Pasar skin CS2 kehilangan 14 miliar dalam semalam. Apakah "emas elektronik" Generasi Z tidak lagi menarik?

Ditulis oleh: Wang Dong, Phoenix.com Baru-baru ini, banyak orang telah melihat postingan di media sosial tentang "menampung mahasiswa patah hati." Sekilas, ini tampak seperti meme, tetapi penelusuran cepat melalui grup QQ dan forum mengungkapkan bahwa sejumlah besar pria patah hati memang sedang diproduksi. Banyak dari mereka baru saja mengalami kegagalan investasi besar pertama mereka: Namun, mahasiswa laki-laki ini tidak sepenuhnya berinvestasi di saham A maupun membeli emas dengan harga tinggi. Yang menyebabkan mereka begitu tertekan adalah pasar perdagangan skin virtual untuk game tembak-menembak CS2. Menurut laporan media, pasar kehilangan $2 miliar (sekitar 14,2 miliar RMB) pada tanggal 24 saja. Aset tak terhitung banyaknya orang berubah menjadi abu dalam semalam (ini adalah hiperbola; dalam kenyataannya, hanya butuh beberapa jam). Tunggu sebentar, bukankah CS2 adalah game tembak-menembak? Mengapa kedengarannya seperti pasar saham? Yah, ini cerita panjang. Keruntuhan itu menghancurkan; berapa banyak orang yang menghabiskan malam tanpa tidur? Berhari-hari kemudian, menghadapi akun kosong, para penjual kembali skin CS akan mengingat sore yang jauh itu ketika Valve (pengembang CS2) mengumumkan pembukaan alkimia skin. Kamis lalu, Valve mengumumkan pembaruan game "rutin", yang mencakup klausul yang mengejutkan banyak orang. Singkatnya, skin pisau dan sarung tangan tingkat atas yang sebelumnya hanya bisa didapatkan dengan membuka peti sekarang dapat dibuat menggunakan skin tingkat lebih rendah. Sebagai contoh, apa yang dulunya berlian alami sekarang dapat disintesis dari manik-manik kaca. Bagaimana harganya tidak turun? Peraturan ini secara langsung berdampak pada pasar perdagangan skin CS yang sudah lama berdiri. Di CS2, satu kotak berharga sekitar 17 RMB, dengan peluang hanya 0,26% untuk mendapatkan skin tingkat atas. Skin pisau dan sarung tangan dianggap sebagai item kosmetik tingkat atas. Jelas, terlalu sulit untuk mendapatkan skin pisau dan sarung tangan sendiri, jadi cara terbaik adalah membelinya dari pasar. Kelangkaan mendorong nilai naik. Jika Anda ingin membeli skin pisau atau sarung tangan dalam kondisi baik, beberapa ribu yuan sudah cukup untuk berteman. Tidak jarang menemukan skin yang berharga ratusan ribu yuan. Namun, di bawah kebijakan baru Valve, skin merah kualitas lebih rendah sekarang dapat dibuat menjadi skin emas tingkat atas, yang disebut netizen: "Alkimia Kulit Merah". Tak terhitung pemain masuk ke akun mereka, menggali senjata tingkat merah yang telah lama terlupakan, dan melemparkan diri mereka ke dalam penempaan pedang: Dengan teknik penempaan, peralatan tingkat atas yang dulunya dianggap ilahi menjadi tidak lagi langka. Harga pisau kupu-kupu yang populer telah turun setengahnya: Mereka yang paling terpukul adalah "pemandu belanja" (istilah kesayangan yang digunakan pemain untuk merujuk pada perantara yang menjual kembali skin) yang telah menimbun sejumlah besar skin. Seseorang kehilangan 600.000 dalam satu malam: Beberapa mahasiswa bahkan memasukkan semua biaya hidup mereka ke dalamnya. Di obrolan grup, semua orang meratap dan meratapi: Di media sosial, orang-orang dengan keras mengkritik pemilik Valve, Gabe Newell. Selain asisten penjualan, pemain profesional dengan banyak skin juga terpukul keras. Setelah membersihkan inventarisnya, Spinx dari tim MOUZ menulis postingan tulus di Twitter: "Semua orang memiliki mimpi, dan hidup semua orang indah." Meskipun tidak ada kepingan salju yang tidak bersalah, beberapa orang dengan berani melangkah ke dalam longsoran salju. Terkadang, Anda tidak melakukan apa-apa, dan permainan secara otomatis dimenangkan pada akhirnya. Mantan pemain profesional Niko lolos dari keruntuhan pasar karena dia tidak pernah menjual kembali skin game. Dia mengungkapkan simpati bagi mereka yang berinvestasi dalam perdagangan perhiasan: Orang-orang seperti NiKo yang memiliki rumah besar adalah minoritas; kebanyakan pemain mengatakan mereka hanya menganggapnya berisik. Dalam pandangan mereka, anjing-anjing yang menderita kerugian besar pantas mendapatkan nasib mereka. Ini awalnya adalah game yang berfokus pada hiburan dan kompetisi, tetapi sekarang telah berubah menjadi kekacauan oleh para penjual kembali yang menjual kembali skin dalam game. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menghilangkan mereka semua dan mengembalikan ketertiban ke komunitas CS. Dalam pandangan mereka, kebijakan baru Gabe Newell yang keras sebenarnya adalah keuntungan besar bagi pemain biasa. Skin yang dulunya eksklusif dan eksklusif, sekarang tersedia untuk orang biasa. Pemain yang mengenakan sandal jerami sehari sebelumnya kini tinggal di vila tepi laut. Serangan terbaru Gabe Newell tidak kurang dari mematikan; dia bisa membunuh seseorang dalam sepuluh langkah dan tidak meninggalkan jejak selama seribu mil; dia menyelesaikan tugasnya dan menghilang tanpa jejak. Jadi, apakah Gabe Newell (GabeN) benar-benar orang suci yang dengan sepenuh hati peduli pada para pemain? Mungkin tidak sesederhana itu. Bagaimana pasar cyber multi-miliar dolar diciptakan? Menghasilkan uang dengan menjual skin dalam game adalah model keuntungan umum untuk hampir semua game online. Menambahkan mekanisme kotak jarahan ke game juga sangat mainstream, dan bahkan sistem mikrotransaksi dalam game bukanlah hal baru. Tetapi hanya game Valve yang telah melahirkan pasar over-the-counter yang begitu besar. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari rencana hati-hati oleh Gabe Newell dan Valve. "Akar dari semua kejahatan" adalah Team Fortress 2, game yang dirilis oleh Valve pada tahun 2007. Dalam game ini, Valve memperkenalkan sistem topi di mana pemain dapat membeli berbagai jenis topi untuk karakter mereka. Topi-topi ini tidak mempengaruhi keseimbangan game dan murni dekoratif. Beberapa topi ini akan jatuh dalam game, beberapa dapat dibuat, dan beberapa memerlukan penyelesaian misi... Tentu saja, Anda juga dapat membayar uang untuk membuka kotak dan mendapatkannya secara langsung. Karena perbedaan dalam penampilan, efek khusus, dan tingkat drop, banyak topi langka dan dicari dengan cepat muncul dalam game. Pemain yang tidak bisa mendapatkannya memilih untuk membelinya dari pemain lain. Gabe Newell menepuk dahinya: "Jika seseorang ingin menghasilkan uang ini, mengapa bukan saya?" Jadi Valve meluncurkan platform perdagangan resmi di mana semua orang dapat membeli dan menjual dengan bebas. Valve tidak ikut campur; hanya mengambil potongan. Antusiasme pemain jauh melebihi harapan Gabe Newell. Sistem perdagangan menjadi semakin populer, bahkan menyebabkan inflasi dan deflasi... Gabe Newell (GabeN) menyadari ini tidak akan berhasil dan harus menganggapnya serius. Pada tahun 2012, Valve mempekerjakan ekonom sungguhan untuk membantu mereka merancang dan mengoptimalkan sistem ekonomi mereka; orang ini ditunjukkan di bawah ini: Namanya adalah Yannis Varoufakis, dan dia adalah profesor ekonomi di Universitas Athena. Selama waktunya di Valve, gelarnya adalah "Penasihat Ekonomi Internal." Masih ada beberapa artikel yang dia publikasikan di situs web resmi Valve, tetapi saya pribadi tidak terlalu memahaminya dengan baik. Singkatnya, Valve benar-benar telah melakukan banyak upaya untuk menciptakan sistem ekonomi virtual yang kompleks. Menurut Yannis Varoufakis, sistem ini lebih kompleks daripada sistem ekonomi banyak negara kecil di dunia. Dia tentu memiliki hak untuk mengatakan itu, karena dua tahun setelah meninggalkan Valve, dia menjadi Menteri Keuangan Yunani. CS:GO, yang dirilis pada tahun 2013, dapat dianggap sebagai puncak dari sistem ini. Di CS:GO, pemain dapat memperoleh skin dengan membuka kasus dan membuatnya. Skin dibagi menjadi tingkatan berbeda seperti putih, biru, ungu, merah, dan emas. Setiap skin memiliki tingkat keausan, yang mempengaruhi kelangkaannya. Skin yang sama dapat memiliki harga yang sangat berbeda tergantung pada tingkat keausannya. Selain skin, ada juga sistem stiker terpisah, yang dibagi menjadi tanda tangan pemain, logo tim, dan pola. Setiap jenis stiker dibagi lagi menjadi tingkatan yang berbeda. Selain stiker, beberapa skin juga memiliki pola dan tekstur unik, "StatTrak (penghitung)" dan berbagai atribut lainnya; ... Singkatnya, skin CS dapat dikombinasikan dalam ribuan cara berbeda, masing-masing dengan ID unik dan bahkan catatan transaksi yang dapat dilacak, beberapa versi di depan NFT saat ini. Anda lihat, hal ini lahir untuk perdagangan. Jadi, tidak lama setelah perilisannya, pasar seputar skin berkembang pesat. Video unboxing langsung telah menjadi kunci untuk menarik pemirsa bagi banyak streamer. Ketika item tingkat atas seperti Senapan Sniper Dragon Lore atau Pisau Kupu-kupu dibuka, kegilaan kolektif dari streamer dan obrolan tidak dapat dihindari. Di pasar, semua jenis cerita tentang menjadi kaya dalam semalam mulai muncul, seperti mendapatkan skin senjata tingkat atas dan menukarnya dengan rumah, atau pisau yang dapat menutupi empat tahun biaya kuliah. Namun, pada tahap ini, cerita tentang menjadi kaya dalam semalam masih terbatas pada pembukaan. Sekitar tahun 2020 atau 2021, sejumlah besar spekulan mulai memasuki pasar, dan skin CS mulai dibandingkan dengan cryptocurrency dan NFT, menyebabkan harga tiba-tiba naik. Dengan spekulasi yang begitu gila, nilai ganda hampir bukan masalah besar, dan bahkan kenaikan seratus kali lipat tidak jarang. Banyak orang mulai mempromosikan skin CS sebagai Bitcoin berikutnya, dan mereka yang ketinggalan akan mengalami masa sulit: Counter-Strike (CS) secara bertahap berubah dari game kompetitif menjadi platform derivatif keuangan besar. Pada puncaknya, seluruh pasar skin CS dinilai lebih dari $6 miliar (sekitar 43 miliar RMB). Pengguna utama yang aktif di pasar ini juga berubah dari gamer menjadi spekulan. Sampai Kamis gila itu. Adapun mengapa Valve akan menghancurkan fondasinya sendiri, alasannya cukup sederhana: Ini sama sekali bukan Tembok Besar milik Valve. Menurut aturan Valve, transaksi resmi tidak hanya dikenakan biaya 15%, tetapi juga membuat penarikan selanjutnya sulit. Oleh karena itu, tempat perdagangan utama saat ini adalah platform pihak ketiga, dan tidak peduli seberapa tinggi harga didorong naik, Valve tidak menerima sepeser pun. Orang-orang ini tidak hanya tidak membayar pajak kepada Gabe Newell, mereka bahkan tidak masuk ke dalam game. Sekarang kebijakan baru diterapkan, pemain tidak perlu lagi khawatir membuka skin merah yang tidak berharga; mereka dapat menggunakannya untuk alkimia. Ini memberi pemain biasa lebih banyak motivasi untuk membuka peti. Skin yang sebelumnya murah sekarang dapat dijual dengan harga yang layak; skin yang sebelumnya terlalu mahal sekarang terjangkau bagi pemain biasa. Likuiditas di pasar resmi juga meningkat secara dramatis. Pasar berfluktuasi, dan beberapa orang akan selalu kalah, tetapi Gabe Newell, atau pemain besar, selalu menang. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Sistem ekonomi Valve selalu sangat kontroversial. Baru sebulan yang lalu, komunitas CS diguncang oleh penipuan mengejutkan: insiden Black Egg. Yang disebut "telur hitam" mengacu pada stiker tim waktu terbatas yang dirilis selama Kejuaraan Stockholm 2021. Stiker yang tampaknya biasa ini melihat harganya meroket dari 5 yuan menjadi 3.000 yuan hanya dalam dua bulan, dari Juli hingga September tahun ini. Banyak orang mengatakan bahwa Black Egg akan menjadi "Holographic Titan" berikutnya. Holographic Titan, stiker eksklusif untuk tim Titans yang dirilis pada tahun 2014, menjadi tidak berlanjut setelah Titans bubar. Harganya, yang dimulai dari beberapa sen, telah meroket menjadi ratusan ribu RMB. Mereka yang khawatir ketinggalan Holographic Titan semuanya masuk ke Black Egg. Namun, meskipun skin ini tidak lagi tersedia, ada sejumlah besar orang yang memilikinya, jadi tidak ada alasan untuk dijual dengan harga setinggi itu. Tentu saja, setelah mencapai tinggi 3.000 yuan, harga telur hitam anjlok menjadi beberapa puluh yuan hanya dalam dua hari. Harga mungkin kembali ke rasionalitas, tetapi uang tidak akan kembali. 