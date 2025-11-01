Menteri Keuangan AS Scott Bessent Memuji Ketahanan Bitcoin

Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperingati ulang tahun ke-17 white paper Bitcoin pada hari Jumat dengan postingan di X memuji ketahanan jaringan dan menambahkan sindiran kepada Demokrat Senat, mengatakan sistem tersebut "tidak pernah mati" dan menyiratkan bahwa para pembuat undang-undang dapat "belajar sesuatu dari itu." Komentar tersebut berfungsi ganda sebagai sinyal kebijakan dan sikap partisan.

Tanggal 31 Oktober memiliki makna khusus dalam dunia kripto. Ini adalah tanggal ketika Satoshi Nakamoto merilis white paper Bitcoin sembilan halaman pada 2008, dokumen yang menguraikan sistem uang elektronik peer-to-peer dan menyiapkan landasan bagi jaringan yang telah berjalan terus menerus sejak Januari 2009. Para pendukung menggunakan peringatan ini untuk menyoroti desain Bitcoin yang selalu aktif dan independensinya dari operator tunggal manapun.

Catatan Bessent melengkapi setahun pesan pro-kripto dari Kementerian Keuangan.

Pada Juli, setelah Presiden Trump menandatangani GENIUS Act, Bessent menyebut stablecoin sebagai "revolusi dalam keuangan digital" dan berpendapat bahwa jalur dolar berbasis internet dapat memperkuat status mata uang cadangan sambil memperluas akses ke pembayaran dolar. Kementerian Keuangan mempublikasikan pernyataan tersebut di situs web mereka.

Pada Agustus, Bessent mengatakan di X bahwa bitcoin yang disita oleh AS akan menjadi bibit Cadangan Bitcoin Strategis dan bahwa Kementerian Keuangan akan mengeksplorasi cara-cara netral anggaran untuk menambah lebih banyak, menandakan minat untuk membangun kepemilikan tanpa alokasi baru.

Reaksi terhadap postingan Jumat mengungkap perpecahan yang sudah dikenal dalam dunia kripto.

Pengembang Bitcoin Core lama Luke Dashjr membantah, mengatakan bitcoin "lebih lemah dari sebelumnya," merujuk pada perselisihan mengenai rilis perangkat lunak terbaru dan apa artinya bagi kemurnian jaringan.

Peneliti Eric Wall menjawab dengan sarkasme bahwa "bitcoin mati setelah rilis core v30," menyindir ramalan kiamat berulang setelah upgrade.

Investor Simon Dixon membingkai ulang pernyataan Bessent sebagai kritik terhadap kebijakan mata uang, berpendapat bahwa tujuan bitcoin adalah perlindungan dari devaluasi politik.

Yang lain menekan untuk tindakan kebijakan: trader Fred Krueger berkelakar bahwa Kementerian Keuangan harus membeli untuk Cadangan Bitcoin Strategis, dan ahli strategi aset digital Gabor Gurbacs mendesak untuk menempatkan bitcoin "di neraca."

Tanggapan terbagi menjadi dua kubu — kaum puris teknis yang menentang klaim ketahanan secara umum, dan pelaku pasar yang menekan Kementerian Keuangan untuk mengubah retorika menjadi kebijakan akuisisi.

Ketajaman politik dipertajam oleh waktu. Pemerintah federal telah mengalami penutupan sebagian sejak 1 Oktober setelah Kongres melewatkan alokasi fiskal 2026, mengakibatkan sekitar 900.000 cuti paksa, sekitar 2 juta karyawan bekerja tanpa bayaran, dan pengurangan operasi di lembaga-lembaga termasuk NIH dan CDC. Episode ini adalah penutupan ke-11 yang membatasi layanan dan digambarkan sebagai penutupan penuh terlama yang tercatat.

Dibaca secara sempit, postingan Bessent memuji jaringan yang berjalan di akhir pekan dan hari libur. Dibaca secara politis, ini membandingkan waktu aktif bitcoin dengan Kongres yang terhambat pada RUU pendanaan — tanda lain bahwa kepala Kementerian Keuangan bermaksud untuk tetap memasukkan aset digital dalam pembicaraan kebijakan pada hari-hari tersibuk di Washington.