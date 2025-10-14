BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Beberapa minggu yang lalu, Avantis menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan di DeFi. Harga AVNT melonjak lebih dari 1000% setelah peluncurannya pada September, mengubah pembeli awal menjadi pemenang dalam semalam. Banyak yang beranggapan ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Namun, reli tersebut sejak itu kehilangan momentum. Setelah mencapai puncak sekitar $2,7, harga Avantis telahBeberapa minggu yang lalu, Avantis menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan di DeFi. Harga AVNT melonjak lebih dari 1000% setelah peluncurannya pada September, mengubah pembeli awal menjadi pemenang dalam semalam. Banyak yang beranggapan ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Namun, reli tersebut sejak itu kehilangan momentum. Setelah mencapai puncak sekitar $2,7, harga Avantis telah

Mengapa Harga Avantis (AVNT) Mungkin Terus Mengalami Kesulitan Setelah Rallinya yang Tiba-tiba

Oleh: Coinstats
2025/10/14 14:07
WHY
WHY$0.00000002379--%
Avantis
AVNT$0.5419-0.84%
DeFi
DEFI$0.000794-0.87%
Moonveil
MORE$0.005042-7.02%
Beberapa minggu yang lalu, Avantis menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan di DeFi. Harga AVNT melonjak lebih dari 1000% setelah peluncurannya pada September, mengubah pembeli awal menjadi pemenang dalam semalam. Banyak yang mengasumsikan ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Namun, reli tersebut sejak itu kehilangan momentum. Setelah mencapai puncak sekitar $2,7, harga Avantis telah
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga Shiba Inu Mungkin Akan Bangkit dari Titik Terendahnya dalam 1 Bulan...Inilah Alasannya

Harga Shiba Inu Mungkin Akan Bangkit dari Titik Terendahnya dalam 1 Bulan...Inilah Alasannya

Shiba Inu (SHIB) turun 17% selama sebulan terakhir, melayang di sekitar $0,0000099. Namun beberapa tanda teknis menunjukkan kemungkinan pemulihan jika Bitcoin tetap di atas $100K.
BitShiba
SHIBA$0.000000000521-1.32%
1
1$0.0236+13.13%
SphereX
HERE$0.000119--%
Bagikan
Crypto Ticker2025/11/09 21:06
Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

PANews melaporkan pada 9 November, mengutip Coindesk, bahwa Penjaga Sipil Spanyol menangkap seorang pria yang diduga memimpin skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta. Dia dituduh mengoperasikan penipuan investasi internasional bernama "Madeira Invest Club." Skema Ponzi ini menarik lebih dari 3.000 korban dengan menawarkan pengembalian yang dijamin terkait dengan seni digital, kendaraan mewah, wiski, real estate, dan cryptocurrency. Penyelidikan, yang melibatkan Europol dan badan penegak hukum internasional, mengungkap jaringan kompleks perusahaan cangkang dan rekening bank yang mencakup setidaknya 10 negara.
Matrix AI Network
MAN$0.0045-10.89%
Solana Retardz
SCAM$0.0000194-16.37%
Pixel Canvas
CLUB$0.00351--%
Bagikan
PANews2025/11/09 21:26
Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Harga Shiba Inu Mungkin Akan Bangkit dari Titik Terendahnya dalam 1 Bulan...Inilah Alasannya

Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,163.61
$103,163.61$103,163.61

+1.42%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,519.16
$3,519.16$3,519.16

+4.21%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.49
$160.49$160.49

+2.43%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2960
$2.2960$2.2960

+1.75%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$633.51
$633.51$633.51

+23.95%