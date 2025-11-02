Sementara "Bitcoin Kembali Jatuh ke $110K Akibat Komentar Hawkish Powell dari Fed," Kebijakan Fed Tidak Dapat Menghentikan Pengiriman Kartu Visa Digitap ($TAP)

Bitcoin sempat turun di bawah $110K minggu ini karena komentar Jerome Powell mengisyaratkan bahwa Federal Reserve mungkin menunda pemotongan suku bunga lebih lama dari yang diperkirakan. Langkah ini memicu kehati-hatian di seluruh pasar kripto, dengan altcoin utama juga mengalami penurunan.

Namun, sementara narasi makro tetap tidak pasti, Digitap ($TAP) terus memberikan hasil konkret. Kartu Visa-nya secara resmi mulai dikirimkan, dan presale-nya kini telah melonjak sebesar 114% sejak peluncuran.

Ini adalah indikasi jelas bahwa investor jangka panjang yang mencari cryptocurrency terbaik untuk diinvestasikan sedang mengalihkan perhatian mereka ke token fintech fungsional daripada aset spekulatif.

Komentar Powell Mendinginkan Momentum Pasar

Pernyataan terbaru Powell memperkuat gagasan bahwa suku bunga akan tetap lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama, mendinginkan antusiasme baik di ekuitas maupun aset digital. Penurunan Bitcoin ke $110K mencerminkan kehati-hatian yang diperbarui di kalangan institusi setelah berminggu-minggu aliran masuk melalui ETF. Likuiditas pasar tetap ketat, dan trader waspada terhadap paparan berlebihan terhadap aset yang fluktuatif sampai sinyal yang lebih jelas muncul dari Fed.

Sikap Federal Reserve memengaruhi perilaku ritel dan institusional. Trader fokus pada manajemen risiko, menyesuaikan posisi di Bitcoin dan altcoin, memprioritaskan token dengan adopsi. Volatilitas tinggi dan ketidakpastian makro telah meningkatkan permintaan akan aset dengan volume transaksi yang terukur dan penggunaan berulang.

Arus likuiditas juga memengaruhi sentimen. Peserta institusional lebih menyukai koin dengan pasar yang dalam dan volume perdagangan yang dapat diandalkan, yang mengurangi risiko fluktuasi besar. Sementara itu, investor ritel dengan cermat melacak sentimen sosial, pengembalian staking, dan kegunaan platform. Kombinasi kesadaran makro dan evaluasi praktis ini membentuk strategi investasi.

Altcoin menunjukkan kinerja campuran dalam lingkungan ini. Sementara beberapa token spekulatif kehilangan nilai dengan cepat, platform utilitas mempertahankan modal dengan lebih efektif. Analis menunjuk pada metrik adopsi utama, termasuk dompet aktif, transaksi harian, dan layanan terintegrasi.

Fundamental Digitap Menentang Momentum Pasar

$TAP tetap stabil sepanjang penurunan kripto dan komentar Fed, bahkan meluncurkan aplikasi pembayarannya dan mengirimkan kartu Visa-nya untuk pengguna. Bank omni ini memungkinkan keuangan internasional dari smartphone, dengan pembayaran mudah, IBAN global, penagihan, setoran, dan penarikan. Presale telah melampaui $1,2 juta dalam pendanaan, menjual lebih dari 80 juta token.

Saat ini dihargai $0,0268, tahap presale berikutnya akan meningkatkan harga token sebesar 11% menjadi $0,0297, setelah kenaikan 114% sejak putaran pertama. Aplikasi, yang sudah tersedia di Apple App Store dan Google Play Store, memungkinkan pengguna untuk menyimpan saldo fiat dan kripto, melakukan pembayaran, dan melakukan staking aset untuk hasil setinggi 124% APY.

Campuran fungsionalitas ini membuat Digitap berbeda dari presale spekulatif. Proyek ini telah mengintegrasikan dukungan stablecoin bersama dengan peluncuran kartu Visa-nya, menjembatani kesenjangan antara keuangan tradisional dan terdesentralisasi. Di luar pembayaran, aplikasi mendukung transfer yang mulus dan kepemilikan multi-mata uang, memberikan pengguna opsi praktis sehari-hari.

Sementara Bitcoin dan koin utama berjuang di bawah tekanan makroekonomi, Digitap diam-diam memantapkan dirinya sebagai ekosistem keuangan yang berfungsi yang menggabungkan likuiditas, kegunaan, dan imbalan staking untuk pemegang. Harganya tetap tidak terpengaruh oleh komentar makro sampai terdaftar di bursa utama.

Pergeseran Lebih Luas Menuju Pertumbuhan Berbasis Utilitas

Pasar kripto telah melihat pola ini sebelumnya. Ketika aset utama macet, aliran modal awal menuju proyek dengan daya tarik dunia nyata. Token yang menyediakan kegunaan sehari-hari — pembayaran, tabungan, dan pengeluaran — menarik pengguna bahkan selama periode bearish. Investor semakin melihat metrik adopsi untuk mengidentifikasi token yang kemungkinan akan mempertahankan nilainya.

Kombinasi Digitap dari aplikasi langsung, tokenomics yang dapat diskalakan, dan struktur tanpa KYC membuka jalur adopsi baru, terutama di pasar di mana perbankan tradisional bersifat restriktif. Proyek ini juga mendukung stablecoin dan staking, memungkinkan pengguna untuk menghasilkan sambil terlibat dengan platform.

Dengan 50% keuntungannya diarahkan ke pembakaran $TAP dan imbalan staking, desain deflasi token memperkuat proposisi nilai jangka panjangnya. Bahkan setelah kenaikan 114%, token ini tetap pada diskon 80% dari harga peluncuran $0,14, menjadikannya entri yang menarik bagi peserta ritel dan institusional.

Ini menempatkannya di antara sedikit token tahap awal yang dapat tumbuh secara independen dari volatilitas Bitcoin. Investor yang mencari cryptocurrency terbaik untuk diinvestasikan semakin menyukai proyek yang sudah menunjukkan fungsionalitas. Ketahanan Digitap selama salah satu minggu Bitcoin yang paling fluktuatif menunjukkan bahwa adopsi nyata dapat mengimbangi kelemahan makro.

Mengapa Produk Nyata Mengungguli Hype

Bitcoin tetap menjadi tolok ukur, tetapi dominasinya atas sentimen kripto secara bertahap melemah. Investor tidak lagi hanya mengejar nama-nama teratas. Mereka mencari ekosistem yang kredibel dan berfungsi yang dapat beroperasi dalam kondisi pasar apa pun. $TAP cocok dengan profil itu.

Sementara sikap kebijakan Fed terus membebani koin spekulatif, token seperti $TAP, yang dibangun untuk utilitas, mungkin menangkap pangsa pasar yang lebih besar. Peluncuran kartu Visa menunjukkan bahwa proyek ini melaksanakan roadmap-nya, bukan hanya mempromosikannya.

Pemenang utama kripto berikutnya tidak akan menjadi mereka yang berbicara tentang gangguan. Itu akan menjadi mereka yang menerapkan, dan Digitap telah melakukannya. Aplikasi ini dapat digunakan hari ini untuk membayar di toko mana pun yang menerima Visa, untuk mengirim uang secara internasional, atau untuk mengelola portofolio aset.

