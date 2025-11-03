Pedagang Berpengalaman Memperingatkan Koreksi Besar Akan Datang, Memegang BTC & ETH

Postingan Trader Veteran Memperingatkan Koreksi Besar Akan Datang, Tetap Memegang BTC & ETH pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Lonjakan terbaru di pasar saham dan kripto telah membuat banyak trader optimis. Tetapi tidak semua orang berbagi keyakinan tersebut. Seorang trader veteran, Wealthmanagerrr, telah memicu perdebatan di X setelah mengungkapkan bahwa dia telah menjual sebagian besar posisinya, memperingatkan pasar bisa menghadapi koreksi tajam dalam beberapa bulan mendatang.

Dan kekhawatirannya bukan hanya perasaan belaka, data mendukung klaimnya.

Utang Margin yang Meningkat Memunculkan Tanda Bahaya

Menurut data terbaru dari FINRA, utang margin AS telah melompat di atas $1,1 triliun, tertinggi yang pernah tercatat. Ini bahkan mengalahkan level yang terlihat sebelum kejatuhan pasar besar pada tahun 2000, 2008, dan 2021.

Ini berarti banyak investor meminjam uang dalam jumlah besar untuk membeli lebih banyak saham dan kripto, berharap mendapatkan keuntungan lebih besar. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa kegembiraan seperti itu sering berakhir buruk. Ketika harga mulai turun, investor yang sama terpaksa menjual untuk menutupi pinjaman mereka, yang menyebabkan harga turun lebih cepat.

Trader tersebut memperingatkan bahwa penggunaan utang yang berat ini bisa memicu "reaksi berantai" jika kepercayaan pasar tiba-tiba hilang.

Kejatuhan Pasar Masa Lalu Mengisyaratkan Penurunan Pasar 25%

Namun, peringatan tersebut bukan tanpa alasan. Pada tahun 2000, ketika utang margin mencapai puncak sebelumnya, S&P 500 turun hampir 50%. Pada 2008, turun 56%. Bahkan pada 2021, leverage tinggi menyebabkan koreksi 25%.

Setiap kali, leverage berlebihan memainkan peran utama.

Sekarang, dengan utang margin lebih tinggi dari sebelumnya dan inflasi merangkak naik lagi, situasinya terasa hampir familiar.

Selain itu, komentar terbaru Ketua Fed Jerome Powell bahwa pemotongan suku bunga lain pada Desember bukanlah "kesimpulan yang pasti" hanya menambah tekanan, memperkuat dolar dan mendinginkan sentimen investor tepat ketika pasar tampak tegang sekali lagi.

Saham dan Kripto Bisa Menjadi Berikutnya

Sementara banyak investor ritel terus "membeli saat harga turun," trader tersebut telah mengambil rute yang berlawanan. Dia telah keluar dari sebagian besar posisinya, hanya memegang Bitcoin dan Ethereum untuk jangka panjang, dan memindahkan sisanya ke stablecoin.

Dia memperkirakan koreksi besar dalam 3-9 bulan ke depan, yang akan mempengaruhi pasar saham dan kripto.

Dengan biaya hidup yang kembali meningkat dan biaya pinjaman yang masih tinggi, dia percaya pasar "sangat terlalu meluas" dan akan mengalami koreksi besar.