BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Bitcoin sempat turun di bawah $110K minggu ini karena komentar Jerome Powell menunjukkan bahwa Federal Reserve mungkin menunda pemotongan suku bunga lebih lama dari yang diharapkan. Langkah ini memicu kehati-hatian di seluruh pasar kripto, dengan altcoin utama juga mengalami penurunan. Namun, sementara narasi makro tetap tidak pasti, Digitap ($TAP) terus memberikan hasil konkret. Kartu Visa-nya [...] Artikel While "Bitcoin Tumbles Back to $110K Under Fed's Powell's Hawkish Comments," Fed Policy Can't Stop the Digitap ($TAP) Visa Card from Shipping pertama kali muncul di Live Bitcoin News.Bitcoin sempat turun di bawah $110K minggu ini karena komentar Jerome Powell menunjukkan bahwa Federal Reserve mungkin menunda pemotongan suku bunga lebih lama dari yang diharapkan. Langkah ini memicu kehati-hatian di seluruh pasar kripto, dengan altcoin utama juga mengalami penurunan. Namun, sementara narasi makro tetap tidak pasti, Digitap ($TAP) terus memberikan hasil konkret. Kartu Visa-nya [...] Artikel While "Bitcoin Tumbles Back to $110K Under Fed's Powell's Hawkish Comments," Fed Policy Can't Stop the Digitap ($TAP) Visa Card from Shipping pertama kali muncul di Live Bitcoin News.

Sementara "Bitcoin Kembali Jatuh ke $110K Akibat Komentar Hawkish Powell dari Fed," Kebijakan Fed Tidak Dapat Menghentikan Pengiriman Kartu Visa Digitap ($TAP)

Oleh: LiveBitcoinNews
2025/11/02 01:00
Threshold
T$0.01282+1.42%
LETSTOP
STOP$0.02991-14.17%
TAP Protocol
TAP$0.326-2.97%
MAY
MAY$0.02753+4.91%
Movement
MOVE$0.0628+1.70%

Bitcoin sempat turun di bawah $110K minggu ini karena komentar Jerome Powell mengisyaratkan bahwa Federal Reserve mungkin menunda pemotongan suku bunga lebih lama dari yang diperkirakan. Langkah ini memicu kehati-hatian di seluruh pasar kripto, dengan altcoin utama juga mengalami penurunan. 

Namun, sementara narasi makro tetap tidak pasti, Digitap ($TAP) terus memberikan hasil konkret. Kartu Visa-nya secara resmi mulai dikirimkan, dan presale-nya kini telah melonjak sebesar 114% sejak peluncuran. 

Ini adalah indikasi jelas bahwa investor jangka panjang yang mencari cryptocurrency terbaik untuk diinvestasikan sedang mengalihkan perhatian mereka ke token fintech fungsional daripada aset spekulatif.

Komentar Powell Mendinginkan Momentum Pasar

Pernyataan terbaru Powell memperkuat gagasan bahwa suku bunga akan tetap lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama, mendinginkan antusiasme baik di ekuitas maupun aset digital. Penurunan Bitcoin ke $110K mencerminkan kehati-hatian yang diperbarui di kalangan institusi setelah berminggu-minggu aliran masuk melalui ETF. Likuiditas pasar tetap ketat, dan trader waspada terhadap paparan berlebihan terhadap aset yang fluktuatif sampai sinyal yang lebih jelas muncul dari Fed.

Sikap Federal Reserve memengaruhi perilaku ritel dan institusional. Trader fokus pada manajemen risiko, menyesuaikan posisi di Bitcoin dan altcoin, memprioritaskan token dengan adopsi. Volatilitas tinggi dan ketidakpastian makro telah meningkatkan permintaan akan aset dengan volume transaksi yang terukur dan penggunaan berulang.

Arus likuiditas juga memengaruhi sentimen. Peserta institusional lebih menyukai koin dengan pasar yang dalam dan volume perdagangan yang dapat diandalkan, yang mengurangi risiko fluktuasi besar. Sementara itu, investor ritel dengan cermat melacak sentimen sosial, pengembalian staking, dan kegunaan platform. Kombinasi kesadaran makro dan evaluasi praktis ini membentuk strategi investasi.

Altcoin menunjukkan kinerja campuran dalam lingkungan ini. Sementara beberapa token spekulatif kehilangan nilai dengan cepat, platform utilitas mempertahankan modal dengan lebih efektif. Analis menunjuk pada metrik adopsi utama, termasuk dompet aktif, transaksi harian, dan layanan terintegrasi. 

Fundamental Digitap Menentang Momentum Pasar

$TAP tetap stabil sepanjang penurunan kripto dan komentar Fed, bahkan meluncurkan aplikasi pembayarannya dan mengirimkan kartu Visa-nya untuk pengguna. Bank omni ini memungkinkan keuangan internasional dari smartphone, dengan pembayaran mudah, IBAN global, penagihan, setoran, dan penarikan. Presale telah melampaui $1,2 juta dalam pendanaan, menjual lebih dari 80 juta token.

Saat ini dihargai $0,0268, tahap presale berikutnya akan meningkatkan harga token sebesar 11% menjadi $0,0297, setelah kenaikan 114% sejak putaran pertama. Aplikasi, yang sudah tersedia di Apple App Store dan Google Play Store, memungkinkan pengguna untuk menyimpan saldo fiat dan kripto, melakukan pembayaran, dan melakukan staking aset untuk hasil setinggi 124% APY.

Campuran fungsionalitas ini membuat Digitap berbeda dari presale spekulatif. Proyek ini telah mengintegrasikan dukungan stablecoin bersama dengan peluncuran kartu Visa-nya, menjembatani kesenjangan antara keuangan tradisional dan terdesentralisasi. Di luar pembayaran, aplikasi mendukung transfer yang mulus dan kepemilikan multi-mata uang, memberikan pengguna opsi praktis sehari-hari. 

Sementara Bitcoin dan koin utama berjuang di bawah tekanan makroekonomi, Digitap diam-diam memantapkan dirinya sebagai ekosistem keuangan yang berfungsi yang menggabungkan likuiditas, kegunaan, dan imbalan staking untuk pemegang. Harganya tetap tidak terpengaruh oleh komentar makro sampai terdaftar di bursa utama.  

Pergeseran Lebih Luas Menuju Pertumbuhan Berbasis Utilitas

Pasar kripto telah melihat pola ini sebelumnya. Ketika aset utama macet, aliran modal awal menuju proyek dengan daya tarik dunia nyata. Token yang menyediakan kegunaan sehari-hari — pembayaran, tabungan, dan pengeluaran — menarik pengguna bahkan selama periode bearish. Investor semakin melihat metrik adopsi untuk mengidentifikasi token yang kemungkinan akan mempertahankan nilainya.

Kombinasi Digitap dari aplikasi langsung, tokenomics yang dapat diskalakan, dan struktur tanpa KYC membuka jalur adopsi baru, terutama di pasar di mana perbankan tradisional bersifat restriktif. Proyek ini juga mendukung stablecoin dan staking, memungkinkan pengguna untuk menghasilkan sambil terlibat dengan platform.

Dengan 50% keuntungannya diarahkan ke pembakaran $TAP dan imbalan staking, desain deflasi token memperkuat proposisi nilai jangka panjangnya. Bahkan setelah kenaikan 114%, token ini tetap pada diskon 80% dari harga peluncuran $0,14, menjadikannya entri yang menarik bagi peserta ritel dan institusional.

Ini menempatkannya di antara sedikit token tahap awal yang dapat tumbuh secara independen dari volatilitas Bitcoin. Investor yang mencari cryptocurrency terbaik untuk diinvestasikan semakin menyukai proyek yang sudah menunjukkan fungsionalitas. Ketahanan Digitap selama salah satu minggu Bitcoin yang paling fluktuatif menunjukkan bahwa adopsi nyata dapat mengimbangi kelemahan makro.

Mengapa Produk Nyata Mengungguli Hype

Bitcoin tetap menjadi tolok ukur, tetapi dominasinya atas sentimen kripto secara bertahap melemah. Investor tidak lagi hanya mengejar nama-nama teratas. Mereka mencari ekosistem yang kredibel dan berfungsi yang dapat beroperasi dalam kondisi pasar apa pun. $TAP cocok dengan profil itu. 

Sementara sikap kebijakan Fed terus membebani koin spekulatif, token seperti $TAP, yang dibangun untuk utilitas, mungkin menangkap pangsa pasar yang lebih besar. Peluncuran kartu Visa menunjukkan bahwa proyek ini melaksanakan roadmap-nya, bukan hanya mempromosikannya. 

Pemenang utama kripto berikutnya tidak akan menjadi mereka yang berbicara tentang gangguan. Itu akan menjadi mereka yang menerapkan, dan Digitap telah melakukannya. Aplikasi ini dapat digunakan hari ini untuk membayar di toko mana pun yang menerima Visa, untuk mengirim uang secara internasional, atau untuk mengelola portofolio aset.  

Temukan bagaimana Digitap menyatukan uang tunai dan kripto dengan memeriksa proyek mereka di sini:

Presale: https://presale.digitap.app

Website: https://digitap.app 

Social: https://linktr.ee/digitap.app 

Disclaimer: Ini adalah postingan berbayar dan tidak boleh diperlakukan sebagai berita/saran. LiveBitcoinNews tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang diakibatkan dari konten, produk, atau layanan yang direferensikan dalam siaran pers ini.

The post While "Bitcoin Tumbles Back to $110K Under Fed's Powell's Hawkish Comments," Fed Policy Can't Stop the Digitap ($TAP) Visa Card from Shipping appeared first on Live Bitcoin News.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.0021+3.44%
Bitcoin
BTC$103,171.07+1.59%
Major
MAJOR$0.10087+3.23%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002929-14.82%
Union
U$0.006173-2.63%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Shiba Inu: SHIB & PEPE Coin Keduanya Naik Lebih dari 13%, Apakah Kegilaan Meme Kembali? Analis Tidak Begitu Yakin

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,771.82
$103,771.82$103,771.82

+2.02%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,547.66
$3,547.66$3,547.66

+5.06%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.53
$162.53$162.53

+3.74%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3226
$2.3226$2.3226

+2.93%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$636.52
$636.52$636.52

+24.54%