Penutupan pemerintah AS berlanjut, dengan tiga hari tersisa untuk menyamai rekor terlama.

PANews melaporkan pada 2 November bahwa, menurut Zhitong Finance, penutupan pemerintah federal AS saat ini, yang dimulai pada 1 Oktober, telah memasuki hari ke-32, menetapkan rekor baru sebagai penutupan pemerintah terlama kedua dalam sejarah AS. Hanya tinggal 3 hari lagi untuk menyamai rekor 35 hari untuk penutupan pemerintah terlama dalam sejarah AS. Selama sebulan terakhir, masyarakat Amerika telah sangat terpengaruh oleh penutupan tersebut. Pembayaran gaji lebih dari satu juta tentara AS telah menjadi masalah, dan sekitar 42 juta orang, yang mewakili seperdelapan populasi AS, telah menghadapi kekurangan makanan pada November. Namun, kedua partai tetap mengalami kebuntuan. Wakil Presiden AS Vance bahkan menyatakan bahwa penutupan tersebut dapat berlanjut hingga akhir November.