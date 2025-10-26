BursaDEX+
Platform video Rumble sedang mempersiapkan untuk meluncurkan fitur pemberian tip Bitcoin untuk 51 juta pengguna bulanannya pada Desember 2025. Fitur ini akan memungkinkan penonton untuk mengirim tip cryptocurrency secara langsung kepada kreator favorit mereka melalui kemitraan dengan raksasa stablecoin Tether.Platform video Rumble sedang mempersiapkan untuk meluncurkan fitur pemberian tip Bitcoin untuk 51 juta pengguna bulanannya pada Desember 2025. Fitur ini akan memungkinkan penonton untuk mengirim tip cryptocurrency secara langsung kepada kreator favorit mereka melalui kemitraan dengan raksasa stablecoin Tether.

Rumble Bermitra dengan Tether untuk Meluncurkan Pemberian Tip Bitcoin untuk Kreator Konten

Oleh: Brave Newcoin
2025/10/26 04:20
CEO Rumble Chris Pavlovski mengumumkan sistem baru pada 24 Oktober 2025, di Forum Plan ₿ di Lugano, Swiss. CEO Tether Paolo Ardoino bergabung dengannya di atas panggung untuk membahas kolaborasi tersebut, yang saat ini dalam fase pengujian.

"Saat ini, kami dalam fase pengujian, tetapi kami akan mulai meluncurkannya bersama Tether dalam beberapa minggu mendatang," kata Pavlovski selama pengumuman tersebut.

Demonstrasi pertama menunjukkan kreator konten David Freiheit menerima tip Bitcoin perdana platform melalui sistem Rumble Wallet baru. Ardoino memperkirakan peluncuran penuh antara awal hingga pertengahan Desember setelah pengembang memperbaiki bug kecil dan meningkatkan pengalaman pengguna.

Bagaimana Sistem Tip Bitcoin Bekerja

Fitur tipping beroperasi melalui dompet asli Rumble, dikembangkan dalam kemitraan dengan perusahaan pembayaran kripto MoonPay. Penggemar dapat mengirim tip Bitcoin langsung ke kreator tanpa menggunakan platform pembayaran tradisional yang mengenakan biaya tinggi.

Kreator menerima pembayaran instan dan dapat memilih untuk menarik atau menyimpan Bitcoin mereka. Sistem ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak kontrol atas penghasilan dibandingkan dengan pendapatan iklan atau langganan yang dikendalikan platform.

Ardoino menjelaskan bahwa integrasi ini memiliki beberapa tujuan. "Bitcoin dan stablecoin dapat melayani tidak hanya bagian populasi yang sangat penting bagi Tether—yaitu populasi pasar berkembang—tetapi juga dalam ekonomi utama seperti Amerika Serikat," ujarnya dalam forum tersebut.

Sumber: @rumblevideo

CEO Tether menekankan perlindungan terhadap sensor finansial. "Anda sebenarnya dapat menemukan kasus penggunaan untuk Bitcoin dan stablecoin yang benar-benar akan memberdayakan kreator, dan memberi mereka keamanan bahwa mereka tidak akan dikeluarkan dari bank karena apa yang mereka katakan."

Investasi Besar Tether di Rumble

Fitur tipping ini dibangun berdasarkan investasi Tether sebesar $775 juta di Rumble dari Desember 2024. Kesepakatan tersebut termasuk $250 juta dalam bentuk uang tunai langsung untuk inisiatif pertumbuhan dan penawaran tender untuk hingga 70 juta saham dengan harga $7,50 per saham.

Kemitraan ini mencerminkan strategi Tether untuk berkembang melampaui bisnis stablecoin intinya. Perusahaan melaporkan keuntungan $4,9 miliar pada Q2 2025 dan telah mengerahkan sekitar $4 miliar ke dalam investasi teknologi berbasis AS, dengan Rumble mewakili alokasi tunggal terbesar.

Rumble memposisikan dirinya sebagai alternatif kebebasan berbicara untuk YouTube, menarik kreator yang menginginkan moderasi konten yang lebih sedikit. Sikap anti-sensor platform ini selaras dengan filosofi terdesentralisasi Bitcoin, menjadikan integrasi kripto sebagai kecocokan yang alami.

Perbendaharaan Bitcoin Rumble yang Berkembang

Di luar tipping, Rumble telah mengadopsi Bitcoin sebagai aset perbendaharaan perusahaan. Perusahaan mengumumkan rencana untuk mengalokasikan hingga $20 juta cadangan kas ke Bitcoin pada November 2024.

Pada akhir Q2 2025, kepemilikan Bitcoin Rumble mencapai sekitar $25 juta. Data dari BitcoinTreasuries.NET menunjukkan perusahaan memegang 210,8 Bitcoin.

CEO Pavlovski memandang kepemilikan ini sebagai perlindungan terhadap inflasi. "Kepemilikan ini berpotensi berfungsi sebagai lindung nilai yang berharga terhadap inflasi dan tidak akan tunduk pada dilusi seperti banyak mata uang yang diterbitkan pemerintah yang terlalu banyak dicetak," katanya dalam pernyataan Maret 2025.

Mengapa Pembayaran Bitcoin Penting bagi Kreator

Integrasi ini dapat berdampak signifikan pada cara kreator konten menghasilkan uang. Platform tradisional sangat bergantung pada pendapatan iklan dan mengambil potongan besar dari penghasilan kreator. Tipping Bitcoin menawarkan beberapa keuntungan:

  • Biaya transaksi lebih rendah dibandingkan kartu kredit atau PayPal

  • Pembayaran instan tanpa masa tunggu

  • Aksesibilitas global untuk kreator di negara mana pun

  • Perlindungan dari pembekuan akun atau deplatforming

  • Tidak ada chargeback atau pembatalan pembayaran

CEO Block Jack Dorsey telah berulang kali menekankan bahwa Bitcoin membutuhkan kasus penggunaan pembayaran dunia nyata untuk berhasil. Dia memperingatkan bahwa tanpa adopsi luas dalam transaksi sehari-hari, Bitcoin akan gagal memenuhi tujuannya sebagai uang elektronik peer-to-peer seperti yang dimaksudkan oleh penciptanya, Satoshi Nakamoto.

51 juta pengguna bulanan Rumble mewakili salah satu jaringan pembayaran Bitcoin potensial terbesar. Jika fitur ini mendapatkan daya tarik, itu bisa mendorong platform lain seperti YouTube atau Twitch untuk mengembangkan sistem serupa.

Penerimaan Pasar dan Kinerja Saham

Saham Rumble (ticker: RUM) ditutup pada $7,14 pada hari pengumuman, naik 0,56%. Namun, saham tetap turun lebih dari 45% year-to-date, mencerminkan tantangan yang lebih luas di pasar streaming.

Perusahaan menghadapi persaingan dari platform mapan sambil membangun basis pengguna dan mengembangkan fitur baru. Sistem tipping Bitcoin merupakan pembeda yang dapat menarik kreator dan pemirsa yang ramah kripto.

Analis menyarankan fitur kripto mungkin membantu Rumble menarik kreator independen yang mencari alternatif untuk sistem keuangan tradisional. Platform ini memiliki 51 juta pengguna aktif bulanan pada Q2 2025, turun dari 59 juta pada Q1 2025, meskipun perusahaan menegaskan bahwa ini membuktikan kelekatan platform meskipun ada penurunan pasca-siklus pemilu.

Jalan ke Depan

Rumble terus memperluas infrastruktur kriptonya di luar tipping. Perusahaan sedang mengembangkan dompet digital dengan fitur lengkap bersama MoonPay yang akan memungkinkan pengguna untuk membeli, menyimpan, dan mengirim berbagai aset digital langsung melalui aplikasi Rumble.

Kemitraan dengan Tether menyediakan keahlian teknis dan dukungan finansial untuk membuat fitur-fitur ini andal dan ramah pengguna. Kedua perusahaan berbagi visi sistem terdesentralisasi yang memberi pengguna lebih banyak kontrol atas uang dan konten mereka.

Bagi kreator konten, opsi tipping Bitcoin menambahkan aliran pendapatan lain tanpa menggantikan metode monetisasi yang ada. Kreator masih dapat menghasilkan dari iklan dan langganan sambil juga menerima tip kripto dari pendukung.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

