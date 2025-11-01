Ancaman Kuantum: Bagaimana Mesin Baru Dapat Memecahkan Kode Bitcoin

Seiring komputasi kuantum semakin mendekati kelayakan dunia nyata, para ahli memperingatkan bahwa fondasi kriptografi Bitcoin suatu hari bisa dibobol.

Mesin Yang Bisa Mematahkan Matematika

Komputer kuantum tidak berpikir seperti mesin biasa. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip aneh mekanika kuantum — partikel yang ada dalam beberapa keadaan sekaligus — mereka dapat memproses perhitungan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Komputer yang cukup kuat untuk mengeksploitasi itu sepenuhnya bisa, secara teori, membongkar enkripsi yang mengamankan hampir setiap aset digital yang ada.

Bagi kebanyakan orang, itu masih terdengar seperti fiksi ilmiah. Bagi yang lain, ini adalah bom waktu.

Seorang Pemodal Ventura Melihat ke Depan

Pada Kongres Blockchain Global di Dubai, Amit Mehra, partner di Borderless Capital, menggambarkan fokus perusahaannya yang semakin besar pada ketahanan kuantum — teknologi yang dirancang untuk melindungi blockchain dari serangan kuantum sebelum ancaman itu tiba.

Menurutnya, industri telah terlena dalam kepuasan diri. "Ketika teknologi chip dan daya komputasi meningkat secepat ini, timeline bisa runtuh dalam semalam," kata Mehra. Dia memprediksi terobosan berarti bisa muncul sebelum akhir dekade ini, memperingatkan bahwa sistem proof-of-work seperti Bitcoin akan menjadi yang pertama merasakan dampaknya.

Enkripsi Bitcoin dalam Risiko

Setiap dompet dan transaksi Bitcoin bergantung pada kunci kriptografi — kunci matematika yang sangat besar yang dirancang agar tidak mungkin ditebak. Komputasi kuantum mengancam untuk membuat kunci-kunci tersebut dapat ditebak kembali. Sistem yang mampu menjalankan algoritma Shor pada skala yang cukup besar bisa, secara teori, mendapatkan kunci privat dari kunci publik, membuat dompet tradisional tidak berdaya.

Jika itu terjadi, kepemilikan itu sendiri menjadi tidak berarti. Setiap koin, setiap NFT, setiap aset terenkripsi bisa dicuri atau dipalsukan.

Alarm Dari Sisi Pasar

Tidak semua orang puas menunggu para akademisi. Charles Edwards, pendiri dana aset digital Capriole Investments, telah membunyikan alarm selama berbulan-bulan. Dalam sebuah postingan baru-baru ini di X, dia mengklaim Bitcoin hanya memiliki jendela waktu singkat untuk berkembang sebelum aset tradisional seperti emas secara permanen mengalahkannya.

"Ini adalah keadaan darurat," tulisnya. "Kita punya waktu setahun untuk memilih solusi."

Peringatan kerasnya bergema karena ia membingkai ulang risiko kuantum bukan sebagai debat ilmiah, tetapi sebagai masalah bisnis eksistensial — yang bisa membentuk kepercayaan investasi pada Bitcoin selama bertahun-tahun.

Perlombaan Senjata Diam-diam dalam Kriptografi

Beberapa proyek blockchain telah mulai bereksperimen dengan enkripsi pasca-kuantum — pertahanan matematika baru yang dirancang untuk menahan dekripsi kuantum.

Awal tahun ini, SUI Research memperkenalkan kerangka kerja yang mampu melindungi jaringan seperti Near, Solana, dan Cosmos tanpa fork yang mengganggu atau reset alamat. Tetapi untuk raksasa seperti Bitcoin dan Ethereum, yang protokolnya sudah tertanam dalam, memasang perlindungan semacam ini akan jauh lebih kompleks.

Sementara itu, pemerintah-pemerintah besar menganggap serius ancaman kuantum. Menurut laporan Bloomberg, Departemen Perdagangan AS sedang mempertimbangkan investasi baru di bidang ini — tidak hanya untuk bersaing dengan kemajuan China, tetapi juga untuk mengamankan infrastruktur kriptografi Amerika sendiri.

Balapan Melawan Waktu

Pertanyaannya bukan lagi apakah komputasi kuantum akan tiba, tetapi kapan. Bagi Mehra dan investor lainnya, bahayanya terletak pada meremehkan percepatannya.

"Kripto dibangun dengan asumsi bahwa masalah tertentu akan selalu mustahil untuk dipecahkan," kata Mehra. "Komputasi kuantum sedang menulis ulang asumsi itu."

Saat para peneliti dan pengembang berlomba untuk merancang lapisan keamanan pasca-kuantum baru, industri kripto menghadapi tantangan paling paradoks — mempertahankan kebebasan terdesentralisasi dari garis depan kemajuan teknologi itu sendiri.

