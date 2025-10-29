BursaDEX+
Persaingan ETF Solana Memanas saat Grayscale Bergabung dengan Bitwise di Wall Street

Oleh: CryptoNews
2025/10/29 23:01

Grayscale Investments meluncurkan ETF Trust Solana di NYSE Arca pada hari Selasa, menjadi produk staking pertama perusahaan yang terdaftar di bawah standar pencatatan generik yang disetujui SEC.

Langkah ini mengintensifkan persaingan di pasar ETF Solana yang baru lahir, di mana produk debut Bitwise telah meraih arus masuk sebesar $69,5 juta pada hari pertama.

Peluncuran ini memperluas jajaran aset digital Grayscale di luar Bitcoin dan Ethereum, menawarkan investor eksposur ke blockchain proof-of-stake Solana melalui wrapper yang diperdagangkan di bursa yang familiar.

GSOL kini bergabung dengan BSOL milik Bitwise dan SSK milik Rex-Osprey sebagai ETF Solana ketiga yang diperdagangkan di bursa AS.

Grayscale Masuk Dengan Struktur Staking-Enabled

GSOL memiliki rasio biaya 0,35% dan memegang 525.387 token SOL, dengan 74,89% saat ini di-stake untuk menghasilkan rewards jaringan.

Grayscale bermaksud meneruskan 77% dari semua rewards staking kepada investor secara bersih, berpotensi menambahkan pengembalian tahunan 5-6% berdasarkan hasil staking Solana historis sebesar 6-8%.

Dana ini pertama kali diluncurkan sebagai trust privat pada 2021, terdaftar di OTCQX pada 2023, dan mulai staking pada Oktober 2025.

Inkoo Kang, Senior Vice President ETF di Grayscale, membingkai peluncuran ini sebagai bukti bahwa aset digital termasuk dalam "portofolio modern" bersama dengan ekuitas dan obligasi tradisional.

Kristin Smith, Presiden Solana Policy Institute, juga mencatat bahwa staking ETP memungkinkan investor "untuk membantu mengamankan jaringan, mempercepat inovasi bagi pengembang, dan mendapatkan rewards dari salah satu aset paling dinamis dalam keuangan modern."

Produk ini tidak terdaftar di bawah Investment Company Act tahun 1940, yang berarti tidak memiliki perlindungan regulasi dari ETF dan reksa dana tradisional.

Grayscale menekankan bahwa GSOL mewakili eksposur tidak langsung ke Solana dan membawa risiko signifikan, termasuk potensi kehilangan pokok.

Bitwise Mendominasi Arus ETF Solana Awal

ETF Solana Bitwise meraih $69,5 juta pada debutnya 28 Oktober, hampir enam kali lipat dari $12 juta yang dikumpulkan oleh produk pesaing Rex-Osprey.

BSOL men-stake 100% token SOL yang dimilikinya secara in-house untuk memberikan hasil jaringan Solana penuh kepada investor, mengenakan biaya manajemen 0,20% yang telah dibebaskan untuk tiga bulan pertama.

Matt Hougan, Chief Investment Officer Bitwise, mengatribusikan antusiasme institusional pada kepemimpinan pendapatan on-chain Solana.

"Investor institusional menyukai ETF, dan mereka menyukai pendapatan," katanya.

SSK milik Rex-Osprey mengambil pendekatan berbeda, memegang 54% dalam Solana langsung, 43,5% dalam CoinShares ETP yang terdaftar di Swiss, dan sisanya dalam JitoSOL dan uang tunai, dengan rewards staking bulanan diklasifikasikan sebagai pengembalian modal untuk tujuan pajak.

Meskipun sentimen positif seputar ETF, pasar tetap berhati-hati tentang aksi harga jangka pendek.

Trader di Polymarket memberikan Solana hanya peluang 28% untuk mencapai all-time high baru sebelum 2026, dengan SOL diperdagangkan pada $200 hari ini, naik hampir 1% dalam 24 jam.

Solana ETF Race Heats Up as Grayscale Joins Bitwise on Wall StreetSumber: Polymarket

Solana Menantang Dominasi Institusional Ethereum

Berbicara dengan Cryptonews, Maria Carola, CEO StealthEX, memandang peluncuran ETF Solana sebagai momen penentu dalam pertarungan untuk dominasi blockchain Layer 1.

"Peluncuran ETF spot pada Solana adalah sinyal yang telah muncul dalam pertarungan berkepanjangan untuk dominasi di ruang blockchain Layer 1," katanya.

"Untuk pertama kalinya, investor institusional diundang untuk mempertimbangkan Solana sebagai aset makro yang berdiri sendiri."

Carola mencatat bahwa proyeksi arus masuk ETF sebesar $3 miliar selama 12-18 bulan ke depan bergantung pada Solana mempertahankan momentum 2024 dalam ekspansi DeFi dan stabilitas jaringan.

Dia mengakui bahwa sementara Solana menawarkan keunggulan teknologi dalam kecepatan dan skalabilitas, "fundamental Ethereum, seperti stabilitas, reputasi institusional, dan integrasi ke dalam sistem keuangan global, yang mempertahankan kepemimpinannya."

Ethereum saat ini memegang lebih dari $60 miliar yang terkunci di DeFi dengan ekosistem staking matang yang terus menetapkan standar bagi investor institusional yang mencari prediktabilitas dan keandalan.

Namun, Carola menyarankan model koeksistensi potensial di mana "Ethereum berfungsi sebagai lapisan kepercayaan dan penyelesaian yang mendasari dalam ekonomi on-chain, sementara Solana menjadi mesin eksekusi berkinerja tingginya."

Dia menambahkan bahwa jika proyeksi arus masuk ETF terpenuhi pada akhir 2025, "Solana bisa menjadi blockchain pertama sejak Ethereum yang menembus batas kaca institusional."

Momentum Regulasi Terbangun di Berbagai Blockchain

Gelombang ETF Solana mengikuti persetujuan Hong Kong pada Oktober terhadap dana spot SOL China Asset Management, yang mulai diperdagangkan pada 27 Oktober dengan investasi minimum $100.

Produk ini memiliki biaya manajemen 0,99% dan rasio biaya total 1,99%, menjadikan Solana sebagai cryptocurrency ketiga, setelah Bitcoin dan Ethereum, yang menerima izin ETF spot di wilayah tersebut.

Beberapa penerbit AS, termasuk VanEck, Canary Capital, Franklin Templeton, Fidelity, dan CoinShares, juga telah menerima persetujuan untuk proposal ETF Solana.

Baru-baru ini, analis Bloomberg Eric Balchunas juga mengkonfirmasi bahwa SEC diperkirakan akan menyetujui ETF Hedera dan Litecoin pertama, dengan pemberitahuan pencatatan untuk produk HBAR dan LTC Canary dijadwalkan pada 28 Oktober.

