Jaringan Pyth Mengintegrasikan Kalshi untuk Mengalirkan Data Acara Terregulasi ke Blockchain

Kemitraan Pyth Network dengan Kalshi memungkinkan pengiriman data acara terregulasi onchain skala besar pertama.

Ekspansi global Kalshi mengikuti pendanaan $300 juta, menjangkau 140 negara dengan valuasi $5 miliar.

Pengembang mendapatkan akses ke data real-time dari pasar seperti pemilu, olahraga, dan suku bunga melalui feed Pyth.

Kolaborasi ini membangun fondasi untuk produk DeFi berbasis acara yang didukung oleh data kelas institusional.



Sebuah babak baru dalam infrastruktur data kripto sedang terungkap. Pyth Network telah bergabung dengan Kalshi, bursa acara terregulasi A.S., untuk mengalirkan data pasar prediksi secara langsung di lebih dari 100 blockchain.

Langkah ini menghubungkan perdagangan acara tradisional dengan keuangan terdesentralisasi, memberikan pengembang akses ke hasil acara real-time yang terregulasi. Kemitraan ini membuka pintu bagi para pembangun untuk merancang jenis produk baru yang didukung oleh probabilitas berbasis pasar.

Menurut sebuah blog post, kolaborasi ini menandai aliran data acara terregulasi skala besar pertama secara onchain.

Data Acara Terregulasi Kalshi Meluas di Seluruh Kripto

Kalshi, baru-baru ini dinilai senilai $5 miliar setelah pendanaan $300 juta, telah memperluas jangkauannya ke 140 negara.

Perusahaan ini beroperasi sebagai bursa acara yang diregulasi secara federal di bawah Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas A.S. Dengan bekerja sama dengan Pyth, harga pasar langsung Kalshi kini dapat diakses oleh pengembang kripto dan protokol DeFi di seluruh dunia.

Integrasi ini memungkinkan pembaruan real-time untuk pasar seperti pemilihan wali kota New York City, jumlah pemotongan suku bunga 2025, dan hasil olahraga global. Ini menyediakan lapisan data keuangan yang sepenuhnya baru yang bergerak melampaui harga aset.

Pengembang kini dapat mengandalkan feed data terverifikasi Kalshi saat membangun aplikasi terdesentralisasi yang terkait dengan acara politik, ekonomi, dan budaya.

Mike Cahill, CEO Douro Labs dan kontributor Pyth, menyatakan bahwa pasar prediksi telah matang sejak pemilu A.S. 2024, mengubah bagaimana ekspektasi masa depan diterjemahkan menjadi nilai onchain. Dia mengatakan kemitraan ini mencerminkan visi yang lebih luas dari Pyth untuk menawarkan salah satu ekosistem data keuangan terlengkap di dunia.

Dengan mendistribusikan informasi berbasis acara dalam skala besar, kolaborasi Pyth-Kalshi memungkinkan protokol kripto untuk memanfaatkan probabilitas yang sebelumnya terkunci di dalam bursa terpusat. Ini juga memperkuat hubungan yang berkembang antara keuangan institusional dan jaringan terdesentralisasi.

Bagaimana Feed Onchain Pyth Membawa Inovasi Pasar Kripto Real-Time

Pyth telah membangun posisi kuat sebagai oracle data pasar utama. Oracle-nya menyediakan harga untuk cryptocurrency, ekuitas, dan valuta asing di lebih dari 100 blockchain. Penambahan data berbasis acara dari Kalshi menambahkan dimensi baru, memungkinkan prediksi dan probabilitas untuk menginformasikan sistem keuangan terdesentralisasi.

Integrasi ini mengikuti peluncuran Pyth Pro oleh Pyth, layanan data kelas institusionalnya. Platform tersebut menyediakan data pasar fidelitas tinggi kepada trader dan protokol di berbagai kelas aset.

Bersama-sama, upaya-upaya ini memperkuat posisi Pyth sebagai jembatan antara keuangan tradisional dan infrastruktur kripto.

Pengembang kini dapat menggunakan data prediksi terregulasi untuk membuat aset sintetis, model risiko, dan alat yield terkait acara. Misalnya, pasar yang memprediksi pemenang olahraga atau hasil pemilu dapat langsung mengalir ke aplikasi DeFi, memungkinkan respons terprogram terhadap peristiwa dunia nyata.

Kehadiran Kalshi membawa pengawasan dan kredibilitas, memberikan legitimasi data acara baik dalam lingkungan institusional maupun ritel. Kemitraan ini juga menunjukkan meningkatnya minat terhadap data terregulasi dalam sistem kripto yang memprioritaskan transparansi dan aksesibilitas.

