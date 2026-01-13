Harga 三维威廉泰尔企鹅 Hari Ini

Harga live 三维威廉泰尔企鹅 (恶俗企鹅) hari ini adalah $ 0.00314, dengan perubahan 2.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 恶俗企鹅 ke USD saat ini adalah $ 0.00314 per 恶俗企鹅.

三维威廉泰尔企鹅 saat ini berada di peringkat #1499 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3.14M, dengan suplai yang beredar 1.00B 恶俗企鹅. Selama 24 jam terakhir, 恶俗企鹅 diperdagangkan antara $ 0.003065 (low) dan $ 0.004542 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.014688587295182394, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000101393216719982.

Dalam kinerja jangka pendek, 恶俗企鹅 bergerak +1.35% dalam satu jam terakhir dan -41.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 57.21K.

Informasi Pasar 三维威廉泰尔企鹅 (恶俗企鹅)

Peringkat No.1499 Kapitalisasi Pasar $ 3.14M$ 3.14M $ 3.14M Volume (24 Jam) $ 57.21K$ 57.21K $ 57.21K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.14M$ 3.14M $ 3.14M Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tingkat Peredaran 100.00% Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar 三维威廉泰尔企鹅 saat ini adalah $ 3.14M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.21K. Suplai beredar 恶俗企鹅 adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.14M.