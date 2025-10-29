Saham SharpLink (SBET): Merencanakan Penerapan Ethereum Senilai $200 Juta di Jaringan Linea

TLDR

SharpLink Gaming (SBET) berencana untuk mengerahkan $200 juta Ether ke jaringan Linea milik Consensys selama beberapa tahun untuk menghasilkan yield onchain.

Pengerahan ini mewakili 5,6% dari perbendaharaan 859.853 ETH SharpLink, saat ini bernilai $3,57 miliar, menjadikannya pemegang Ethereum korporat terbesar kedua.

Perusahaan akan menggunakan ether.fi untuk staking dan restaking, ditambah EigenCloud untuk layanan verifikasi terdesentralisasi, dengan Anchorage Digital Bank sebagai kustodian.

Yield akan berasal dari pengembalian staking native, reward restaking, dan insentif dari program Linea dan mitra di jaringan zkEVM layer-2.

Langkah ini mengikuti strategi yield DeFi serupa oleh ETHZilla (pengerahan $100M), Ethereum Foundation (45.000 ETH), dan bursa seperti Coinbase dan Crypto.com.

SharpLink Gaming mengumumkan rencana untuk mengerahkan Ether senilai $200 juta dari perbendaharaan perusahaannya ke jaringan Linea milik Consensys. Inisiatif multi-tahun ini mewakili 5,6% dari total kepemilikan ETH perusahaan.

Perusahaan yang terdaftar di Nasdaq ini saat ini memegang 859.853 ETH dengan nilai sekitar $3,57 miliar. Ini menjadikan SharpLink sebagai pemegang korporat Ethereum terbesar kedua, mengendalikan 0,71% dari total pasokan.

Pengerahan ini akan menggunakan infrastruktur zkEVM layer-2 Linea. Perusahaan berharap untuk menghasilkan pengembalian melalui berbagai saluran termasuk staking, restaking, dan insentif jaringan.





SharpLink Gaming Ltd., SBET



SharpLink akan bekerja sama dengan ether.fi untuk layanan staking dan restaking. Perusahaan juga akan memanfaatkan layanan verifikasi terdesentralisasi EigenCloud.

Staking melibatkan penguncian aset kripto untuk membantu mengamankan jaringan blockchain sebagai imbalan untuk mendapatkan reward. Restaking memungkinkan pengguna untuk menggunakan kembali aset yang di-stake untuk mendukung layanan tambahan dan mendapatkan pengembalian ekstra.

Anchorage Digital Bank akan berfungsi sebagai kustodian yang memenuhi syarat untuk mengelola aset di bawah perlindungan institusional. Perusahaan menekankan bahwa pendekatan yang mengutamakan kontrol ini selaras dengan persyaratan tata kelola dan kepatuhan untuk perusahaan publik.

Strategi Generasi Yield

Strategi ini menggabungkan tiga aliran yield utama menurut perusahaan. Pertama, SharpLink akan mendapatkan pengembalian staking native pada kepemilikan Ether-nya.

Kedua, perusahaan berencana untuk mengakses staking dan restaking tingkat institusional melalui ether.fi. Ketiga, perusahaan berharap menerima insentif dari Linea dan program mitra.

Desain zkEVM Linea menawarkan penyelesaian yang lebih cepat dan biaya lebih rendah dibandingkan dengan jaringan utama Ethereum. Perusahaan mengatakan fitur-fitur ini diperlukan untuk alur kerja institusional.

Tren Industri Menuju Yield DeFi

SharpLink bukanlah pemegang utama pertama yang mengejar strategi yield DeFi. ETHZilla mengumumkan pada September bahwa mereka akan mengerahkan $100 juta ETH ke ether.fi.

ETHZilla saat ini menempati peringkat kelima sebagai pemegang perbendaharaan Ethereum terbesar dengan 102.326 ETH. Ethereum Foundation mengerahkan 45.000 ETH ke protokol DeFi termasuk Spark dan Compound pada Februari.

Kebijakan perbendaharaan yayasan dari Juni menguraikan rencana untuk bergerak melampaui kepemilikan pasif. Sekarang mereka melakukan staking dan mengerahkan ETH di berbagai protokol DeFi.

Bursa terpusat telah bergabung dengan tren ini. Coinbase bermitra dengan protokol peminjaman DeFi Morpho pada September untuk memungkinkan pengguna meminjamkan stablecoin USDC untuk yield hingga 10,8%.

Crypto.com mengumumkan rencana pada Oktober untuk mengintegrasikan Morpho ke dalam blockchain Cronos-nya. Pengguna akan dapat menyetor wrapped ETH dan aset lainnya untuk mendapatkan yield stablecoin melalui vault peminjaman nanti tahun ini.

Co-CEO Joseph Chalom mengatakan tujuannya adalah untuk membuka staking, restaking dan insentif DeFi tanpa mengorbankan perlindungan. Pendiri Consensys Joseph Lubin, yang juga menjabat sebagai ketua SharpLink, mengatakan Linea bertujuan untuk membuat pengerahan ether lebih produktif.

SharpLink menguraikan peta jalan yang lebih luas dengan Consensys untuk bersama-sama mengembangkan alat pasar modal di Linea. Ini termasuk penggalangan modal on-chain, alat likuiditas yang dapat diprogram, dan strategi ekuitas yang ditokenisasi sebagai proyek masa depan.

Postingan SharpLink (SBET) Stock: Plans $200 Million Ethereum Deployment on Linea Network pertama kali muncul di CoinCentral.