Penduduk di sekitar perusahaan pertambangan Texas Mara Holdings berencana untuk memberikan suara mengenai peraturan bangunan kota baru untuk mengurangi polusi suara.

PANews melaporkan pada 2 November bahwa, menurut FOX 4, penduduk di dekat Mara Holdings, sebuah pertambangan Bitcoin di Hood County, Texas, berencana untuk melakukan pemungutan suara tentang apakah akan menggabungkan komunitas mereka menjadi sebuah kota untuk mengendalikan polusi suara yang terus-menerus; dengan membentuk kotamadya, penduduk dapat menetapkan aturan mereka sendiri. Namun, Mara Holdings telah mengajukan gugatan yang menuntut penghentian pemilihan, dengan mengklaim bahwa petisi tersebut tidak sah dan bahwa para pejabat berkolusi. Setelah menerima keluhan, Mara Holdings memasang penghalang suara dan menyatakan bahwa mereka telah mengganti banyak kipas yang berisik dengan yang lebih tenang. Namun, tetangga mengatakan kebisingan tersebut masih terlalu banyak. Pengadilan akan memutuskan apakah akan menghentikan pemungutan suara sebelum pemungutan suara formal minggu depan.