A.S. terlebih dahulu, dan baru setelah itu akan beralih fokus ke distribusi token.

Peluncuran Kembali di A.S. Menjadi Prioritas

Modabber menegaskan bahwa peluncuran di Amerika Serikat adalah prioritas utama perusahaan saat ini. "Saat ini prioritas utama kami adalah meluncurkan di A.S. dan membuat dampak besar di sana," jelasnya. "Setelah kami menyelesaikan urusan pada aplikasi A.S. dan peluncuran di A.S., barulah akan ada fokus pada token."

Strategi ini masuk akal mengingat sejarah Polymarket yang bergejolak dengan regulator A.S. Platform ini terpaksa memblokir pengguna Amerika pada 2022 setelah Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mendenda perusahaan sebesar $1,4 juta karena beroperasi tanpa registrasi yang tepat. Selama hampir tiga tahun, penduduk A.S. tidak dapat menggunakan platform ini secara legal.

Semuanya berubah pada Juli 2025 ketika Polymarket mengakuisisi QCX seharga $112 juta. QCX adalah bursa derivatif terdaftar CFTC, memberikan Polymarket kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan Amerika lagi. Pada September 2025, CFTC mengeluarkan surat no-action, secara efektif mengizinkan perusahaan untuk beroperasi di pasar A.S.

Pengajuan regulasi dari 30 September 2025 menunjukkan bahwa Polymarket dapat mulai mencantumkan produk secepat 2 Oktober 2025. Namun, penutupan pemerintah A.S. yang dimulai 1 Oktober kemungkinan telah menunda rencana ini, karena CFTC biasanya menghentikan pemrosesan sertifikasi pasar baru selama penutupan.

Membangun Token dengan "Utilitas Sejati"

Tidak seperti banyak proyek kripto yang terburu-buru meluncurkan token, Polymarket mengambil pendekatan yang lebih terukur. Modabber memuji model token yang digunakan oleh Hyperliquid, bursa non-kustodian yang diluncurkan tanpa mengandalkan insentif perdagangan atau hype. "Tim seperti Hyperliquid yang benar-benar memikirkannya dengan matang akan bertahan selamanya sebagai hasilnya," katanya.

Perusahaan ingin POLY memiliki "utilitas sejati" dan "umur panjang." Meskipun detail spesifik tentang mekanisme token belum dirilis, analis industri memperkirakan token tersebut akan memainkan peran utama dalam tata kelola dan staking. Ini akan memungkinkan pemegang POLY untuk memberikan suara pada keputusan platform penting seperti pembuatan pasar, biaya, dan inisiatif komunitas.

Berdasarkan laporan terbaru, peluncuran token diproyeksikan akan terjadi pada tahun 2026, jauh setelah platform A.S. beroperasi penuh dan stabil.

Siapa yang Akan Mendapatkan Airdrop?

Polymarket belum mengumumkan kriteria kelayakan resmi untuk airdrop, tetapi komunitas kripto sudah berspekulasi tentang siapa yang akan memenuhi syarat. Teori yang paling umum adalah bahwa volume perdagangan akan menjadi faktor utama. Pengguna aktif yang telah memasang banyak taruhan dan memperdagangkan jumlah yang signifikan bisa menerima alokasi lebih besar.

Platform ini saat ini memiliki 1,35 juta pedagang aktif. Menurut data yang dibagikan oleh peneliti kripto, hanya 0,5% dompet yang telah menghasilkan keuntungan lebih dari $1.000, dan hanya 1,7% yang telah memperdagangkan volume lebih dari $50.000. Distribusi ini menunjukkan bahwa jika Polymarket memberi penghargaan kepada partisipasi aktif, ratusan ribu pengguna dapat menerima token.

Beberapa pedagang percaya airdrop akan menggunakan sistem multi-tingkat atau kurva logaritmik untuk mencegah whale (pedagang besar) menerima jumlah yang tidak proporsional. Karena persentase kecil pengguna menghasilkan sebagian besar volume perdagangan platform, distribusi berbasis volume sederhana dapat menciptakan ketidakseimbangan besar.

Masalah Airdrop Farming

Berita tentang airdrop telah memicu peningkatan aktivitas di platform, tetapi tidak semuanya sah. Beberapa pengguna telah terlibat dalam wash trading canggih—membeli dan menjual posisi antara akun mereka sendiri untuk secara artifisial meningkatkan volume perdagangan mereka.

Menurut laporan, "airdrop farmer" ini sekarang menggunakan jaringan lebih dari 100 dompet dan menyamarkan perdagangan artifisial mereka agar terlihat seperti aktivitas biasa. Pada awal 2024, wash trading lebih mudah dideteksi karena pedagang akan melakukan pembelian besar yang jelas dari diri mereka sendiri. Sekarang, taktik tersebut telah berkembang secara signifikan.

Seorang pengguna Polymarket mencatat bahwa wash trader fokus pada pasar ceruk di mana aktivitas mereka kurang terlihat. Tim platform telah mengindikasikan bahwa mereka menyadari taktik ini dan sedang bekerja untuk memastikan airdrop memberi penghargaan kepada pengguna asli daripada manipulator.

Dukungan Besar dari Wall Street

Rencana token Polymarket datang setelah investasi institusional besar. Pada Oktober 2025, Intercontinental Exchange (ICE)—perusahaan yang memiliki New York Stock Exchange—mengumumkan akan berinvestasi hingga $2 miliar di Polymarket. Ini menilai perusahaan sekitar $9 miliar.

Kemitraan ini lebih dari sekadar uang. ICE akan mendistribusikan data berbasis peristiwa Polymarket kepada klien institusional di seluruh dunia, memberikan mereka indikator sentimen real-time tentang topik yang relevan dengan pasar. Kedua perusahaan juga setuju untuk berkolaborasi dalam inisiatif tokenisasi di masa depan.

Ini merepresentasikan kepercayaan besar dari keuangan tradisional terhadap model Polymarket. Hanya empat bulan sebelumnya, pada Juni 2025, Polymarket telah mengumpulkan $200 juta dengan valuasi $1 miliar. Peningkatan valuasi sembilan kali lipat menunjukkan betapa cepatnya pertumbuhan ruang pasar prediksi.

CEO Shayne Coplan sebelumnya telah menggoda token POLY di media sosial pada awal Oktober, memposting simbol ticker di X (sebelumnya Twitter). Laporan juga menunjukkan bahwa investor di putaran pendanaan Juli Polymarket menerima token warrant—pada dasarnya opsi untuk membeli token POLY jika dan ketika diluncurkan.

Jalan ke Depan

Strategi Polymarket yang memprioritaskan kepatuhan regulasi daripada terburu-buru ke pasar dengan token bisa membuahkan hasil dalam jangka panjang. Dengan membangun kehadiran yang sah dan teregulasi di A.S. terlebih dahulu, perusahaan memposisikan dirinya sebagai pemain serius yang menjembatani keuangan tradisional dan pasar terdesentralisasi.

Platform ini telah mempertahankan aktivitas perdagangan yang kuat sepanjang 2025. Dalam beberapa minggu terakhir, volume gabungan di pasar prediksi utama mencapai rekor tertinggi melebihi level yang terlihat selama pemilihan presiden A.S. 2024. Selama siklus pemilihan 2024, Polymarket mendapatkan perhatian luas karena secara akurat meramalkan hasil ketika banyak jajak pendapat tradisional meleset.

Dengan peluncuran kembali di A.S. yang akan segera terjadi (menunggu berakhirnya penutupan pemerintah), dukungan institusional dari salah satu pemain terbesar Wall Street, dan peluncuran token yang dikonfirmasi dalam pipa, Polymarket tampaknya diposisikan untuk pertumbuhan signifikan. Pertanyaannya sekarang adalah apakah token dan airdrop akan memenuhi ekspektasi besar yang terbangun di komunitas kripto.

