Rumble dan Tether Bekerja Sama untuk Membawa Fitur Tip Bitcoin kepada Kreator

Rumble bermitra dengan Tether untuk memperkenalkan pemberian tip Bitcoin sebagai opsi monetisasi baru bagi kreator.

Fitur ini saat ini sedang diuji dan diharapkan akan diluncurkan pada awal hingga pertengahan Desember untuk penggunaan kreator yang lebih luas.

Rumble sedang mempersiapkan untuk memperkenalkan fitur baru yang telah menarik perhatian kreator konten di platformnya. Melalui kemitraan dengan Tether, perusahaan ini sedang menguji sistem pemberian tip berbasis Bitcoin yang memungkinkan penonton untuk mendukung kreator secara langsung menggunakan aset digital tersebut.

CEO Rumble, Chris Pavlovski, menyatakan bahwa sistem ini masih menyempurnakan antarmuka dan alur penggunanya, tetapi peluncuran penuh ditargetkan pada awal hingga pertengahan Desember.

Menurut Pavlovski, langkah ini bukan hanya tentang menambahkan fitur, tetapi cara untuk membuat ekosistem internet terasa lebih adil, terutama bagi kreator yang sering bergantung pada model pendapatan tradisional.

Berita ini juga terkait dengan investasi sebelumnya dari Tether sekitar $775 juta di Rumble. Dengan pengguna aktif bulanan Rumble mencapai lebih dari 51 juta, kolaborasi ini berpotensi memperluas jangkauan Bitcoin dalam aktivitas sehari-hari, terutama bagi kreator digital yang ingin mendapatkan penghasilan tanpa perlu perantara.

Demo Awal Menyoroti Dukungan Bitcoin dari Kreator ke Penggemar

Selama uji coba awal, kreator konten populer Viva Frei adalah orang pertama yang menerima tip Bitcoin melalui sistem ini.

Momen ini ditampilkan secara langsung kepada komunitas, dan banyak yang melihatnya sebagai contoh konkret bagaimana transaksi kripto dapat dilakukan dengan mudah tanpa proses pembayaran yang rumit.

Pavlovski berkomentar bahwa mata uang digital seperti Bitcoin memiliki potensi untuk menjembatani kesenjangan antara kreator dan pendukung mereka. Dia bahkan menyebutnya sebagai "langkah kecil yang dapat mengarah pada pergeseran dalam budaya internet."

Namun, pengembangan sistem pemberian tip ini tidak terisolasi. Juli lalu, CNF melaporkan bahwa Rumble telah bermitra dengan MoonPay untuk meluncurkan Rumble Wallet, dompet kripto yang dirancang untuk memberikan kreator kontrol lebih langsung atas penghasilan mereka.

MoonPay akan menjadi penyedia on/off-ramp eksklusif untuk dompet tersebut. Peluncurannya direncanakan pada kuartal ketiga 2025, sehingga sistem pemberian tip Bitcoin saat ini dapat dilihat sebagai fondasi awal sebelum infrastruktur dompet sepenuhnya terintegrasi ke dalam platform.

Rumble Memperkuat Posisinya di Ruang Aset Digital

Jika ada yang bertanya apakah langkah ini hanya "proyek sampingan," jawabannya tampaknya tidak. Maret lalu, Rumble dilaporkan meningkatkan kepemilikan Bitcoin-nya sebesar 188 BTC.

Pembelian ini dipandang sebagai bagian dari strategi keuangan perusahaan untuk mendapatkan eksposur yang lebih jelas terhadap aset digital. Jadi, tidak hanya kreator "dipersilakan untuk mencoba Bitcoin," tetapi perusahaan itu sendiri memposisikan Bitcoin sebagai bagian dari fondasi operasionalnya.

Namun, masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Rumble dan Tether harus memastikan sistem pemberian tip ini tidak membingungkan pengguna baru. Meskipun Bitcoin semakin populer, banyak penonton mungkin tidak familiar dengan cara aset kripto disimpan, diamankan, dan ditransfer.