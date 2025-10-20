Apa manfaat dari mekanisme penerbitan saham baru Unicorn Wealth yang diluncurkan oleh Virtuals?

Penulis: Anci, Biteye Sudah seminggu sejak crash 1011. Tidak hanya mencatatkan rekor margin call terbesar dalam sejarah, sebesar $20 miliar, tetapi penurunan brutal ini juga mendorong banyak KOL untuk merefleksikan fakta menyakitkan dari pasar bull ini: tidak adanya keyakinan di antara para builder, penggunaan scalping yang meluas, dan sifat pasar cryptocurrency yang semakin mirip kasino. "Masalahnya adalah lingkungan crypto secara keseluruhan telah mengalami perubahan struktural, dan semangat cypherpunk telah benar-benar ditinggalkan!" —@tmel0211 "Mengapa setiap kali meme menjadi viral, pasar crash terlepas dari apa yang terjadi selanjutnya? Pikirkan tentang itu. Saya harap semua orang mengingat ini dan dapat memanfaatkannya dengan baik di masa depan." ——@TingHu888 Dengan latar belakang ini, Virtuals, yang dikenal dengan manajemen ekosistem yang ketat, telah memperkenalkan aturan IPO baru, Unicorn. Selain mengatasi masalah seperti robot sniping dan masalah peluncuran yang adil lainnya, ini berfokus pada menarik dan mendukung proyek AI yang luar biasa, memberikan harapan dan landasan bagi para builder untuk menghidupkan kembali "semangat cyberpunk." Apa saja highlight dari aturan penerbitan saham baru Unicorn? Peluncuran Unicorn akan sepenuhnya mengakhiri aturan IPO Genesis sebelumnya. Ada perubahan berikut dibandingkan dengan keduanya. Untuk investor: 1. Sistem poin telah dibatalkan, dan semua orang dapat membeli 2. Untuk harga saham baru, digunakan kurva harga dinamis berdasarkan FDV Semakin rendah jumlah dana yang dikumpulkan oleh proyek (yaitu, semakin rendah FDV saat ini), semakin rendah harga saham baru. Sebaliknya, ketika proyek populer dan FDV tinggi, harga akan naik. Ini mengharuskan investor untuk meneliti proyek secara menyeluruh dan mengakumulasi saham yang cukup sebelum FDV naik terlalu tinggi. Semakin rendah jumlah dana yang dikumpulkan oleh proyek (yaitu, semakin rendah FDV saat ini), semakin rendah harga saham baru. Sebaliknya, ketika proyek populer dan FDV tinggi, harga akan naik. Ini mengharuskan investor untuk meneliti proyek secara menyeluruh dan mengakumulasi saham yang cukup sebelum FDV naik terlalu tinggi. 3. Untuk mengatasi masalah front-running, memperkenalkan mekanisme pajak yang menurun Selama 100 menit pertama peluncuran proyek, pajak pembeli akan dikenakan, dengan tarif menurun secara linear dari 99% menjadi 1% (sekitar 1% per menit). Ini berarti jika Anda masuk dalam menit pertama peluncuran proyek, $99 dari setiap $100 yang Anda perdagangkan akan dibayarkan sebagai pajak. Ini membuat robot tidak menguntungkan untuk masuk lebih dulu. Namun, poin 3 dikombinasikan dengan poin 2 juga menciptakan masalah: jika investor menunggu sampai setelah periode penurunan tarif pajak untuk membeli, FDV mungkin sudah naik ke level yang sangat tinggi, dan harga juga akan naik sesuai. Ini mengharuskan investor untuk menemukan titik keseimbangan pembelian yang sesuai. 4. Airdrop: Setiap proyek akan dialokasikan 5% dari airdrop komunitas 2% dari jumlah ini dialokasikan untuk staker $VIRTUAL; 3% dialokasikan untuk pengguna aktif dalam ekosistem. Dimensi referensi mungkin termasuk volume transaksi, partisipasi ACP, interaksi Butler, dll. 5. Mendukung leverage 3x untuk trading long/short Sambil menyediakan investor dengan lebih banyak alat trading, ini juga memperbesar hadiah dan hukuman untuk proyek Builder dan proyek Rug. Untuk pihak proyek: 1.50% token dialokasikan untuk tim pendiri, tetapi akan dibuka berdasarkan FDV 25% dikunci untuk jangka panjang (atau dibuka ketika FDV mencapai $160 juta), dan akan dirilis secara linear selama 6 bulan setelah pembukaan. 25% untuk penggalangan dana linear: Bagian token ini akan dijual secara bertahap melalui limit order on-chain saat FDV proyek tumbuh dari $2 juta menjadi $160 juta, memberikan tim arus kas yang berkelanjutan. 2. Mengizinkan tim pendiri untuk membeli token dari pool IPO publik (45%), tanpa batas atas dan sepenuhnya publik on-chain Token-token ini mengikuti aturan lock-up 1 bulan dan pelepasan linear 12 bulan secara default, yang berarti tim pendiri yang kuat dapat membeli token mereka sendiri secara publik untuk menunjukkan keyakinan jangka panjang resmi kepada komunitas. Dari Genesis ke Unicorn, Ambisi Dunia Crypto Seperti disebutkan sebelumnya, Virtuals "secara ketat mengatur ekosistem." Keketatan ini terutama tercermin pada sisi pengguna selama era Genesis: investor ritel yang ingin menghasilkan uang di Virtuals harus melewati berbagai "tes loyalitas": berbagai hold dan pledge, putus asa mengakumulasi poin, dan mereka tidak bisa menjualnya sesuka hati. Jika tidak, mereka akan dipenjara, dilabeli sebagai "jeet," dan tidak lagi memenuhi syarat untuk berbagai airdrop dan poin. Namun, kelemahan sistem "rolling user" segera menjadi jelas, dan sistem poin dengan cepat berubah menjadi farming, yang pada gilirannya membawa inflasi poin dan kelelahan pengguna. Oleh karena itu, kita dapat dengan jelas melihat bahwa Virtuals secara bertahap menyesuaikan arahnya dan mengalihkan fokus ketatnya ke sisi proyek: Bulan lalu, Virtuals meluncurkan ALE (Agent Liquidity Engine) sebagai indikator inti untuk mengukur kinerja agen, berfokus pada apakah produk memecahkan masalah nyata, apakah memiliki pendapatan berkelanjutan, dan apakah tim dapat terus mengembalikan pendapatan ke ekosistem. Peraturan resmi menetapkan bahwa jika agen AI yang berpartisipasi dalam ACP gagal 10 kali berturut-turut, sistem akan secara otomatis "menurunkan peringkat" untuk memastikan platform ACP selalu mempertahankan standar tinggi layanan agen cerdas. Pengenalan mekanisme IPO Unicorn lebih meningkatkan keamanan proyek, membuat proyek "rug" tidak mungkin bersembunyi dan memberikan proyek berkualitas tinggi kesempatan untuk bersinar. Semua ini dirancang untuk memastikan bahwa semua proyek yang datang ke Virtuals memiliki komitmen jangka panjang dan pada akhirnya mempertahankan proyek AI berkualitas tertinggi untuk ekosistem. Anda tidak lagi dapat melihat Virtuals melalui lensa Launchpad Launchpad pada dasarnya adalah mesin penerbitan token; selangkah lebih jauh, ini adalah Dex kecil, yang pendapatannya berasal dari aktivitas dan likuiditas. Sentimen Meme sering menjadi fondasinya, tetapi sentimen pada dasarnya bersifat sementara dan sulit dipahami, sehingga sebagian besar Launchpad ditakdirkan berumur pendek. Pada awal pendiriannya, Virtuals dengan cerdik membatasi ruang lingkup proyek ke AI Agent, dan dengan giat menginkubasi proyek populer seperti AIXBT, meningkatkan nada dan kualitas AI Agent dalam ekosistem, berusaha untuk menghilangkan label AI Meme dan menciptakan atmosfer ekologi Builder. Setelah mengakumulasi sejumlah proyek berkualitas tinggi, Virtuals meluncurkan program ACP, yang sesuai dengan narasi komunikasi dan kolaborasi multi-AI agent di bawah kerangka MCP saat ini - ini juga merupakan ide utama dalam industri tentang bagaimana agen AI bekerja dan memecahkan masalah praktis. Namun, peluncuran Axelrod yang sangat dinantikan, sebuah hedge fund AI berbasis kerangka ACP, gagal memenuhi harapan, menyebabkan bisnis ACP Virtuals gagal menghasilkan buzz yang signifikan. Namun, ini seharusnya bukan penyebab kekecewaan, karena bahkan raksasa AI tradisional belum sepenuhnya menguasai sistem multi-agen. Akibatnya, Virtuals meluncurkan Butler di sisi pengguna, menyediakan platform yang lebih mudah diakses untuk pendidikan publik dan komunikasi tentang ACP, sambil terus mengeksplorasi berbagai agen AI dalam ekosistemnya. Saat ini, kolaborasi multi-AI agent yang diwakili oleh ACP adalah potensi masa depan yang diakui. Terobosan bisa menyaingi momen ChatGPT. Namun, untuk benar-benar mencapai tujuan ini membutuhkan tidak hanya optimasi berkelanjutan dari desain jaringan itu sendiri, tetapi juga peningkatan dan terobosan lebih lanjut dalam kemampuan agen. Oleh karena itu, Virtuals bertujuan untuk memanfaatkan Launchpad untuk menarik proyek agen AI yang luar biasa ke jaringannya. Apa manfaat kekayaan bagi investor ritel? Bahkan kerajaan terbesar tidak dapat dibangun tanpa basis massa yang kuat. Untuk pengguna biasa, upgrade Unicorn ini masih memiliki banyak manfaat: 1. Di bawah stimulasi berbagai kebijakan resmi, kualitas proyek di platform akan ditingkatkan sampai batas tertentu. 2. Sistem poin akhirnya telah dibatalkan, sehingga tidak perlu rolling lagi. 3. Menyediakan trading leverage long dan short, dengan lebih banyak alat untuk memperbesar keuntungan dan menghentikan kerugian. Tentu saja, di sisi lain, kurva harga dinamis dan mekanisme tarif pajak berdasarkan FDV juga meningkatkan kesulitan waktu masuk. Sayangnya, mengingat lingkungan makro yang bergejolak saat ini, proyek yang diluncurkan setelah peluncuran Unicorn belum mereplikasi efek penciptaan kekayaan signifikan yang terlihat selama era Genesis. Namun, seiring berjalannya waktu, masih ada potensi signifikan untuk IPO baru di Unicorn setelah pasar berubah. Yang terpenting, upgrade Unicorn dari Virtuals telah menyuntikkan dosis keyakinan crypto-cyber yang langka ke dalam Builder selama periode yang relatif lesu ini, dan telah memberi kita lebih banyak harapan—menantikan lebih banyak momen AIXBT, dan juga menantikan ACP yang mengawali momen ChatGPT. Penulis: Anci, Biteye Sudah seminggu sejak crash 1011. Tidak hanya mencatatkan rekor margin call terbesar dalam sejarah, sebesar $20 miliar, tetapi penurunan brutal ini juga mendorong banyak KOL untuk merefleksikan fakta menyakitkan dari pasar bull ini: tidak adanya keyakinan di antara para builder, penggunaan scalping yang meluas, dan sifat pasar cryptocurrency yang semakin mirip kasino. "Masalahnya adalah lingkungan crypto secara keseluruhan telah mengalami perubahan struktural, dan semangat cypherpunk telah benar-benar ditinggalkan!" —@tmel0211 "Mengapa setiap kali meme menjadi viral, pasar crash terlepas dari apa yang terjadi selanjutnya? Pikirkan tentang itu. Saya harap semua orang mengingat ini dan dapat memanfaatkannya dengan baik di masa depan." ——@TingHu888 Dengan latar belakang ini, Virtuals, yang dikenal dengan manajemen ekosistem yang ketat, telah memperkenalkan aturan IPO baru, Unicorn. Selain mengatasi masalah seperti robot sniping dan masalah peluncuran yang adil lainnya, ini berfokus pada menarik dan mendukung proyek AI yang luar biasa, memberikan harapan dan landasan bagi para builder untuk menghidupkan kembali "semangat cyberpunk." Apa saja highlight dari aturan penerbitan saham baru Unicorn? Peluncuran Unicorn akan sepenuhnya mengakhiri aturan IPO Genesis sebelumnya. Ada perubahan berikut dibandingkan dengan keduanya. Untuk investor: 1. Sistem poin telah dibatalkan, dan semua orang dapat membeli 2. Untuk harga saham baru, digunakan kurva harga dinamis berdasarkan FDV Semakin rendah jumlah dana yang dikumpulkan oleh proyek (yaitu, semakin rendah FDV saat ini), semakin rendah harga saham baru. Sebaliknya, ketika proyek populer dan FDV tinggi, harga akan naik. Ini mengharuskan investor untuk meneliti proyek secara menyeluruh dan mengakumulasi saham yang cukup sebelum FDV naik terlalu tinggi. Semakin rendah jumlah dana yang dikumpulkan oleh proyek (yaitu, semakin rendah FDV saat ini), semakin rendah harga saham baru. Sebaliknya, ketika proyek populer dan FDV tinggi, harga akan naik. Ini mengharuskan investor untuk meneliti proyek secara menyeluruh dan mengakumulasi saham yang cukup sebelum FDV naik terlalu tinggi. 3. Untuk mengatasi masalah front-running, memperkenalkan mekanisme pajak yang menurun Selama 100 menit pertama peluncuran proyek, pajak pembeli akan dikenakan, dengan tarif menurun secara linear dari 99% menjadi 1% (sekitar 1% per menit). Ini berarti jika Anda masuk dalam menit pertama peluncuran proyek, $99 dari setiap $100 yang Anda perdagangkan akan dibayarkan sebagai pajak. Ini membuat robot tidak menguntungkan untuk masuk lebih dulu. Namun, poin 3 dikombinasikan dengan poin 2 juga menciptakan masalah: jika investor menunggu sampai setelah periode penurunan tarif pajak untuk membeli, FDV mungkin sudah naik ke level yang sangat tinggi, dan harga juga akan naik sesuai. Ini mengharuskan investor untuk menemukan titik keseimbangan pembelian yang sesuai. 4. Airdrop: Setiap proyek akan dialokasikan 5% dari airdrop komunitas 2% dari jumlah ini dialokasikan untuk staker $VIRTUAL; 3% dialokasikan untuk pengguna aktif dalam ekosistem. Dimensi referensi mungkin termasuk volume transaksi, partisipasi ACP, interaksi Butler, dll. 5. Mendukung leverage 3x untuk trading long/short Sambil menyediakan investor dengan lebih banyak alat trading, ini juga memperbesar hadiah dan hukuman untuk proyek Builder dan proyek Rug. Untuk pihak proyek: 1.50% token dialokasikan untuk tim pendiri, tetapi akan dibuka berdasarkan FDV 25% dikunci untuk jangka panjang (atau dibuka ketika FDV mencapai $160 juta), dan akan dirilis secara linear selama 6 bulan setelah pembukaan. 25% untuk penggalangan dana linear: Bagian token ini akan dijual secara bertahap melalui limit order on-chain saat FDV proyek tumbuh dari $2 juta menjadi $160 juta, memberikan tim arus kas yang berkelanjutan. 2. Mengizinkan tim pendiri untuk membeli token dari pool IPO publik (45%), tanpa batas atas dan sepenuhnya publik on-chain Token-token ini mengikuti aturan lock-up 1 bulan dan pelepasan linear 12 bulan secara default, yang berarti tim pendiri yang kuat dapat membeli token mereka sendiri secara publik untuk menunjukkan keyakinan jangka panjang resmi kepada komunitas. Dari Genesis ke Unicorn, Ambisi Dunia Crypto Seperti disebutkan sebelumnya, Virtuals "secara ketat mengatur ekosistem." Keketatan ini terutama tercermin pada sisi pengguna selama era Genesis: investor ritel yang ingin menghasilkan uang di Virtuals harus melewati berbagai "tes loyalitas": berbagai hold dan pledge, putus asa mengakumulasi poin, dan mereka tidak bisa menjualnya sesuka hati. Jika tidak, mereka akan dipenjara, dilabeli sebagai "jeet," dan tidak lagi memenuhi syarat untuk berbagai airdrop dan poin. Namun, kelemahan sistem "rolling user" segera menjadi jelas, dan sistem poin dengan cepat berubah menjadi farming, yang pada gilirannya membawa inflasi poin dan kelelahan pengguna. Oleh karena itu, kita dapat dengan jelas melihat bahwa Virtuals secara bertahap menyesuaikan arahnya dan mengalihkan fokus ketatnya ke sisi proyek: Bulan lalu, Virtuals meluncurkan ALE (Agent Liquidity Engine) sebagai indikator inti untuk mengukur kinerja agen, berfokus pada apakah produk memecahkan masalah nyata, apakah memiliki pendapatan berkelanjutan, dan apakah tim dapat terus mengembalikan pendapatan ke ekosistem. Peraturan resmi menetapkan bahwa jika agen AI yang berpartisipasi dalam ACP gagal 10 kali berturut-turut, sistem akan secara otomatis "menurunkan peringkat" untuk memastikan platform ACP selalu mempertahankan standar tinggi layanan agen cerdas. Pengenalan mekanisme IPO Unicorn lebih meningkatkan keamanan proyek, membuat proyek "rug" tidak mungkin bersembunyi dan memberikan proyek berkualitas tinggi kesempatan untuk bersinar. Semua ini dirancang untuk memastikan bahwa semua proyek yang datang ke Virtuals memiliki komitmen jangka panjang dan pada akhirnya mempertahankan proyek AI berkualitas tertinggi untuk ekosistem. Anda tidak lagi dapat melihat Virtuals melalui lensa Launchpad Launchpad pada dasarnya adalah mesin penerbitan token; selangkah lebih jauh, ini adalah Dex kecil, yang pendapatannya berasal dari aktivitas dan likuiditas. Sentimen Meme sering menjadi fondasinya, tetapi sentimen pada dasarnya bersifat sementara dan sulit dipahami, sehingga sebagian besar Launchpad ditakdirkan berumur pendek. Pada awal pendiriannya, Virtuals dengan cerdik membatasi ruang lingkup proyek ke AI Agent, dan dengan giat menginkubasi proyek populer seperti AIXBT, meningkatkan nada dan kualitas AI Agent dalam ekosistem, berusaha untuk menghilangkan label AI Meme dan menciptakan atmosfer ekologi Builder. Setelah mengakumulasi sejumlah proyek berkualitas tinggi, Virtuals meluncurkan program ACP, yang sesuai dengan narasi komunikasi dan kolaborasi multi-AI agent di bawah kerangka MCP saat ini - ini juga merupakan ide utama dalam industri tentang bagaimana agen AI bekerja dan memecahkan masalah praktis. Namun, peluncuran Axelrod yang sangat dinantikan, sebuah hedge fund AI berbasis kerangka ACP, gagal memenuhi harapan, menyebabkan bisnis ACP Virtuals gagal menghasilkan buzz yang signifikan. Namun, ini seharusnya bukan penyebab kekecewaan, karena bahkan raksasa AI tradisional belum sepenuhnya menguasai sistem multi-agen. Akibatnya, Virtuals meluncurkan Butler di sisi pengguna, menyediakan platform yang lebih mudah diakses untuk pendidikan publik dan komunikasi tentang ACP, sambil terus mengeksplorasi berbagai agen AI dalam ekosistemnya. Saat ini, kolaborasi multi-AI agent yang diwakili oleh ACP adalah potensi masa depan yang diakui. Terobosan bisa menyaingi momen ChatGPT. Namun, untuk benar-benar mencapai tujuan ini membutuhkan tidak hanya optimasi berkelanjutan dari desain jaringan itu sendiri, tetapi juga peningkatan dan terobosan lebih lanjut dalam kemampuan agen. Oleh karena itu, Virtuals bertujuan untuk memanfaatkan Launchpad untuk menarik proyek agen AI yang luar biasa ke jaringannya. Apa manfaat kekayaan bagi investor ritel? Bahkan kerajaan terbesar tidak dapat dibangun tanpa basis massa yang kuat. Untuk pengguna biasa, upgrade Unicorn ini masih memiliki banyak manfaat: 1. Di bawah stimulasi berbagai kebijakan resmi, kualitas proyek di platform akan ditingkatkan sampai batas tertentu. 2. Sistem poin akhirnya telah dibatalkan, sehingga tidak perlu rolling lagi. 3. Menyediakan trading leverage long dan short, dengan lebih banyak alat untuk memperbesar keuntungan dan menghentikan kerugian. Tentu saja, di sisi lain, kurva harga dinamis dan mekanisme tarif pajak berdasarkan FDV juga meningkatkan kesulitan waktu masuk. Sayangnya, mengingat lingkungan makro yang bergejolak saat ini, proyek yang diluncurkan setelah peluncuran Unicorn belum mereplikasi efek penciptaan kekayaan signifikan yang terlihat selama era Genesis. Namun, seiring berjalannya waktu, masih ada potensi signifikan untuk IPO baru di Unicorn setelah pasar berubah. Yang terpenting, upgrade Unicorn dari Virtuals telah menyuntikkan dosis keyakinan crypto-cyber yang langka ke dalam Builder selama periode yang relatif lesu ini, dan telah memberi kita lebih banyak harapan—menantikan lebih banyak momen AIXBT, dan juga menantikan ACP yang mengawali momen ChatGPT.