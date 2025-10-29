Persaingan ETF Solana Memanas saat Grayscale Bergabung dengan Bitwise di Wall Street

Grayscale Investments meluncurkan ETF Solana Trust-nya di NYSE Arca pada hari Selasa, menjadi produk staking pertama perusahaan yang naik daftar di bawah standar pencatatan generik yang disetujui SEC baru. Langkah ini mengintensifkan persaingan di pasar ETF Solana yang baru lahir, di mana produk debut Bitwise telah meraih aliran masuk sebesar $69,5 juta pada hari pertama. Peluncuran ini memperluas jajaran aset digital Grayscale di luar Bitcoin dan Ethereum, menawarkan investor eksposur ke blockchain proof-of-stake Solana melalui wrapper yang diperdagangkan di bursa yang familiar. GSOL kini bergabung dengan BSOL dari Bitwise dan SSK dari Rex-Osprey sebagai ETF Solana ketiga yang diperdagangkan di bursa AS. Grayscale Masuk Dengan Struktur Staking-Enabled GSOL memiliki rasio biaya 0,35% dan memegang 525.387 token SOL, dengan 74,89% saat ini di-stake untuk menghasilkan rewards jaringan. Grayscale bermaksud untuk meneruskan 77% dari semua rewards staking kepada investor secara bersih, berpotensi menambahkan pengembalian tahunan 5-6% berdasarkan hasil staking Solana historis sebesar 6-8%. Dana ini pertama kali diluncurkan sebagai trust privat pada 2021, terdaftar di OTCQX pada 2023, dan mulai staking pada Oktober 2025. Inkoo Kang, Senior Vice President ETF di Grayscale, membingkai peluncuran ini sebagai bukti bahwa aset digital termasuk dalam "portofolio modern" bersama dengan ekuitas dan obligasi tradisional. Kristin Smith, Presiden Solana Policy Institute, juga mencatat bahwa staking ETP memungkinkan investor "untuk membantu mengamankan jaringan, mempercepat inovasi bagi pengembang, dan mendapatkan rewards pada salah satu aset paling dinamis dalam keuangan modern." Produk ini tidak terdaftar di bawah Investment Company Act tahun 1940, yang berarti tidak memiliki perlindungan regulasi dari ETF dan reksa dana tradisional. Grayscale menekankan bahwa GSOL mewakili eksposur tidak langsung ke Solana dan membawa risiko signifikan, termasuk potensi kehilangan pokok. Bitwise Mendominasi Aliran ETF Solana Awal ETF Solana Bitwise meraih $69,5 juta pada debutnya tanggal 28 Oktober, hampir enam kali lipat dari $12 juta yang dikumpulkan oleh produk pesaing Rex-Osprey. BSOL men-stake 100% token SOL yang dimilikinya secara internal untuk memberikan hasil jaringan Solana penuh kepada investor, mengenakan biaya manajemen 0,20% yang telah dibebaskan untuk tiga bulan pertama. Matt Hougan, Chief Investment Officer Bitwise, mengatribusikan antusiasme institusional pada kepemimpinan pendapatan on-chain Solana. "Investor institusional menyukai ETF, dan mereka menyukai pendapatan," katanya. SSK dari Rex-Osprey mengambil pendekatan berbeda, memegang 54% dalam Solana langsung, 43,5% dalam CoinShares ETP yang terdaftar di Swiss, dan sisanya dalam JitoSOL dan uang tunai, dengan rewards staking bulanan diklasifikasikan sebagai pengembalian modal untuk tujuan pajak. Meskipun sentimen positif seputar ETF, pasar tetap berhati-hati tentang aksi harga jangka pendek. Trader di Polymarket memberikan Solana hanya peluang 28% untuk mencapai all-time high baru sebelum 2026, dengan SOL diperdagangkan pada $200 hari ini, naik hampir 1% selama 24 jam. Sumber: Polymarket Solana Menantang Dominasi Institusional Ethereum Berbicara dengan Cryptonews, Maria Carola, CEO StealthEX, memandang peluncuran ETF Solana sebagai momen penentu dalam pertarungan untuk dominasi blockchain Layer 1. "Peluncuran ETF spot pada Solana adalah sinyal yang telah muncul dalam pertarungan berkepanjangan untuk dominasi di ruang blockchain Layer 1," katanya. "Untuk pertama kalinya, investor institusional diundang untuk mempertimbangkan Solana sebagai aset makro mandiri." Carola mencatat bahwa proyeksi aliran masuk ETF sebesar $3 miliar dalam 12-18 bulan ke depan bergantung pada Solana mempertahankan momentum 2024 dalam ekspansi DeFi dan stabilitas jaringan. Dia mengakui bahwa sementara Solana menawarkan keunggulan teknologi dalam kecepatan dan skalabilitas, "fundamental Ethereum, seperti stabilitas, reputasi institusional, dan integrasi ke dalam sistem keuangan global, yang mempertahankan kepemimpinannya." Ethereum saat ini memegang lebih dari $60 miliar terkunci di DeFi dengan ekosistem staking matang yang terus menetapkan standar bagi investor institusional yang mencari prediktabilitas dan keandalan. Namun, Carola menyarankan model koeksistensi potensial di mana "Ethereum berfungsi sebagai lapisan kepercayaan dan penyelesaian yang mendasari dalam ekonomi on-chain, sementara Solana menjadi mesin eksekusi berkinerja tingginya." Dia menambahkan bahwa jika proyeksi aliran masuk ETF terpenuhi pada akhir 2025, "Solana bisa menjadi blockchain pertama sejak Ethereum yang menembus batas kaca institusional." Momentum Regulasi Berkembang Di Berbagai Blockchain Gelombang ETF Solana mengikuti persetujuan Hong Kong pada Oktober terhadap dana spot SOL China Asset Management, yang mulai diperdagangkan pada 27 Oktober dengan investasi minimum $100. Produk ini membawa biaya manajemen 0,99% dan rasio biaya total 1,99%, menjadikan Solana cryptocurrency ketiga, setelah Bitcoin dan Ethereum, yang menerima izin ETF spot di wilayah tersebut. Beberapa penerbit AS, termasuk VanEck, Canary Capital, Franklin Templeton, Fidelity, dan CoinShares, juga telah menerima persetujuan untuk proposal ETF Solana. 