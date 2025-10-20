Dengan pasar kripto yang pulih, token mana yang terbaik untuk dibeli sebelum harganya melonjak?

Setelah berbulan-bulan pergerakan sideways dan koreksi tajam, pasar kripto akhirnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Bitcoin dan Ethereum mulai stabil di dekat level support kunci, altcoin melihat arus masuk yang diperbarui, dan sentimen investor perlahan bergeser dari kehati-hatian menjadi peluang. Secara historis, periode seperti ini sering mendahului reli yang lebih kuat — membuat posisi awal sangat penting bagi mereka yang bertujuan menangkap tren naik besar berikutnya. Di tengah latar belakang pasar yang membaik ini, banyak investor mencari token dengan potensi tinggi yang belum sepenuhnya memperhitungkan pertumbuhan masa depan. Salah satu proyek yang menarik perhatian meningkat adalah Mutuum Finance (MUTM), protokol DeFi yang memposisikan diri sebagai pesaing cryptocurrency baru untuk 2025. Mutuum Finance (MUTM) Mutuum Finance (MUTM) adalah protokol peminjaman dan pinjaman terdesentralisasi berbasis Ethereum yang bertujuan membangun pasar yang aman, efisien, dan dapat diskalakan. Tidak seperti platform peminjaman pasar tunggal tradisional, Mutuum menggunakan dua model komplementer: Pasar Peer-to-Contract (P2C) untuk aset utama seperti ETH dan USDT, menciptakan pool likuiditas dalam di mana peminjam dapat mengakses dana dengan mudah. Pasar terisolasi Peer-to-Peer (P2P) untuk token yang kurang umum, memungkinkan persyaratan peminjaman yang disesuaikan dan kontrol risiko untuk aset ceruk. Biaya peminjaman di platform secara otomatis disesuaikan berdasarkan seberapa banyak likuiditas yang digunakan. Ketika ada banyak likuiditas, suku bunga tetap rendah untuk mendorong peminjaman; ketika likuiditas mengencang, suku bunga meningkat untuk menarik lebih banyak deposit. Di sisi peminjaman, APY naik seiring pertumbuhan penggunaan, memberi penghargaan kepada penyedia likuiditas awal. Misalnya, jika pengguna menyediakan $8.000 dalam ETH, mereka dapat meminjam hingga $6.000 menggunakan rasio Loan-to-Value (LTV) 75%. Jumlah yang dipinjam sengaja lebih rendah dari nilai jaminan untuk melindungi sistem dari penurunan harga mendadak — prinsip yang dikenal sebagai over-collateralization. Sementara itu, ETH yang mereka depositkan terus menghasilkan yield, menggabungkan pendapatan pasif dengan akses likuiditas. Struktur pasar ganda ini memposisikan Mutuum Finance untuk menarik pengguna DeFi sehari-hari dan peserta institusional — kombinasi yang secara historis telah mendorong pertumbuhan protokol terkemuka. Momentum presale dan rencana peluncuran protokol MUTM saat ini dihargai $0,035 di Fase 6 presale terstrukturnya, naik dari $0,01 di Fase 1, lonjakan 2,5x untuk peserta paling awal. Sejak diluncurkan pada awal 2025, presale telah mendapatkan daya tarik kuat, mengumpulkan $17,5 juta, menarik lebih dari 17.200 pemegang, dan mengalokasikan 66% dari Fase 6. Setelah fase ini terjual habis, harga akan meningkat hampir 20%, membawanya lebih dekat ke harga listing yang direncanakan sebesar $0,06. Pendekatan terstruktur ini memberikan investor penetapan harga transparan dan memberi penghargaan kepada mereka yang masuk lebih awal. Peserta Fase 1, misalnya, diposisikan untuk mendapatkan keuntungan hingga 500% pada saat listing, sementara pembeli saat ini masih memiliki potensi kenaikan signifikan sebelum token mencapai bursa. Menambah momentum lebih lanjut, Mutuum Finance baru-baru ini mengkonfirmasi melalui pernyataan X bahwa Versi 1 dari protokol peminjaman dan pinjamannya akan diluncurkan di testnet Sepolia pada Q4 2025, menampilkan pool likuiditas, penerbitan mtToken, token utang, dan sistem likuidasi. ETH dan USDT akan didukung sejak hari pertama, meletakkan dasar untuk pasar kredit DeFi yang berfungsi penuh sebelum peluncuran mainnet. Katalis pertumbuhan Katalis utama untuk nilai jangka panjang MUTM terletak pada mtToken dan mekanisme beli-dan-distribusi. Ketika pengguna menyediakan aset, mereka menerima mtToken — token tanda terima 1:1 yang mengakumulasi yield seiring waktu. Sebagian dari biaya peminjaman yang dihasilkan oleh protokol kemudian digunakan untuk membeli token MUTM di pasar terbuka dan mendistribusikannya kembali kepada staker mtToken. Ini menciptakan loop umpan balik yang berkelanjutan di mana aktivitas platform secara langsung mendorong permintaan token, struktur serupa dengan yang membantu proyek seperti SOL atau XRP mencapai kinerja pasar yang kuat. Selain itu, Mutuum Finance berencana mengintegrasikan infrastruktur oracle yang kuat, terutama melalui Chainlink, didukung oleh sumber data fallback dan agregat. Ini memastikan penetapan harga real-time yang akurat untuk jaminan dan likuidasi — komponen penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam protokol peminjaman. Banyak analis melihat tokenomics dan pilihan infrastruktur ini sebagai katalis harga yang kuat. Setelah adopsi berkembang seperti yang diharapkan, perkiraan menempatkan MUTM dalam kisaran $0,15–$0,20 segera setelah peluncuran, yang akan mewakili peningkatan 350–450% dari harga presale saat ini sebesar $0,035. Untuk peserta awal Fase 1 di $0,01, itu akan diterjemahkan menjadi nilai MUTM 1.400–1.900% jika target terpenuhi. Token yang diposisikan untuk pemulihan Untuk menjaga komunitas tetap terlibat selama presale, Mutuum Finance juga meluncurkan program insentif. Hadiah $100.000 akan memberi penghargaan kepada sepuluh pemenang dengan MUTM senilai $10.000 masing-masing, mendorong partisipasi menjelang peluncuran. Di samping itu, papan peringkat 24 jam menawarkan bonus MUTM $500 kepada depositor teratas setiap hari, asalkan mereka melakukan setidaknya satu transaksi dalam periode tersebut. Papan peringkat direset pada 00:00 UTC, mempertahankan kompetisi aktif di antara peserta. Dengan pasar kripto yang lebih luas pulih, investor mengevaluasi kembali portofolio mereka dan mencari aset yang menggabungkan harga tahap awal dengan utilitas nyata. Mutuum Finance menonjol pada kedua aspek tersebut. Pasar peminjaman ganda, model mtToken, mekanisme beli-dan-distribusi, dan peta jalan peluncuran yang jelas memberinya keunggulan struktural yang tidak dimiliki oleh banyak token berbasis meme atau hype. MUTM menawarkan biaya masuk rendah dan potensi pertumbuhan fundamental. Selama momentum presale saat ini berlanjut dan platform diluncurkan dengan lancar, analis percaya MUTM bisa menjadi salah satu pemain DeFi kripto terbaik dari siklus 2025–2027. Website: https://www.mutuum.com Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance

The post Dengan pasar kripto yang pulih, token mana yang terbaik untuk dibeli sebelum melonjak? appeared first on Invezz 